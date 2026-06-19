Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lời khai gây phẫn nộ của các “ông trùm” trong vụ “hợp đồng kỳ nghỉ” hơn 612 tỷ đồng ở TP.HCM

| | Doanh nghiệp

Sau khi khởi tố 11 vụ án và gần 200 bị can, Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra các đường dây lừa đảo núp bóng doanh nghiệp du lịch, hé lộ thủ đoạn dùng "hợp đồng kỳ nghỉ" để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Liên quan đến vụ “núp bóng doanh nghiệp kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như đã thông tin, ngày 19/6, Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong những đường dây lừa đảo núp bóng doanh nghiệp, sử dụng chiêu thức mua bán "hợp đồng kỳ nghỉ" để chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong số này có nhiều người là lãnh đạo, CEO điều hành và nhân viên của các công ty khác nhau.

Bên cạnh đó, Công an đã làm rõ lời khai của những người này và các “ông trùm” đã thừa nhận hành vi phạm tội, khai nhận quá trình tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo. Trong số này có Lê Trần Nhật Thọ, Chủ tịch Công ty CP Dịch vụ League Of Resorts (LORS); Vũ Duy Tùng, Giám đốc Công ty Meli Club...

Lê Trần Nhật Thọ - Chủ tịch Công ty CP dịch vụ League Of Resorts (LORS)

Vũ Duy Tùng, Giám đốc Công ty Meli Club và đồng phạm khi bị bắt giữ

“Ông trùm” Lê Trần Nhật Thọ khai ngay từ khi thành lập và vận hành doanh nghiệp, ông cùng các thành viên giữ vai trò chủ chốt đã lên kế hoạch lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Cụ thể, các gói sang nhượng hợp đồng nghỉ dưỡng của doanh nghiệp khác chỉ được sử dụng như công cụ tiếp cận khách hàng. Mục tiêu thực sự của công ty là thuyết phục khách hàng mua thẻ thành viên LORS và tiếp tục chi tiền cho các dịch vụ nghỉ dưỡng do doanh nghiệp cung cấp.

“Ông trùm” khai các nhân viên kinh doanh thường đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn và cam kết sau 2 năm công ty sẽ thu mua lại hợp đồng với mức lợi nhuận từ 20 - 30%. Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp không có chính sách thu mua lại các gói sản phẩm như đã cam kết.

Ảnh: CQCA

Ảnh: CQCA

Ảnh: CQCA

"Thay vào đó, công ty tìm cách hướng khách hàng sang các gói sản phẩm mới với nhiều ưu đãi hơn để tiếp tục mua thêm hợp đồng", Thọ khai.

Còn “ông trùm” Vũ Duy Tùng khai công ty thành lập bộ phận Telemarketing chuyên gọi điện mời chào, lôi kéo khách hàng tham dự các sự kiện được tổ chức tại tầng 8 của một tòa nhà trên đường Điện Biên Phủ. Tại đây, khách hàng được giới thiệu các chương trình ưu đãi, quà tặng và các gói "hợp đồng kỳ nghỉ" nhằm thuyết phục họ ký kết hợp đồng và nộp tiền.

Sau khi khách hàng đến tham dự sự kiện, đội ngũ tư vấn và nhân viên kinh doanh sẽ trực tiếp tiếp cận, giới thiệu các gói dịch vụ. Công an xác định bản chất của hoạt động này là sử dụng các thủ thuật tác động tâm lý, đưa ra nhiều cam kết và ưu đãi hấp dẫn nhằm thuyết phục khách hàng ký hợp đồng mua thẻ kỳ nghỉ.

Các nhân viên liên tục tư vấn, dẫn dắt khách hàng chuyển từ hợp đồng này sang hợp đồng khác, đồng thời đưa ra những lời hứa về việc doanh nghiệp sẽ mua lại hợp đồng với giá cao hoặc cam kết mức lợi nhuận hấp dẫn để thúc đẩy khách hàng xuống tiền.

“Ông trùm” cũng khai số tiền thu được từ khách hàng chỉ được công ty sử dụng một phần nhỏ để đặt dịch vụ cho những người có nhu cầu thực tế. "Phần lớn số tiền còn lại công ty chiếm đoạt và sử dụng vào các mục đích khác...", Tùng khai nhận.

Bộ Công an vừa phát thông báo nóng đến toàn bộ người dân: Cảnh giác với mô hình "hợp đồng kỳ nghỉ"

Theo Minh Tuệ

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
2 doanh nghiệp của THACO bị Bộ Thương mại Mỹ áp thuế chống bán phá giá 186,84%

2 doanh nghiệp của THACO bị Bộ Thương mại Mỹ áp thuế chống bán phá giá 186,84% Nổi bật

Lộ diện khối tài sản trị giá gần 12.000 tỷ do con trai và con gái ông Nguyễn Đức Thụy nắm giữ tại một công ty sắp lên sàn

Lộ diện khối tài sản trị giá gần 12.000 tỷ do con trai và con gái ông Nguyễn Đức Thụy nắm giữ tại một công ty sắp lên sàn Nổi bật

Giảm hơn 30% từ đỉnh, Novaland phát thông báo quan trọng về kế hoạch phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu

Giảm hơn 30% từ đỉnh, Novaland phát thông báo quan trọng về kế hoạch phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu

16:26 , 19/06/2026
Mất 90% tài sản vì cúm gia cầm, người đàn ông miền Tây xây lại doanh nghiệp tiêu thụ 1 triệu quả trứng mỗi ngày

Mất 90% tài sản vì cúm gia cầm, người đàn ông miền Tây xây lại doanh nghiệp tiêu thụ 1 triệu quả trứng mỗi ngày

16:08 , 19/06/2026
Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay Điện lực Hà Nội triển khai 10.000 tủ đổi pin

Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay Điện lực Hà Nội triển khai 10.000 tủ đổi pin

15:31 , 19/06/2026
Đại gia có quan hệ gần gũi với Xuân Son muốn sản xuất xe tải điện, công suất 30.000 xe/năm

Đại gia có quan hệ gần gũi với Xuân Son muốn sản xuất xe tải điện, công suất 30.000 xe/năm

14:53 , 19/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên