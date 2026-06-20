Đại gia chăn nuôi lập 4 công ty con vốn 810 tỷ đồng tại Hà Nội, hé lộ kế hoạch làm loạt “chung cư” đặc biệt

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã chứng khoán: BAF) vừa công bố Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HĐQT ngày 17/6/2026 về việc thành lập các công ty con tại Hà Nội.

Theo nghị quyết, BAF thông qua việc góp vốn thành lập 4 công ty con, đều do doanh nghiệp sở hữu 100% vốn điều lệ. Tổng vốn điều lệ của các công ty này là 810 tỷ đồng.

Công ty con có vốn điều lệ lớn nhất là Công ty TNHH Chăn nuôi Công nghệ cao BAF Hà Nội 1, vốn điều lệ 300 tỷ đồng, ngành nghề chính là chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn.

Công ty thứ hai là Công ty TNHH Chăn nuôi Công nghệ cao BAF Hà Nội 2, vốn điều lệ 30 tỷ đồng, ngành nghề chính là chăn nuôi gia cầm.

Hai pháp nhân còn lại hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm. Trong đó, Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm BAF Hà Nội có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, còn Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm BAF Bình Minh có vốn điều lệ 180 tỷ đồng. Ngành nghề chính của hai công ty này là chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.

Cả 4 công ty con đều có trụ sở chính tại tầng 14, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, khu đô thị mới N1, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội.

HĐQT BAF giao và ủy quyền cho ông Trương Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc công ty, thực hiện các công việc cần thiết để thành lập các công ty con nêu trên. Ông Tuấn cũng được ủy quyền làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của BAF, đồng thời giữ chức Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật tại các công ty con.

Động thái lập thêm pháp nhân tại Hà Nội diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này đang đề xuất phát triển tổ hợp chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao theo mô hình công trình nhiều tầng, cùng khu giết mổ và chế biến thực phẩm đa chức năng trên địa bàn thành phố.

Liên quan đến đề xuất này, UBND TP Hà Nội đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, hỗ trợ BAF hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án. Các xã Bất Bạt, Đa Phúc và Bình Minh cũng được giao phối hợp nghiên cứu, rà soát, đánh giá các đề xuất đầu tư của doanh nghiệp.

Tại cuộc họp với UBND TP Hà Nội ngày 4/6, ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT BAF, cho biết doanh nghiệp mong muốn đầu tư mô hình chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng và nông nghiệp tuần hoàn với quy mô khoảng 220 ha tại xã Bất Bạt.

Theo lãnh đạo BAF, mô hình này được đầu tư khép kín với dây chuyền hiện đại, từ con giống đến lợn thương phẩm. So với chăn nuôi truyền thống, mô hình chăn nuôi trong nhà cao tầng được kỳ vọng giúp tiết kiệm không gian đất đai, giảm tiêu tốn thức ăn và nhân công, đồng thời giảm áp lực môi trường.

BAF dự kiến triển khai 3-5 dự án, mỗi dự án có quy mô khoảng 8.400 heo nái, xuất khoảng 250.000 heo thịt mỗi năm. Doanh nghiệp cho biết mô hình này có thể tối ưu diện tích sử dụng đất gấp 5-8 lần so với chăn nuôi truyền thống.

Điểm đáng chú ý của mô hình là hướng đến kinh tế tuần hoàn. Vùng nông nghiệp lân cận sẽ phát triển cây lương thực, thực phẩm làm đầu vào cho trang trại; trong khi nước và chất thải sau xử lý được tái sử dụng cho hoạt động vệ sinh, làm mát, khử mùi, tưới tiêu và cải tạo đất. BAF cũng tính đến phương án thu khí thải để phát điện.

Trước Hà Nội, BAF đã được chấp thuận phát triển dự án “chung cư nuôi heo” đầu tiên tại Tây Ninh với quy mô đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng, hợp tác với Muyuan, một tập đoàn chăn nuôi lớn của Trung Quốc.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mô hình nuôi heo tập trung, tự động hóa và được giám sát bằng cảm biến có thể hỗ trợ cảnh báo sớm dịch bệnh. Đây là hướng đi được nhắc đến trong bối cảnh ngành chăn nuôi đang giảm dần mô hình nhỏ lẻ, hướng tới các mô hình tập trung, an toàn sinh học và kiểm soát môi trường tốt hơn.