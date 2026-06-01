Doanh nghiệp nắm 5 cao tốc huyết mạch tại Việt Nam lần đầu tiên báo lãi vượt 1.000 tỷ, cầm khối tiền hơn 9.500 tỷ

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.246 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.347 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.061 tỷ đồng, tăng khoảng 46%.

Con số này tương đương VEC có doa﻿nh thu 20 tỷ đồng/ngày. Lần đầu tiên, Tổng công ty đạt lợi nhuận vượt 1.000 tỷ.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của VEC đạt 95.530 tỷ đồng, tăng hơn 5.400 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó tài sản cố định chiếm hơn 80.400 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, VEC có 8.903 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, tăng gần 782 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền đạt 620 tỷ đồng. Tổng cộng, khối tiền của VEC là 9.523 tỷ đồng.

Về phía nợ, tổng dư nợ hơn 37.300 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ dài hạn, kéo theo chi phí lãi vay 1.635 tỷ đồng trong năm.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) được thành lập năm 2004 theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải, là doanh nghiệp nhà nước có vai trò đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác và vận hành hệ thống đường bộ cao tốc quốc gia.

Sau hơn 20 năm từ khi thành lập đến nay, VEC đã huy động nguồn vốn trong và ngoài nước để đầu tư 5 dự án cao tốc trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng 108.000 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 540 km.

Các dự án do VEC làm chủ đầu tư gồm cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Cầu Giẽ – Ninh Bình, TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Đà Nẵng – Quảng Ngãi và Bến Lức – Long Thành. Trong đó, 4 tuyến đầu với tổng chiều dài khoảng 490 km đã được đưa vào khai thác, chiếm khoảng 27% tổng chiều dài các tuyến cao tốc đang vận hành trên cả nước.

Theo số liệu của doanh nghiệp, các tuyến cao tốc do VEC đầu tư đã phục vụ an toàn hơn 430 triệu lượt phương tiện và mang về trên 30.000 tỷ đồng doanh thu thu phí, góp phần hình thành mạng lưới giao thông huyết mạch kết nối các trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam.﻿