Đại gia BĐS nắm quỹ đất 2.000ha chính thức lấn sân xe điện Trung Quốc, dự kiến tung ra 1.000 chiếc cuối năm nay

Ngày 17/6 tại Hà Nội, CTCP Tập đoàn cvà Chery Commercial Vehicle ký kết đơn hàng đầu tiên.

Theo thỏa thuận, Kita Group sẽ tham gia sản xuất và phân phối độc quyền một số dòng xe thương mại chạy điện của Chery tại Việt Nam. Các sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics, thương mại điện tử, chuyển phát, bán lẻ và vận hành đô thị.

Kế hoạch của hai bên là đưa lô 1.000 xe thương mại điện đầu tiên ra thị trường vào cuối năm 2026.

ễ ký kết đơn hàng đầu tiên giữ Kita Group và Chery Commercial Vehicle (Ảnh: Kita Group)

Chery hiện là một trong những nhà sản xuất ôtô lớn của Trung Quốc, đồng thời nhiều năm liền dẫn đầu về xuất khẩu ôtô của nước này.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố, tháng 4/2026, Chery Commercial Vehicle bán được 10.384 xe, tăng 40% so với cùng kỳ và lần đầu vượt mốc 10.000 xe trong một tháng. Doanh số xuất khẩu đạt 2.862 chiếc, tăng 323,3%, trong khi doanh số xe tải hạng nặng năng lượng mới đạt 1.083 chiếc, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp cho biết phân khúc này đã duy trì mức tăng trưởng trên 100% trong bảy tháng liên tiếp.

Trong khi đó, Kita Group thành lập năm 2014, hoạt động chính trong lĩnh vực phát triển bất động sản. Doanh nghiệp được sáng lập bởi ông Nguyễn Duy Kiên và bà Đặng Thị Thùy Trang, hiện phát triển hệ sinh thái gồm các đơn vị thành viên như KITA Land, KITA Invest, KITA Cons và KITA Link…

Doanh nghiệp hiện đang đầu tư và phát triển nhiều dự án trên quỹ đất khoảng 2.000 ha tại nhiều địa phương, với các dự án tiêu biểu ở Ciputra, Hòa Lạc, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng…

Trước đó, trong tuần qua, một doanh nghiệp khác là Xuân Thiện cũng đề xuất dự án xây dựng nhà máy sản xuất ôtô tải chạy điện và máy công trình chạy điện. Dự án giai đoạn I có công suất 30.000 xe, máy mỗi năm, dự kiến ra mắt sản phẩm mẫu đầu tiên vào quý I/2027. Giai đoạn II sẽ nâng công suất lên 200.000 xe, máy mỗi năm và tăng tỷ lệ nội địa hóa.