VinFast bắt tay "cánh tay tài chính" của tập đoàn tạo ra chiếc ô tô đầu tiên cho người Ấn Độ, nay sở hữu Jaguar Land Rover

Ngày 19/06/2026, VinFast công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với Tata Capital, công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) lớn thứ ba Ấn Độ, nhằm cung cấp giải pháp tài trợ mua xe và tài trợ hàng tồn kho cho hệ thống đại lý độc quyền của hãng.

﻿Tata Capital là một thành viên của Tập đoàn Tata (Tata Group, Ấn Độ), hiện phục vụ khoảng 7,7 triệu khách hàng với danh mục sản phẩm toàn diện cùng mạng lưới gần 1.500 chi nhánh trên toàn quốc.

Tata Group được biết đến là tập đoàn tư nhân lớn nhất và có ảnh hưởng sâu rộng nhất tại Ấn Độ. Được thành lập vào năm 1868, đến nay, Tata Group đã trở thành công ty toàn cầu có 31 công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau: Thép, ô tô, công nghệ thông tin, Điện lực, hàng không, khách sạn, tài chính, hóa chất, tiêu dùng.﻿

Thông tin trên website cho biết, trong năm tài chính 2024-2025, tổng doanh thu của các công ty thuộc tập đoàn Tata đạt hơn 180 tỷ đô la, hơn một triệu nhân sự.

Câu chuyện Tata sản xuất chiếc ô tô của người Ấn Độ đã được nhắc đến nhiều lần, khi Vingroup bước chân vào sản xuất chiếc xe ô tô Made in Vietnam.﻿

﻿Năm 1945, Tata thành lập công ty tiền thân của Tata Motors mang tên TELCO, sản xuất Đầu máy xe lửa, xe tải hạng nặng, thiết bị công nghiệp. Đến năm 1990, nền kinh tế Ấn Độ mở cửa và thị trường xe du lịch bị các hãng nước ngoài thống trị.

Chủ tịch Tata khi đó là Ratan Tata cho rằng "Nếu người Hàn Quốc và người Nhật có thể làm xe cho người dân của họ, thì người Ấn Độ cũng phải làm được."

Đó là lúc Tata quyết định lao vào ngành xe du lịch dù gần như không có kinh nghiệm. Năm 1998, Tata tung ra Tata Indica - chiếc xe con đầu tiên được thiết kế hoàn toàn tại Ấn Độ.﻿

Ratan Tata cũng là người đã dẫn dắt Tata Motors mở rộng ra toàn cầu với các thương vụ lớn: mua lại Tetley Tea (2000), Daewoo Motors Truck Division (2004), Corus Group (2007), và Jaguar Land Rover - mua lại từ Ford trong đợt khủng hoảng 2008.

Hiện nay Tata Motors là một trong những hãng xe lớn nhất Ấn Độ, sản xuất từ xe tải, xe bus, SUV, xe điện...﻿, hoạt động toàn cầu với các cơ sở tại Anh, Hàn Quốc, Nam Phi và Indonesia. Doanh nghiệp này có 97 công ty con và 9 công ty liên kết, bao gồm Jaguar Land Rover tại Anh và Tata Daewoo tại Hàn Quốc.

Trong đó, công ty con của Tata Motors - Jaguar Land Rover - là nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước Anh, chuyên thiết kế, sản xuất và bán một số dòng xe cao cấp nổi tiếng nhất thế giới.

Theo thông cáo báo chí của VinFast, việc mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính cho cả khách hàng và đối tác đại lý là một phần trong chiến lược dài hạn của VinFast nhằm xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện tại Ấn Độ.

Bên cạnh danh mục sản phẩm cao cấp với các mẫu xe VF 6, VF 7 và VF MPV 7, công ty đang triển khai nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy quá trình sở hữu xe điện, trong đó có chương trình đảm bảo giá trị bán lại. Gần đây, VinFast đã gia hạn chương trình sạc miễn phí trên toàn bộ hệ thống trạm sạc V-Green đến ngày 31/03/2029.