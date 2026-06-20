Sau 12 ngày tăng tốc gom cổ phiếu, một nhóm cổ đông nắm gần 10% cổ phần ACB, giá trị gần 13.000 tỷ đồng

Theo báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn mới công bố, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny đã mua thêm 15,746 triệu cổ phiếu ACB. Giao dịch được thực hiện ngày 12/6/2026.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ACB do bà Jenny nắm giữ tăng từ hơn 135,67 triệu đơn vị lên hơn 151,42 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 2,64% lên 2,95% vốn ngân hàng.

Đáng chú ý, người có liên quan của bà Jenny hiện nắm giữ hơn 341,23 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 6,64% vốn. Như vậy, tổng lượng cổ phiếu ACB do bà Jenny và người có liên quan nắm giữ sau giao dịch đạt hơn 492,65 triệu cổ phiếu, tương ứng 9,59% vốn điều lệ ACB.

Nhóm cổ đông này là nhóm liên quan bà Ngô Thu Thúy, thường được biết đến với tên gọi Nhóm Âu Lạc.

Trước đó, sau giao dịch ngày 1/6/2026, nhóm cổ đông liên quan bà Ngô Thu Thúy nắm giữ hơn 359,96 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 7,01% vốn ngân hàng. Như vậy, chỉ sau 12 ngày, lượng cổ phiếu ACB do nhóm này nắm giữ đã tăng thêm hơn 132,69 triệu đơn vị.

Tính theo giá đóng cửa 26.500 đồng/cổ phiếu của ACB ngày 12/6, lượng cổ phiếu mà nhóm này nắm giữ có giá trị thị trường khoảng 13.056 tỷ đồng. Riêng lượng cổ phiếu tăng thêm trong giai đoạn từ ngày 1/6 đến 12/6 có giá trị ước khoảng 3.516 tỷ đồng nếu tính theo cùng mức giá này.

Diễn biến gom thêm cổ phiếu diễn ra ngay trước thời điểm ACB chốt quyền trả cổ tức năm 2025. Theo kế hoạch, ngày 16/6/2026, ngân hàng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức với tổng tỷ lệ 20%, gồm 7% bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu.

Với cổ tức tiền mặt 700 đồng/cổ phiếu, ACB dự chi khoảng 3.595 tỷ đồng để thanh toán vào ngày 23/6/2026. Tạm tính trên lượng sở hữu hơn 492,65 triệu cổ phiếu trước ngày chốt quyền, nhóm cổ đông liên quan bà Ngô Thu Thúy có thể nhận về khoảng 345 tỷ đồng cổ tức tiền mặt.

Ngoài ra, nếu duy trì lượng cổ phiếu đến ngày đăng ký cuối cùng, nhóm này có quyền nhận thêm khoảng 64 triệu cổ phiếu ACB từ đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 13%. Sau khi nhận cổ tức cổ phiếu, lượng nắm giữ của nhóm này dự kiến tăng lên khoảng 556,7 triệu cổ phiếu ACB.