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Bắt nhóm đối tượng lập 200 công ty ma, mua bán trái phép 15.000 hóa đơn, giá trị 20.000 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Nhóm đối tượng lập 5 đường dây, sử dụng hơn 200 công ty "ma" để mua bán trái phép hơn 15.000 hóa đơn trên phạm vi cả nước, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 20.000 tỷ đồng.

Công an đọc quyết định khởi tố một bị can trong vụ án. Ảnh: CACC.

Ngày 20/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố khác, với tổng giá trị giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng.

Đến ngày 1/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ 11 người để điều tra hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Các bị can gồm Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh và Trịnh Phan Thiên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2020-2025, các đối tượng đã lập 5 đường dây, sử dụng hơn 200 công ty "ma" để mua bán trái phép hơn 15.000 hóa đơn, với tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 20.000 tỷ đồng trên phạm vi cả nước.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xác định các tổ chức, cá nhân đã sử dụng số hóa đơn nêu trên.

Cơ quan công an đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động mua bán hóa đơn của các nhóm đối tượng chủ động trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra để được xem xét theo quy định của pháp luật.

Tuấn Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
200 công ty ma

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