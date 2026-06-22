Tập đoàn Phúc Sơn thay Tổng Giám đốc sau 5 tháng

CTCP Tập đoàn Phúc Sơn vừa hoàn tất việc thay đổi nhân sự điều hành cấp cao khi bổ nhiệm ông Hoàng Quang Hùng (SN 1981) giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, thay cho ông Chu Minh Duy. Cùng với đó, doanh nghiệp bổ sung ông Kiều Quang Tuấn (SN 1979), Chủ tịch HĐQT, vào danh sách người đại diện theo pháp luật.

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy nửa năm Phúc Sơn thay đổi vị trí Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật. Trước đó, hồi tháng 1/2026, bà Nguyễn Thị Huệ đã được thay thế bởi ông Chu Minh Duy ở vị trí này.



Trong giai đoạn trước khi vướng vòng lao lý, ông Nguyễn Văn Hậu (Hậu "Pháo") là người trực tiếp điều hành doanh nghiệp với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của tập đoàn.



Tập đoàn Phúc Sơn được thành lập năm 2009 tại Phú Thọ. Trước năm 2015, doanh nghiệp có vốn điều lệ gần 130 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Văn Hậu nắm quyền chi phối với tỷ lệ sở hữu 84,6%. Đến năm 2017, vốn điều lệ tăng vọt lên 1.700 tỷ đồng và tỷ lệ sở hữu của ông Hậu nâng lên 99%. Sau nhiều lần điều chỉnh vốn, đến tháng 5/2022, doanh nghiệp bất ngờ giảm vốn điều lệ từ 4.000 tỷ đồng xuống còn 1.600 tỷ đồng và duy trì mức này đến nay.



Theo bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, trong quá trình triển khai dự án Sân bay Nha Trang (cũ), các bị cáo đã thực hiện nhiều thủ tục trái quy định, dẫn tới việc hơn 62ha đất quốc phòng được bàn giao cho doanh nghiệp. Bản án xác định ông Nguyễn Văn Hậu dù biết dự án chưa đủ cơ sở pháp lý nhưng vẫn triển khai bán hàng, ký 983 hợp đồng với 683 cá nhân và tổ chức, thu về hơn 7.000 tỷ đồng.



Sau phiên tòa sơ thẩm, Phúc Sơn đang có những động thái làm việc với khách hàng và nhà đầu tư nhằm tìm phương án khắc phục hậu quả. Ngày 17/6 vừa qua, Tổng Giám đốc doanh nghiệp đã gửi văn bản mời các nhà đầu tư được xác định là người bị hại trong vụ án đến trụ sở công ty tại Vĩnh Tường (Phú Thọ) để trao đổi về hướng xử lý các vấn đề phát sinh.



Trước đó, trong cuộc đối thoại do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức vào tháng 4/2026, nhiều khách hàng liên quan đến các dự án của Phúc Sơn kiến nghị cơ quan chức năng xem xét tạo điều kiện để các dự án tiếp tục triển khai, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người mua. Các nhà đầu tư cũng đề nghị doanh nghiệp sớm tổ chức đối thoại trực tiếp nhằm tháo gỡ các vướng mắc và giải quyết quyền lợi cho khách hàng tại các dự án.