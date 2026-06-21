Sunshine (KSF) chi gần 1.500 tỷ đồng để tăng sở hữu lên 99,99% tại doanh nghiệp nắm các DA ở Đan Phượng

CTCP Tập đoàn Sunshine (KSF) vừa phê duyệt kế hoạch nâng mạnh tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư DIA thông qua hai thương vụ nhận chuyển nhượng cổ phần với tổng giá trị gần 1.500 tỷ đồng.

Theo đó, Sunshine dự kiến mua lại 25 triệu cổ phần Đầu tư DIA từ CTCP Chứng khoán SmartMind, tương đương 11,1% vốn điều lệ, với giá trị khoảng 262,5 tỷ đồng.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng sẽ nhận chuyển nhượng thêm 82,75 triệu cổ phần, tương ứng 36,8% vốn điều lệ Đầu tư DIA, từ Công ty TNHH Dynamic Innovation. Giá trị giao dịch dự kiến hơn 1.227 tỷ đồng.

Tổng quy mô của hai thương vụ đạt khoảng 1.489 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất các giao dịch trên, tỷ lệ sở hữu của Sunshine tại Đầu tư DIA sẽ tăng từ 51,11% lên 99,99% vốn điều lệ.

CTCP Đầu tư DIA là một doanh nghiệp bất động sản thành lập từ tháng 6/2005, có trụ sở tại huyện Đan Phượng, Hà Nội. Công ty được biết đến là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản và hạ tầng công nghiệp tại khu vực phía Tây Thủ đô.



Một số dự án đáng chú ý của Đầu tư DIA gồm: Dự án The Phoenix Garden (Khu đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng) quy mô khoảng 45 ha, nằm tại khu vực giao cắt giữa đường Vành đai 4 và đường Hoàng Quốc Việt kéo dài; Dự án New Style City (Khu đô thị Nhịp Sống Mới) tại xã Tân Lập, Đan Phượng, quy mô khoảng 42 ha, hiện được phát triển với tên thương mại Noble Palace Tay Thang Long; Cụm công nghiệp thị trấn Phùng (Đan Phượng) diện tích 35,2 ha; Cụm công nghiệp Hà Bình Phương (Thường Tín) diện tích khoảng 113 ha.﻿