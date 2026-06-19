Lời khai gây phẫn nộ của các “ông trùm” trong vụ “hợp đồng kỳ nghỉ” hơn 612 tỷ đồng ở TP.HCM

Liên quan đến vụ “núp bóng doanh nghiệp kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như đã thông tin, ngày 19/6, Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong những đường dây lừa đảo núp bóng doanh nghiệp, sử dụng chiêu thức mua bán "hợp đồng kỳ nghỉ" để chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong số này có nhiều người là lãnh đạo, CEO điều hành và nhân viên của các công ty khác nhau.

Bên cạnh đó, Công an đã làm rõ lời khai của những người này và các “ông trùm” đã thừa nhận hành vi phạm tội, khai nhận quá trình tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo. Trong số này có Lê Trần Nhật Thọ, Chủ tịch Công ty CP Dịch vụ League Of Resorts (LORS); Vũ Duy Tùng, Giám đốc Công ty Meli Club...

Lê Trần Nhật Thọ - Chủ tịch Công ty CP dịch vụ League Of Resorts (LORS)

Vũ Duy Tùng, Giám đốc Công ty Meli Club và đồng phạm khi bị bắt giữ

“Ông trùm” Lê Trần Nhật Thọ khai ngay từ khi thành lập và vận hành doanh nghiệp, ông cùng các thành viên giữ vai trò chủ chốt đã lên kế hoạch lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Cụ thể, các gói sang nhượng hợp đồng nghỉ dưỡng của doanh nghiệp khác chỉ được sử dụng như công cụ tiếp cận khách hàng. Mục tiêu thực sự của công ty là thuyết phục khách hàng mua thẻ thành viên LORS và tiếp tục chi tiền cho các dịch vụ nghỉ dưỡng do doanh nghiệp cung cấp.

“Ông trùm” khai các nhân viên kinh doanh thường đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn và cam kết sau 2 năm công ty sẽ thu mua lại hợp đồng với mức lợi nhuận từ 20 - 30%. Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp không có chính sách thu mua lại các gói sản phẩm như đã cam kết.

Ảnh: CQCA

Ảnh: CQCA

Ảnh: CQCA

"Thay vào đó, công ty tìm cách hướng khách hàng sang các gói sản phẩm mới với nhiều ưu đãi hơn để tiếp tục mua thêm hợp đồng", Thọ khai.

Còn “ông trùm” Vũ Duy Tùng khai công ty thành lập bộ phận Telemarketing chuyên gọi điện mời chào, lôi kéo khách hàng tham dự các sự kiện được tổ chức tại tầng 8 của một tòa nhà trên đường Điện Biên Phủ. Tại đây, khách hàng được giới thiệu các chương trình ưu đãi, quà tặng và các gói "hợp đồng kỳ nghỉ" nhằm thuyết phục họ ký kết hợp đồng và nộp tiền.

Sau khi khách hàng đến tham dự sự kiện, đội ngũ tư vấn và nhân viên kinh doanh sẽ trực tiếp tiếp cận, giới thiệu các gói dịch vụ. Công an xác định bản chất của hoạt động này là sử dụng các thủ thuật tác động tâm lý, đưa ra nhiều cam kết và ưu đãi hấp dẫn nhằm thuyết phục khách hàng ký hợp đồng mua thẻ kỳ nghỉ.

Các nhân viên liên tục tư vấn, dẫn dắt khách hàng chuyển từ hợp đồng này sang hợp đồng khác, đồng thời đưa ra những lời hứa về việc doanh nghiệp sẽ mua lại hợp đồng với giá cao hoặc cam kết mức lợi nhuận hấp dẫn để thúc đẩy khách hàng xuống tiền.

“Ông trùm” cũng khai số tiền thu được từ khách hàng chỉ được công ty sử dụng một phần nhỏ để đặt dịch vụ cho những người có nhu cầu thực tế. "Phần lớn số tiền còn lại công ty chiếm đoạt và sử dụng vào các mục đích khác...", Tùng khai nhận.