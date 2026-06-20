Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau 12 ngày tăng tốc gom cổ phiếu, một nhóm cổ đông nắm gần 10% cổ phần ACB, giá trị gần 13.000 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Sau 12 ngày tăng tốc gom cổ phiếu, một nhóm cổ đông nắm gần 10% cổ phần ACB, giá trị gần 13.000 tỷ đồng

Một nhóm cổ đông tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu tại Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) lên sát mốc 10% vốn điều lệ, sau chuỗi giao dịch mua thêm cổ phiếu diễn ra trong nửa đầu tháng 6.

Theo báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn mới công bố, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny đã mua thêm 15,746 triệu cổ phiếu ACB. Giao dịch được thực hiện ngày 12/6/2026.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ACB do bà Jenny nắm giữ tăng từ hơn 135,67 triệu đơn vị lên hơn 151,42 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 2,64% lên 2,95% vốn ngân hàng.

Đáng chú ý, người có liên quan của bà Jenny hiện nắm giữ hơn 341,23 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 6,64% vốn. Như vậy, tổng lượng cổ phiếu ACB do bà Jenny và người có liên quan nắm giữ sau giao dịch đạt hơn 492,65 triệu cổ phiếu, tương ứng 9,59% vốn điều lệ ACB.

Nhóm cổ đông này là nhóm liên quan bà Ngô Thu Thúy, thường được biết đến với tên gọi Nhóm Âu Lạc.

Sau 12 ngày tăng tốc gom cổ phiếu, một nhóm cổ đông nắm gần 10% cổ phần ACB, giá trị gần 13.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Trước đó, sau giao dịch ngày 1/6/2026, nhóm cổ đông liên quan bà Ngô Thu Thúy nắm giữ hơn 359,96 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 7,01% vốn ngân hàng. Như vậy, chỉ sau 12 ngày, lượng cổ phiếu ACB do nhóm này nắm giữ đã tăng thêm hơn 132,69 triệu đơn vị.

Tính theo giá đóng cửa 26.500 đồng/cổ phiếu của ACB ngày 12/6, lượng cổ phiếu mà nhóm này nắm giữ có giá trị thị trường khoảng 13.056 tỷ đồng. Riêng lượng cổ phiếu tăng thêm trong giai đoạn từ ngày 1/6 đến 12/6 có giá trị ước khoảng 3.516 tỷ đồng nếu tính theo cùng mức giá này.

Diễn biến gom thêm cổ phiếu diễn ra ngay trước thời điểm ACB chốt quyền trả cổ tức năm 2025. Theo kế hoạch, ngày 16/6/2026, ngân hàng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức với tổng tỷ lệ 20%, gồm 7% bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu.

Với cổ tức tiền mặt 700 đồng/cổ phiếu, ACB dự chi khoảng 3.595 tỷ đồng để thanh toán vào ngày 23/6/2026. Tạm tính trên lượng sở hữu hơn 492,65 triệu cổ phiếu trước ngày chốt quyền, nhóm cổ đông liên quan bà Ngô Thu Thúy có thể nhận về khoảng 345 tỷ đồng cổ tức tiền mặt.

Ngoài ra, nếu duy trì lượng cổ phiếu đến ngày đăng ký cuối cùng, nhóm này có quyền nhận thêm khoảng 64 triệu cổ phiếu ACB từ đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 13%. Sau khi nhận cổ tức cổ phiếu, lượng nắm giữ của nhóm này dự kiến tăng lên khoảng 556,7 triệu cổ phiếu ACB.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
2 doanh nghiệp của THACO bị Bộ Thương mại Mỹ áp thuế chống bán phá giá 186,84%

2 doanh nghiệp của THACO bị Bộ Thương mại Mỹ áp thuế chống bán phá giá 186,84% Nổi bật

Lộ diện khối tài sản trị giá gần 12.000 tỷ do con trai và con gái ông Nguyễn Đức Thụy nắm giữ tại một công ty sắp lên sàn

Lộ diện khối tài sản trị giá gần 12.000 tỷ do con trai và con gái ông Nguyễn Đức Thụy nắm giữ tại một công ty sắp lên sàn Nổi bật

Lời khai gây phẫn nộ của các “ông trùm” trong vụ “hợp đồng kỳ nghỉ” hơn 612 tỷ đồng ở TP.HCM

Lời khai gây phẫn nộ của các “ông trùm” trong vụ “hợp đồng kỳ nghỉ” hơn 612 tỷ đồng ở TP.HCM

20:07 , 19/06/2026
Giảm hơn 30% từ đỉnh, Novaland phát thông báo quan trọng về kế hoạch phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu

Giảm hơn 30% từ đỉnh, Novaland phát thông báo quan trọng về kế hoạch phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu

16:26 , 19/06/2026
Mất 90% tài sản vì cúm gia cầm, người đàn ông miền Tây xây lại doanh nghiệp tiêu thụ 1 triệu quả trứng mỗi ngày

Mất 90% tài sản vì cúm gia cầm, người đàn ông miền Tây xây lại doanh nghiệp tiêu thụ 1 triệu quả trứng mỗi ngày

16:08 , 19/06/2026
Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay Điện lực Hà Nội triển khai 10.000 tủ đổi pin

Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay Điện lực Hà Nội triển khai 10.000 tủ đổi pin

15:31 , 19/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên