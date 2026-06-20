Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đội bay Vietnam Airlines tăng 4 lần sau 30 năm: Hé lộ quy mô 'khủng' vào năm 2040

| | Doanh nghiệp

Đội bay Vietnam Airlines tăng 4 lần sau 30 năm: Hé lộ quy mô 'khủng' vào năm 2040

Dữ liệu từ Vietnam Airlines cho thấy quy mô đội bay đã có sự tăng trưởng đáng kể trong ba thập kỷ qua. Năm 1995, hãng chỉ sở hữu 25 máy bay. Đến năm 2000, con số này giảm xuống còn 20 chiếc trước khi bước vào giai đoạn mở rộng mạnh mẽ.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, doanh nghiệp đang xây dựng lộ trình mở rộng quy mô đội bay trong những năm tới nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường hàng không trong nước và quốc tế. Theo kế hoạch dài hạn, hãng dự kiến nâng tổng số máy bay từ 103 chiếc hiện nay lên 187 chiếc vào năm 2040.

Đội bay Vietnam Airlines tăng 4 lần sau 30 năm: Hé lộ quy mô 'khủng' vào năm 2040- Ảnh 1.

Dữ liệu từ Vietnam Airlines cho thấy quy mô đội bay đã có sự tăng trưởng đáng kể trong ba thập kỷ qua. Năm 1995, hãng chỉ sở hữu 25 máy bay. Đến năm 2000, con số này giảm xuống còn 20 chiếc trước khi bước vào giai đoạn mở rộng mạnh mẽ. Đội bay tăng lên 38 chiếc vào năm 2005, 70 chiếc năm 2010 và đạt 85 chiếc vào năm 2015.

Tốc độ tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong giai đoạn gần đây khi số lượng máy bay của Vietnam Airlines đạt 100 chiếc vào năm 2019 và 103 chiếc vào năm 2025. So với năm 1995, quy mô đội bay hiện nay đã tăng hơn 4 lần. Đáng chú ý, tỷ lệ máy bay sở hữu của hãng đạt khoảng 43%, cho thấy Vietnam Airlines vẫn duy trì sự kết hợp giữa sở hữu và thuê máy bay nhằm tối ưu hóa nguồn vốn và hiệu quả khai thác.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn tới, Vietnam Airlines đặt mục tiêu sở hữu đội bay 137 chiếc vào năm 2030. Cơ cấu đội bay dự kiến gồm 95 máy bay thân hẹp, 37 máy bay thân rộng và 5 máy bay khu vực.

Đến năm 2035, đội bay của Vietnam Airlines dự kiến tăng lên 166 chiếc, trong đó có 109 máy bay thân hẹp, 52 máy bay thân rộng và 5 máy bay khu vực.

Theo kế hoạch đến năm 2040, Vietnam Airlines sẽ nâng tổng số máy bay lên 187 chiếc. Cơ cấu đội bay gồm 122 máy bay thân hẹp, 60 máy bay thân rộng và 5 máy bay khu vực. So với năm 2030, số lượng máy bay thân rộng dự kiến tăng thêm 23 chiếc, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của phân khúc khai thác quốc tế trong chiến lược phát triển của hãng.

Việc mở rộng đội bay được kỳ vọng sẽ giúp Vietnam Airlines nâng cao năng lực vận chuyển hành khách và hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân, đồng thời củng cố vị thế của hãng hàng không quốc gia trong bối cảnh thị trường hàng không khu vực đang phục hồi và tăng trưởng. Với mục tiêu đạt 187 máy bay vào năm 2040, Vietnam Airlines đang chuẩn bị nền tảng để bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn và khả năng cạnh tranh cao hơn trên thị trường quốc tế.

Yên Chi

markettimes.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
2 doanh nghiệp của THACO bị Bộ Thương mại Mỹ áp thuế chống bán phá giá 186,84%

2 doanh nghiệp của THACO bị Bộ Thương mại Mỹ áp thuế chống bán phá giá 186,84% Nổi bật

Lộ diện khối tài sản trị giá gần 12.000 tỷ do con trai và con gái ông Nguyễn Đức Thụy nắm giữ tại một công ty sắp lên sàn

Lộ diện khối tài sản trị giá gần 12.000 tỷ do con trai và con gái ông Nguyễn Đức Thụy nắm giữ tại một công ty sắp lên sàn Nổi bật

Sau 12 ngày tăng tốc gom cổ phiếu, một nhóm cổ đông nắm gần 10% cổ phần ACB, giá trị gần 13.000 tỷ đồng

Sau 12 ngày tăng tốc gom cổ phiếu, một nhóm cổ đông nắm gần 10% cổ phần ACB, giá trị gần 13.000 tỷ đồng

06:58 , 20/06/2026
Lời khai gây phẫn nộ của các “ông trùm” trong vụ “hợp đồng kỳ nghỉ” hơn 612 tỷ đồng ở TP.HCM

Lời khai gây phẫn nộ của các “ông trùm” trong vụ “hợp đồng kỳ nghỉ” hơn 612 tỷ đồng ở TP.HCM

20:07 , 19/06/2026
Giảm hơn 30% từ đỉnh, Novaland phát thông báo quan trọng về kế hoạch phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu

Giảm hơn 30% từ đỉnh, Novaland phát thông báo quan trọng về kế hoạch phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu

16:26 , 19/06/2026
Mất 90% tài sản vì cúm gia cầm, người đàn ông miền Tây xây lại doanh nghiệp tiêu thụ 1 triệu quả trứng mỗi ngày

Mất 90% tài sản vì cúm gia cầm, người đàn ông miền Tây xây lại doanh nghiệp tiêu thụ 1 triệu quả trứng mỗi ngày

16:08 , 19/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên