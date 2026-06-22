Viettel Post muốn làm dự án hơn 1.500 tỷ đồng

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Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel (Viettel Post, MCK: VTP, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt chủ trương dự án đầu tư.

Theo đó, HĐQT Viettel Post phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án "Trung tâm Logistics Viettel Hung Yên" tại Khu công nghiệp Minh Đức, Hưng Yên với diện tích 13,9 ha.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.500 tỷ đồng, đã gồm chi phí thuê lại quyền sử dụng đất; chí phí xây dựng, thiết bị; chi phí quản lý dự án, tư vấn; chi phí dự phòng; chí phí khác và thuế VAT.

Nguồn vốn đầu tư từ vốn tự có của Tổng Công ty và vốn vay với tỷ lệ tương ứng là 50% - 50%. Thời gian hoàn thành phê duyệt dự án dự kiến vào Quý II/2026; triển khai thực hiện xây dựng đợt 1: Quý II/2026 - Quý I/2027; Thanh quyết toán xây dựng đợt 1: Quý I/2027 – Quý III/2027; Triển khai thực hiện xây dựng đợt 2: Quý II/2027 - Quý IV/2027; Thanh quyết toán xây dựng đợt 2: Quý I/2028 – Quý III/2028.

Mục tiêu đầu tư nhằm phát huy thế mạnh và định hướng phát triển của Tổng Công ty giai đoạn 2025 - 2030 trong lĩnh vực logistics, tạo ra 1.990 tỷ đồng doanh thu cho VTPost; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật logistics đồng bộ, là trung tâm logistics vệ tinh, đặc biệt là cho các KCN có bán kính trong vòng 15km; hình thành một Trung tâm Logistics hiện đại, ứng dụng công nghệ 4.0, hỗ trợ mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu và phân phối nội địa, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội khu vực Hưng Yên; Nâng cao tính chủ động, đồng bộ và bền vững của hệ thống logistics của Tổng Công ty;...

Trong một diễn biến khác, Viettel Post cũng đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu.

Theo đó, Viettel Post dự kiến phát hành gần 29,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành là 17,36%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 10.000:1.736, tức cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được nhận 1.736 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành đợt này được tự do chuyển nhượng.

Số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 299 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính của công ty mẹ năm 2025 đã được kiểm toán.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận phương án phát hành.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Viettel Post sẽ tăng từ hơn 1.720 tỷ đồng lên mức hơn 2.019 tỷ đồng.



