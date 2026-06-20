Đội bay Vietnam Airlines tăng 4 lần sau 30 năm: Hé lộ quy mô 'khủng' vào năm 2040

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, doanh nghiệp đang xây dựng lộ trình mở rộng quy mô đội bay trong những năm tới nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường hàng không trong nước và quốc tế. Theo kế hoạch dài hạn, hãng dự kiến nâng tổng số máy bay từ 103 chiếc hiện nay lên 187 chiếc vào năm 2040.

Dữ liệu từ Vietnam Airlines cho thấy quy mô đội bay đã có sự tăng trưởng đáng kể trong ba thập kỷ qua. Năm 1995, hãng chỉ sở hữu 25 máy bay. Đến năm 2000, con số này giảm xuống còn 20 chiếc trước khi bước vào giai đoạn mở rộng mạnh mẽ. Đội bay tăng lên 38 chiếc vào năm 2005, 70 chiếc năm 2010 và đạt 85 chiếc vào năm 2015.



Tốc độ tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong giai đoạn gần đây khi số lượng máy bay của Vietnam Airlines đạt 100 chiếc vào năm 2019 và 103 chiếc vào năm 2025. So với năm 1995, quy mô đội bay hiện nay đã tăng hơn 4 lần. Đáng chú ý, tỷ lệ máy bay sở hữu của hãng đạt khoảng 43%, cho thấy Vietnam Airlines vẫn duy trì sự kết hợp giữa sở hữu và thuê máy bay nhằm tối ưu hóa nguồn vốn và hiệu quả khai thác.



Trong chiến lược phát triển giai đoạn tới, Vietnam Airlines đặt mục tiêu sở hữu đội bay 137 chiếc vào năm 2030. Cơ cấu đội bay dự kiến gồm 95 máy bay thân hẹp, 37 máy bay thân rộng và 5 máy bay khu vực.



Đến năm 2035, đội bay của Vietnam Airlines dự kiến tăng lên 166 chiếc, trong đó có 109 máy bay thân hẹp, 52 máy bay thân rộng và 5 máy bay khu vực.



Theo kế hoạch đến năm 2040, Vietnam Airlines sẽ nâng tổng số máy bay lên 187 chiếc. Cơ cấu đội bay gồm 122 máy bay thân hẹp, 60 máy bay thân rộng và 5 máy bay khu vực. So với năm 2030, số lượng máy bay thân rộng dự kiến tăng thêm 23 chiếc, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của phân khúc khai thác quốc tế trong chiến lược phát triển của hãng.



Việc mở rộng đội bay được kỳ vọng sẽ giúp Vietnam Airlines nâng cao năng lực vận chuyển hành khách và hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân, đồng thời củng cố vị thế của hãng hàng không quốc gia trong bối cảnh thị trường hàng không khu vực đang phục hồi và tăng trưởng. Với mục tiêu đạt 187 máy bay vào năm 2040, Vietnam Airlines đang chuẩn bị nền tảng để bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn và khả năng cạnh tranh cao hơn trên thị trường quốc tế.