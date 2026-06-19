Giảm hơn 30% từ đỉnh, Novaland phát thông báo quan trọng về kế hoạch phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu

Theo nội dung nghị quyết mới được Novaland (NVL) công bố, doanh nghiệp đã quyết định lùi thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để cơ cấu nợ.

Cụ thể, theo kế hoạch ban đầu, thời gian lấy ý kiến dự kiến diễn ra từ ngày 12/6 đến hết ngày 22/6/2026. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện sang giai đoạn từ ngày 18/6 đến hết ngày 29/6/2026.

Trước đó, Novaland thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh và bổ sung các phương án phát hành cổ phiếu trong năm 2026, với tổng quy mô hơn 1,7 tỷ cổ phiếu.



Đáng chú ý, doanh nghiệp đề xuất chào bán hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1, giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, Novaland có thể thu về khoảng 8.007 tỷ đồng để cải thiện thanh khoản và khắc phục các vấn đề liên quan đến giả định hoạt động liên tục trên báo cáo tài chính. Ít nhất 50% số tiền huy động sẽ được ưu tiên dùng để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính.



Bên cạnh đó, Novaland cũng trình cổ đông phương án thay thế kế hoạch phát hành riêng lẻ đã được thông qua trước đây bằng đợt phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành không thấp hơn 75% giá đóng cửa bình quân của NVL trong 30 phiên gần nhất và bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm.



Ngoài ra, doanh nghiệp tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về hơn 1.117 tỷ đồng.



Theo lộ trình, Novaland sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng gần 168 triệu đơn vị trước, sau đó đến chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ và ESOP. Thời gian lấy ý kiến cổ đông kéo dài đến ngày 29/6/2026.

Chốt phiên 19/6, Novaland giảm 3% xuống 12.900 đồng. So với mức đỉnh 19.100 vào cuối tháng Tư, cổ phiếu này đã giảm hơn 30%.﻿