Một doanh nghiệp họ Vingroup muốn bán cổ phiếu ưu đãi giá 80.000 đồng, thu về 8.000 tỷ

CTCP Vinpearl (mã chứng khoán: VPL) vừa công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị công ty đã thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng chào bán cổ phiếu ưu đãi với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Đây là bước tiếp theo trong phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông đã được HĐQT Vinpearl thông qua trước đó.

Theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua, Vinpearl dự kiến chào bán tối đa 100 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức, có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông. Giá chào bán là 80.000 đồng/cp, tương ứng tổng số tiền dự kiến thu về tối đa 8.000 tỷ đồng.

Mức cổ tức hàng năm của cổ phiếu ưu đãi là 6% lũy kế, tính trên giá chào bán. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2026, sau khi được UBCKNN có văn bản chấp thuận. Vốn điều lệ của Vinpearl sau chào bán dự kiến tăng lên tối đa 18.933 tỷ đồng.

Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến được Vinpearl sử dụng cho một số hoạt động hợp tác kinh doanh và đầu tư. Trong đó, hơn 3.100 tỷ đồng dùng để góp vốn kinh doanh với Tập đoàn Vingroup tại khu vui chơi giải trí VinWonders Vũ Yên; 1.200 tỷ đồng để thuê khách sạn Sheraton Vinh; hơn 500 tỷ đồng để hợp tác kinh doanh khách sạn tại Tuyên Quang và khoảng 2.800 tỷ đồng để đầu tư khu vui chơi giải trí tại địa phương này.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VPL kết phiên 19/6 ở mức 91.000 đồng/cp. Mức giá chào bán cổ phiếu ưu đãi 80.000 đồng/cp thấp hơn khoảng 12% so với thị giá này. Tuy nhiên, đây là cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi, chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không phải cổ phiếu phổ thông phát hành đại chúng.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2026 Vinpearl ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.501 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.508 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 90 tỷ đồng của quý I/2025.

Trước đó, Vinpearl cũng phát hành lô trái phiếu mã VPL12601 trị giá 4.907 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, lãi suất kết hợp 12%. Số vốn huy động từ lô trái phiếu này dự kiến được dùng để thanh toán chi phí đầu tư dự án Khu phức hợp Du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân.