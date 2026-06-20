Hot: "Siêu Sale" bất ngờ của Tập đoàn Sơn Hải có hàng loạt siêu xe, Bentley Flying Spur và BMW i8 góp mặt

Thông tin Tập đoàn Sơn Hải rao bán đồng loạt nhiều mẫu xe sang và xe thể thao cao cấp đang thu hút sự chú ý trên thị trường ô tô. Động thái này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của giới yêu xe khi danh sách thanh lý xuất hiện nhiều cái tên từng thuộc nhóm xe đắt đỏ và nổi bật tại Việt Nam.

Thông báo bán xe được Tập đoàn Sơn Hải đăng tải trên Fsnpage nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người

Theo thông báo, doanh nghiệp có nhu cầu chuyển nhượng 7 chiếc ô tô thuộc nhiều phân khúc khác nhau, từ SUV hạng sang đến dòng xe thể thao hiệu suất cao. Danh sách gồm: Bentley Continental Flying Spur Speed sản xuất năm 2009, Lexus LX570 đời 2010, Lexus GX470 đời 2005, Lexus GX460 Premium đời 2010, Toyota Land Cruiser Prado TXL đời 2010, Mercedes-Benz GLS400 4Matic đời 2017 và BMW i8 sản xuất năm 2016.

Đáng chú ý nhất trong danh sách là Bentley Continental Flying Spur Speed, mẫu sedan siêu sang từng được xem là biểu tượng quyền lực giới doanh nhân tại Việt Nam. Khi xuất hiện trên thị trường, mẫu xe này có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng, sở hữu động cơ W12 mạnh mẽ cùng thiết kế đậm chất quý tộc Anh.

Hình ảnh chiếc Bentley Continental Flying Spur Speed được Tập đoàn đăng tải

Bên cạnh đó, BMW i8 cũng là cái tên thu hút sự quan tâm đặc biệt. Đây là mẫu xe thể thao hybrid nổi tiếng của BMW với thiết kế cửa cánh chim đặc trưng và ngoại hình mang phong cách tương lai. Thời điểm ra mắt tại Việt Nam, BMW i8 từng là một trong những mẫu xe được giới chơi xe săn đón nhờ thiết kế khác biệt cùng số lượng không nhiều trên thị trường.

Chiếc xe BMW i8 từng gây sốt giới chơi xe một thời

Ngoài hai mẫu xe kể trên, danh sách thanh lý còn có nhiều dòng SUV hạng sang quen thuộc như Lexus LX570, Lexus GX470, Lexus GX460 Premium hay Mercedes-Benz GLS400 4Matic. Đây đều là những mẫu xe được đánh giá cao về độ bền bỉ, khả năng vận hành và vẫn giữ được sức hút nhất định trên thị trường xe đã qua sử dụng.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, toàn bộ các phương tiện được rao bán đều đang hoạt động bình thường, có đầy đủ hồ sơ pháp lý và được bảo dưỡng định kỳ trong suốt quá trình sử dụng. Giá bán được áp dụng theo hình thức thỏa thuận trực tiếp với khách hàng có nhu cầu.

Mercerdes-Benz GLS400 4Matic được giao bán

Lexus LX570

Địa điểm xem xe được bố trí tại số 117 Hữu Nghị, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Doanh nghiệp cũng công khai đầu mối liên hệ để hỗ trợ khách hàng tìm hiểu thông tin chi tiết về từng phương tiện.

Việc một doanh nghiệp lớn đồng loạt thanh lý nhiều xe sang và siêu xe cùng thời điểm nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu xe. Trong bối cảnh thị trường ô tô cũ đang ngày càng sôi động, đặc biệt là phân khúc xe sang đã qua sử dụng, động thái của Tập đoàn Sơn Hải được cho là sẽ tạo thêm nguồn cung đáng kể cho những khách hàng đang tìm kiếm các mẫu xe cao cấp với mức giá hấp dẫn hơn so với xe mới.

Được thành lập năm 1998 bởi ông Nguyễn Viết Hải, Tập đoàn Sơn Hải là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông tại Việt Nam. Doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xây dựng công trình đường bộ, đường sắt, san lấp mặt bằng, bất động sản và nông nghiệp. Sơn Hải được biết đến rộng rãi nhờ việc tiên phong cam kết bảo hành chất lượng công trình từ 5 đến 10 năm đối với nhiều dự án giao thông trọng điểm trên cả nước.