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Dừng hoạt động mô tô nước của 4 doanh nghiệp ở đặc khu Cô Tô

| | Doanh nghiệp

Cơ quan chức năng yêu cầu dừng hoạt động mô tô nước của 4 doanh nghiệp tại đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh do không đủ điều kiện theo quy định.

Ngày 19/6, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công an đặc khu Cô Tô kiểm tra, yêu cầu dừng hoạt động toàn bộ 20 mô tô nước của 4 doanh nghiệp hoạt động vui chơi giải trí không đủ điều kiện tại bãi tắm Hồng Vàn.

Dừng hoạt động mô tô nước của 4 doanh nghiệp ở đặc khu Cô Tô- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng làm việc với đại diện các doanh nghiệp có phương tiện mô tô nước vi phạm, phải dừng hoạt động.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận 20 phương tiện mô tô nước phục vụ kinh doanh dịch vụ kéo phao chuối và dù lượn tại khu vực bãi tắm Hồng Vàn nhưng không có hồ sơ pháp lý, đủ điều kiện hoạt động theo quy định hiện hành.

Tổ công tác đã lập biên bản, yêu cầu 4 doanh nghiệp sở hữu 20 mô tô nước nói trên dừng ngay toàn bộ hoạt động vui chơi giải trí vi phạm.

Đồng thời, yêu cầu các chủ doanh nghiệp và người điều khiển phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm Luật giao thông đường thủy nội địa, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách.

Dừng hoạt động mô tô nước của 4 doanh nghiệp ở đặc khu Cô Tô- Ảnh 2.

Đội Cảnh sát đường thủy từng tạm giữ, xử phạt hơn 70 triệu đồng 5 cá nhân điều khiển mô tô nước trái phép.

Trước đó vào giữa tháng 5/2026, cơ quan chức năng phát hiện 5 cá nhân điều khiển mô tô nước vi phạm các quy định về điều kiện hoạt động trên tuyến luồng Cô Tô - Thanh Lân, bao gồm: Không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo quy định; không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện; thuyền viên không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.

Tổ công tác ra quyết định tạm giữ các phương tiện, đồng thời phối hợp với Cục Đăng kiểm số 15 xác định công suất máy, lập biên bản và xử lý vi phạm theo quy định với tổng số tiền phạt 73 triệu đồng.

Cơ quan chức năng Quảng Ninh xác định các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí tự phát trên biển kể trên tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn, do đó cần tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm hoặc hoạt động trái phép.

Theo Tiến Thắng

VTCNews

Từ Khóa:
Motor nước

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