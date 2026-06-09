Một công ty yêu cầu thu hồi gần 12 triệu cổ phần của doanh nghiệp sở hữu dự án đất vàng mặt đường Phạm Hùng

CTCP Địa ốc Dầu khí (mã CK: PVL, tên gọi trước là Công ty CP Đầu tư Nhà Đất Việt) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến một vụ tranh chấp cổ phần có quy mô lớn tại doanh nghiệp sở hữu dự án Nam Đàn Plaza.

Theo thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, PVL cho biết đã khởi kiện Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hàn Mới nhằm yêu cầu thu hồi 11,85 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí Viễn thông mà PVL khẳng định đang thuộc sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí Viễn thông hiện là chủ đầu tư dự án Nam Đàn Plaza – một dự án bất động sản rộng gần 10.000m2, có vị trí đắc địa ngay mặt đường Phạm Hùng, gần tòa nhà Keangnam, Hà Nội. Tuy nhiên, khu đất này đã bỏ hoang khoảng 20 năm không triển khai xây dựng

PVL cho biết vụ án đã được Tòa án Nhân dân Khu vực I - Hà Nội thụ lý.

Trong văn bản công bố thông tin, doanh nghiệp không nêu chi tiết nguồn gốc phát sinh tranh chấp, giá trị lô cổ phần đang yêu cầu thu hồi cũng như các giao dịch liên quan trước đó giữa các bên.

Theo nội dung đơn khởi kiện, PVL đề nghị tòa án tuyên vô hiệu Hợp đồng mua bán tài sản thi hành án đấu giá ký ngày 28/11/2019 giữa Công ty Việt Hân Mới và Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội do cho rằng hợp đồng này vi phạm điều cấm của pháp luật.

Đồng thời, doanh nghiệp yêu cầu thu hồi toàn bộ 11,85 triệu cổ phần của Công ty CP Dầu khí Viễn thông mà PVL khẳng định là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp nhưng đang bị Công ty Việt Hân Mới chiếm hữu trái pháp luật.



Không chỉ dừng lại ở việc đòi lại số cổ phần nói trên, PVL còn đề nghị giao toàn bộ 11,85 triệu cổ phần cho cơ quan thi hành án dân sự để xử lý theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, doanh nghiệp yêu cầu tòa án xác định khoản tiền đặt trước hơn 6,19 tỷ đồng mà Công ty Việt Hân Mới sử dụng để tham gia đấu giá thuộc về ngân sách nhà nước và buộc doanh nghiệp này phải nộp lại toàn bộ số tiền tương ứng.



Một yêu cầu đáng chú ý khác trong vụ kiện là PVL đề nghị buộc Công ty CP Địa ốc Dầu khí Viễn thông sửa đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký cổ đông với nội dung ghi nhận Công ty CP Đầu tư Nhà Đất Việt là chủ sở hữu của 11,85 triệu cổ phần. Vụ án hiện được Tòa án Nhân dân Khu vực I - Hà Nội thụ lý và giải quyết theo thủ tục thông thường.