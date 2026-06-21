Fortune SEA 500: Việt Nam thành 'đầu tàu' mới; chỉ duy nhất Vingroup trong top 50 làm được một điều

Fortune ngày 16/6 đưa tin, ở vị trí dẫn đầu trong Bảng xếp hạng Southeast Asia 500 năm nay - bảng xếp hạng thường niên các công ty lớn nhất Đông Nam Á theo doanh thu, các tập đoàn hàng hóa và năng lượng khổng lồ - vốn là trụ cột của bảng xếp hạng kể từ khi ra mắt năm 2024 - đang có sự tăng trưởng chậm lại. Tuy nhiên, sự trì trệ ở nhóm đầu bảng đang che giấu sự năng động ở phần còn lại trong danh sách, khi một thế hệ doanh nghiệp mới - dù là các tập đoàn đa ngành của Việt Nam, các ngân hàng Singapore, hay các nền tảng kỹ thuật số từng thua lỗ – đang chiếm lĩnh thị phần lớn hơn về doanh thu và lợi nhuận trong khu vực.

Bảng xếp hạng Southeast Asia 500 năm nay của tạp chí Fortune (Mỹ) phản ánh bức tranh doanh nghiệp với hai xu hướng trái ngược. Ảnh: Fortune

Các công ty trong Bảng xếp hạng Southeast Asia 500 (SEA 500) năm nay đã tạo ra doanh thu 1,88 nghìn tỷ USD, tăng 3,4% so với con số 1,82 nghìn tỷ USD được báo cáo trong danh sách năm 2025. Đây cũng là tốc độ tăng trưởng nhanh hơn so với năm ngoái, bất chấp những lo ngại rằng thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gây tổn hại cho các nền kinh tế ASEAN. Tổng lợi nhuận đạt 150 tỷ USD, có nghĩa là khu vực này đạt tỷ suất lợi nhuận ròng 8%, phần lớn nhờ vào việc tái cấu trúc doanh nghiệp, như sự phục hồi của Thai Airways, cũng như các yếu tố kinh tế thuận lợi.

Thái Lan và Indonesia có số lượng công ty nhiều nhất trong bảng xếp hạng, lần lượt là 105 và 104 công ty. Singapore dẫn đầu về doanh thu, với các công ty của nước này trong SEA 500 tạo ra doanh thu 657,5 tỷ USD, chiếm gần 35% tổng số.

Nhưng theo Fortune, Việt Nam mới là quốc gia gây ấn tượng nhất. Các công ty Việt Nam trong bảng xếp hạng đã tạo ra doanh thu 177,9 tỷ USD, tăng 10,5%; gấp ba lần mức trung bình khu vực và là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong bảng xếp hạng, ngoại trừ Campuchia với mức doanh thu nhỏ bé. Nhìn chung, Việt Nam chiếm khoảng 1/4 tăng trưởng doanh thu năm nay trong danh sách SEA 500, mặc dù chỉ chiếm chưa đến 10% tổng doanh thu của khu vực.

Doanh thu của Vingroup (xếp thứ 26) tăng vọt 69% lên 12,8 tỷ USD, là công ty duy nhất trong top 50 là một trong những doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

Nếu Việt Nam là câu chuyện về doanh thu, thì Singapore lại là câu chuyện về lợi nhuận, Fortune đưa tin. Ba ngân hàng lớn của nước này - bao gồm DBS Group, OCBC và UOB - lại nằm trong số những công ty có lợi nhuận cao nhất khu vực. DBS, với lợi nhuận 8,4 tỷ USD, vẫn giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng lợi nhuận.

Năm công ty Singapore nằm trong số những công ty có mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất. Sea (đứng thứ 12) đã tăng lợi nhuận gần gấp bốn lần lên 1,58 tỷ USD khi cả ba mảng kinh doanh chính của công ty - bao gồm Shopee, Monee và Garena - đều đạt lợi nhuận kỷ lục.

Theo Fortune, Thái Lan mang đến hai trong số những câu chuyện phục hồi ấn tượng nhất năm nay. Thai Airways International (xếp hạng 67) đã thoát khỏi tình trạng bảo hộ phá sản vào năm 2025 và niêm yết trở lại trên Sàn giao dịch chứng khoán Thái Lan cùng năm đó, chuyển từ khoản lỗ 764 triệu USD sang lợi nhuận 941 triệu USD. True Corp., (xếp hạng 62) cũng đã có lãi trở lại sau khi xóa bỏ các khoản giảm giá trị tài sản lớn liên quan đến sáp nhập từ năm 2024.

Giải thưởng cho bước nhảy vọt lớn nhất trên bảng xếp hạng thuộc về một công ty của Indonesia. Đó là nhà sản xuất trang sức vàng Hartadinata Abadi, đã leo 115 bậc, đạt vị trí thứ 129. Giá vàng tăng cao là động lực thúc đẩy sự tăng trưởng này, chứ không phải doanh số bán hàng.

Giống như tất cả các bảng xếp hạng Fortune 500 khác, Bảng xếp hạng SEA 500 xếp hạng các công ty dựa trên doanh thu năm 2025. Fortune nhận định, ngay cả khi Đông Nam Á đã vượt qua được các mức thuế quan của Mỹ, một mối đe dọa mới đang hiện hữu. Xung đột ở Iran đang đẩy giá năng lượng lên cao trên khắp khu vực. Chúng ta sẽ phải chờ đến bảng xếp hạng năm sau để biết liệu Đông Nam Á có thể vượt qua khủng hoảng năng lượng tốt như cách họ đã vượt qua khủng hoảng thuế quan hay không.