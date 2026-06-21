BSR chốt ngày chi hơn 1.500 tỷ đồng trả cổ tức

Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã: BSR) vừa thông báo ngày 12/8 tới sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.



Tỷ lệ chi trả 3%, tương đương 300 đồng/cổ phiếu, tức số tiền dự chi cho đợt cổ tức này là hơn 1.502 tỷ đồng. Ngày thanh toán là 11/09/2026.

Về hoạt động kinh doanh trong quý I/2026, BSR đạt tổng doanh thu hợp nhất 46.462 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ.

So với quý I/2025, tổng doanh thu của BSR tăng hơn 14.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gấp 20,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, BSR đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 154.140 tỷ đồng và lãi sau thuế 2.162 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Lọc hóa dầu Việt Nam tại thời điểm cuối quý I/2026 đạt 106.786 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 85.143 tỷ đồng đầu năm. Đáng chú ý, giá trị hàng tồn kho tăng lên 21.573 tỷ đồng, gần gấp đôi so với đầu năm.

Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam là tên gọi mới của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn từ tháng 5 vừa qua.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông BSR ngày 13/4/2026 đã thông qua việc thay đổi tên gọi doanh nghiệp. Ngày 8/5/2026, HĐQT ban hành nghị quyết thông qua việc đổi tên doanh nghiệp thành "Công ty cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam".

Việc đổi tên doanh nghiệp được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của BSR sau gần hai thập niên vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Không chỉ đơn thuần thay đổi về mặt thương hiệu, việc chuyển đổi mô hình và tên gọi còn thể hiện định hướng phát triển mới với quy mô lớn hơn, tầm nhìn dài hạn hơn và vai trò sâu rộng hơn trong hệ sinh thái năng lượng quốc gia.

Việc xây dựng và phát triển BSR thành Tổng Công ty được đặt trong tổng thể Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BSR lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và định hướng của Petrovietnam về nâng tầm tổ chức, tái định vị vai trò, vị trí và hình ảnh của BSR trong hệ sinh thái năng lượng quốc gia.



