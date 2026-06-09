Đón siêu cao tốc 51.000 tỷ, vùng biển cách TP.HCM 150 km trở thành “Tổ Đại bàng” hút dòng vốn tỷ đô

Trong đó, dự án cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành đang được triển khai với chiều dài hơn 42 km, điểm đầu dự kiến kết nối khu vực Vành đai 4 TP.HCM và đường tỉnh 991, điểm cuối nối với trục ven biển ĐT.994.

Theo phương án được công bố, tuyến đường có quy mô hoàn chỉnh 8 làn xe cao tốc, kèm đường song hành hai bên, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 51.500 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý trong phương án tuyến là đoạn đi qua khu vực rừng bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu được đề xuất xây cầu cạn dài khoảng 6 km nhằm hạn chế tác động đến hệ sinh thái.

Nếu được triển khai đúng kế hoạch, dự án được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian kết nối giữa sân bay Long Thành, các trục cao tốc liên vùng và khu vực biển Hồ Tràm.

Khi đặt trong tổng thể các tuyến giao thông như cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 4 TP.HCM và sân bay Long Thành, Hồ Tràm có thêm cơ sở để mở rộng tệp khách.

Không chỉ là nhóm khách nội địa di chuyển bằng ô tô từ TP.HCM, khu vực này còn hướng tới dòng khách quốc tế, khách MICE, khách nghỉ dưỡng dài ngày và nhóm khách có mức thu nhập cao từ vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Hồ Tràm dịch chuyển sang mô hình nghỉ dưỡng cao cấp

Lợi thế tự nhiên của Hồ Tràm nằm ở cấu trúc “một bên rừng, một bên biển”, với hệ sinh thái ven biển gắn với Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu và suối nước nóng Bình Châu.

Đây là nền tảng để địa phương định hướng phát triển các mô hình du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và lưu trú cao cấp, thay vì chỉ khai thác phân khúc khách đại chúng ngắn ngày.

Theo số liệu được công bố từ địa phương, trong quý I/2026, Hồ Tràm ghi nhận gần 183.300 lượt khách, trong đó có gần 53.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 412 tỷ đồng, cho thấy hoạt động lưu trú và dịch vụ nghỉ dưỡng đã có vai trò đáng kể trong cơ cấu kinh tế khu vực.

Ở phân khúc cao cấp, Hồ Tràm đang ghi nhận sự hiện diện của nhiều thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế thông qua hợp tác với các chủ đầu tư và đơn vị phát triển trong nước. Điều này phản ánh kỳ vọng của thị trường vào nhóm khách nghỉ dưỡng có mức chi tiêu cao, khách quốc tế và khách lưu trú dài ngày.

IHG Hotels & Resorts và Meraki Land công bố hợp tác phát triển Regent Ho Tram. Theo thông tin từ phía doanh nghiệp, dự án có quy mô 220 phòng, gồm các phòng suite, skyvilla suite có hồ bơi riêng và biệt thự nghỉ dưỡng. Bên cạnh khu nghỉ dưỡng, dự án còn có 95 sản phẩm bất động sản hàng hiệu mang thương hiệu Regent.

Ở nhóm dự án đã và đang vận hành, Madison Land đưa thương hiệu Banyan Group vào quản lý tổ hợp Angsana & Dhawa Ho Tram. Dự án hướng tới mô hình nghỉ dưỡng biệt thự, không gian xanh và trải nghiệm gia đình trên trục ven biển Hồ Tràm.

IFF Holdings cũng hợp tác với Hyatt để phát triển Hyatt Regency Ho Tram Resort and Spa and Residences. Theo công bố của Hyatt, dự án dự kiến có 280 phòng khách sạn và 63 biệt thự hồ bơi, nhắm tới cả khách nghỉ dưỡng và khách MICE.

Trong khi đó, Tanzanite International tiếp tục phát triển Meliá Hồ Tràm với các cấu phần lưu trú, biệt thự biển và tiện ích nghỉ dưỡng. Tổ hợp này cũng bổ sung thêm các tiện ích như khoáng nóng, thể thao, không gian hội nghị và dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Dòng vốn lớn nhưng thị trường phân hóa

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, trên địa bàn Hồ Tràm hiện có 41 dự án du lịch đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó, 12 dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn hơn 5,5 tỷ USD; 24 dự án đang triển khai xây dựng hoặc hoàn tất thủ tục đầu tư với tổng vốn khoảng 1,8 tỷ USD; 5 dự án đang kêu gọi đầu tư với nhu cầu vốn khoảng 3 tỷ USD.

Nhóm dự án quy mô lớn tại Hồ Tràm hiện có sự góp mặt của nhiều chủ đầu tư trong và ngoài nước. Lodgis Hospitality Holdings, liên doanh giữa Warburg Pincus và VinaCapital, đang phát triển The Grand Ho Tram trên quy mô khoảng 164 ha. Tổ hợp này bao gồm sân golf The Bluffs, casino, khách sạn InterContinental, Holiday Inn và các cấu phần nghỉ dưỡng khác.

Năm 2025, The Grand Ho Tram khởi công thêm một giai đoạn mở rộng quy mô khoảng 35 ha, tổng vốn hơn 1 tỷ USD. Giai đoạn này dự kiến bổ sung khách sạn 5 sao, biệt thự nghỉ dưỡng, tiện ích giải trí, casino và trung tâm hội nghị - triển lãm quốc tế.

Novaland cũng là một trong những doanh nghiệp có quỹ đất lớn tại Hồ Tràm với dự án NovaWorld Ho Tram quy mô khoảng 1.000 ha. Theo kế hoạch được doanh nghiệp chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, NovaWorld Ho Tram nằm trong nhóm dự án dự kiến tiếp tục có sản phẩm bàn giao trong năm nay.

Tuy vậy, tiến độ triển khai vẫn phụ thuộc vào quá trình tái cấu trúc tài chính, hoàn thiện pháp lý và khả năng hấp thụ của thị trường.

Ở phân khúc nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu sức khỏe, Charm Group đang triển khai Charm Resort Hồ Tràm. Về quy mô dự án dao động khoảng 40-50 ha. Dự án được phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe với các cấu phần căn hộ nghỉ dưỡng, biệt thự và khách sạn.

Trong giai đoạn mới, lợi thế sẽ nghiêng về các chủ đầu tư có nền tảng tài chính tốt, pháp lý rõ ràng, tiến độ xây dựng thực chất và hợp tác với các đơn vị quản lý chuyên nghiệp. Đây cũng là yếu tố quyết định khả năng tận dụng các cú hích hạ tầng của từng dự án tại Hồ Tràm.