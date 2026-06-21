Hãng hàng không mở đợt tuyển tiếp viên lớn nhất từ trước đến nay, miễn phí đào tạo, mức lương hấp dẫn

Trước thông tin ngành hàng không đang đối mặt với bài toán thiếu hụt nhân lực trên quy mô toàn cầu, một hãng hàng không Việt Nam vừa công bố chiến dịch tuyển dụng tiếp viên lớn nhất từ trước đến nay, đi kèm chính sách hỗ trợ 100% chi phí đào tạo và mức thu nhập khởi điểm từ 24 triệu đồng/tháng.

Đang được nhắc tới là Sun PhuQuoc Airways. Hãng hàng không này vừa chính thức khởi động chương trình Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026, được giới thiệu là chiến dịch tuyển dụng tiếp viên hàng không quy mô lớn nhất từ trước đến nay của hãng. Theo thông tin từ Sun Group, hãng dự kiến tuyển khoảng 1.000 tiếp viên và lần đầu tiên mở rộng phạm vi tuyển dụng trên toàn cầu, cho phép ứng viên thuộc mọi quốc tịch tham gia.

Hai sự kiện tuyển dụng sẽ được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 27/6 và Hà Nội vào ngày 18/7 dưới hình thức Career Festival. Bên cạnh phỏng vấn trực tiếp, ứng viên còn có cơ hội tham gia talkshow "Behind the Wings", trải nghiệm các bài kiểm tra kỹ năng và tương tác với hội đồng chuyên môn ngay tại sự kiện.

Theo bà Hồ Thị Thu Trang, Giám đốc Nhân sự Sun PhuQuoc Airways, tuyển dụng không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự trước mắt mà còn là sự đầu tư cho tương lai. "Bởi trong ngành hàng không, chất lượng dịch vụ cuối cùng luôn bắt đầu từ chất lượng con người", bà Trang cho biết trên website của Sun Group.

Đáng chú ý, hãng hỗ trợ 100% chi phí đào tạo cho nhân sự trúng tuyển. Bên cạnh đó, mức thu nhập khởi điểm được công bố từ 24 triệu đồng/tháng cùng nhiều chế độ chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và phúc lợi trong hệ sinh thái Sun Group.

Ảnh Sun PhuQuoc Airways

Muốn trở thành tiếp viên hàng không quốc tế cần đáp ứng những gì?

Theo cổng thông tin tuyển dụng của Sun Group, ứng viên dự tuyển vị trí tiếp viên hàng không cần tốt nghiệp THPT trở lên, có khả năng giao tiếp tiếng Anh với trình độ tối thiểu tương đương TOEIC 550. Điều kiện về chiều cao được quy định từ 160-175 cm đối với nữ và 170-185 cm đối với nam. Ngoài ra, ứng viên không được có hình xăm hoặc sẹo lộ trên những vùng da dễ nhìn thấy.

Những tiêu chuẩn này cũng tương đồng với yêu cầu phổ biến của nhiều hãng hàng không quốc tế. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), tiếp viên hàng không không đơn thuần là người phục vụ hành khách trên máy bay mà còn được đào tạo bài bản về an toàn bay, sơ cứu, xử lý tình huống khẩn cấp, an ninh hàng không và phối hợp tổ bay.

Ảnh Sun PhuQuoc Airways/Chau Nguyen

Trong khi đó, Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu (EASA) cho biết tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ giao tiếp phổ biến của ngành hàng không quốc tế, giúp các thành viên tổ bay phối hợp hiệu quả trong quá trình khai thác.

Chính vì vậy, bên cạnh ngoại hình, khả năng ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp, tinh thần phục vụ khách hàng, khả năng xử lý tình huống và làm việc trong môi trường áp lực cao cũng được xem là những yếu tố quan trọng đối với nghề tiếp viên hàng không.

Ngành hàng không thế giới cần thêm gần nửa triệu tiếp viên trong 20 năm tới

Đợt tuyển dụng quy mô lớn của Sun PhuQuoc Airways diễn ra trong bối cảnh nhu cầu nhân lực hàng không toàn cầu được dự báo tiếp tục tăng mạnh trong nhiều năm tới.

Theo báo cáo Triển vọng Dịch vụ Toàn cầu (Global Services Forecast) của Airbus, khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ cần tới 473.000 tiếp viên hàng không mới trong giai đoạn đến năm 2044, cùng với hàng trăm nghìn phi công và kỹ thuật viên.

Trong khi đó, Boeing dự báo thế giới sẽ cần khoảng 1 triệu tiếp viên hàng không mới trong vòng 20 năm tới. Riêng khu vực Đông Nam Á được cho là sẽ cần thêm khoảng 103.000 tiếp viên để đáp ứng sự tăng trưởng của thị trường hàng không thương mại.

Ảnh minh họa

Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) cũng nhận định tình trạng thiếu hụt nhân lực đang trở thành một trong những thách thức lớn của ngành hàng không tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi tốc độ phục hồi và tăng trưởng của thị trường thuộc nhóm nhanh nhất thế giới.

Không chỉ mang đến cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế, nghề tiếp viên hàng không còn mở ra nhiều hướng phát triển lâu dài như tiếp viên trưởng, giảng viên đào tạo, quản lý dịch vụ khách hàng hay chuyển sang các lĩnh vực du lịch, khách sạn và dịch vụ cao cấp.