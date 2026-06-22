REE sắp họp bất thường: Mở rộng vai trò Ủy ban Chiến lược do bà Mai Thanh làm Chủ tịch, phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 10/7 tại TP.HCM.

Điểm đáng chú ý là đề xuất bổ sung quyền hạn của Ủy ban Chiến lược, điều chỉnh cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT) và trình lại phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động.

Ủy ban Chiến lược tham gia nhiều quyết sách lớn

Theo tờ trình, Doanh nghiệp đề xuất chính thức hóa vai trò của Ủy ban Chiến lược. Theo đó Ủy ban được xác định là cơ quan tham mưu, tư vấn và phản biện cấp cao nhất cho HĐQT và Ban điều hành. Cơ quan này tham gia hoạch định chiến lược trên toàn nhóm REE, đồng thời tư vấn về quản trị tài chính, huy động vốn, đầu tư và chính sách cổ tức.

Ủy ban còn thẩm định, phản biện các vấn đề trọng yếu trước khi trình HĐQT hoặc ĐHĐCĐ, gồm định hướng kinh doanh, mô hình kinh doanh mới, dự án đầu tư, M&A, phát hành cổ phần, thay đổi vốn điều lệ và cơ cấu tổ chức.

Chủ tịch Ủy ban Chiến lược được quyền tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban điều hành; trình báo cáo và tư vấn về chiến lược, đầu tư, M&A cũng như phân bổ nguồn lực. Người giữ vị trí này có thể là thành viên HĐQT hoặc chuyên gia bên ngoài có uy tín và nhiều đóng góp cho REE.

Theo kế hoạch nhân sự đã công bố, bà Nguyễn Thị Mai Thanh sẽ rời vị trí Chủ tịch và thành viên HĐQT từ ngày 10/7 nhưng tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược. Cùng thời điểm, ông Nguyễn Ngọc Thái Bình, con trai bà, sẽ đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc trong thời hạn ba năm.

Như vậy, bà Mai Thanh không còn quyền biểu quyết với tư cách thành viên HĐQT nhưng vẫn tham gia sâu vào quá trình hoạch định và phản biện chiến lược, trong khi việc điều hành trực tiếp được chuyển giao cho con trai.

Công ty đồng thời đề xuất thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ cố định 7 người thành tối thiểu 5 và tối đa 7 người. Theo đó, sau khi hai thành viên rời đi, HĐQT REE có thể tiếp tục hoạt động với 5 người.

Với HĐQT gồm 5 thành viên, REE phải có ít nhất một thành viên độc lập và một thành viên không điều hành. Trường hợp HĐQT có từ 6 đến 7 người, số thành viên độc lập và không điều hành tối thiểu đều là hai người.

Ghế Chủ tịch HĐQT dự kiến được chuyển giao cho ông Lee Liang Whye, đại diện cổ đông lớn Platinum Victory Pte. Ltd.

Gần 40% ESOP dành cho nhóm chiến lược

REE trình phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương 0,08% số cổ phiếu đang lưu hành. Công ty dự kiến thu 5 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên gần 6.234 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu REE giao dịch ở mức 51.200 đồng vào lúc ngày 22/6. Theo đó, giá ESOP 10.000 đồng/cổ phiếu thấp hơn khoảng 80,5% so với thị giá.

Tạm tính theo mức giá này, 500.000 cổ phiếu ESOP có giá trị thị trường khoảng 25,6 tỷ đồng, chênh 20,6 tỷ đồng so với tổng số tiền mua.

Riêng 191.500 cổ phiếu dự kiến dành cho nhóm thành viên Ủy ban Chiến lược có giá trị khoảng 9,8 tỷ đồng, chênh gần 7,9 tỷ đồng so với giá phát hành.

Đây chỉ là mức chênh lệch tạm tính theo thị giá tại ngày 22/6, không phải lợi nhuận thực tế do cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng và được giải tỏa dần trong ba năm. Cụ thể là lần lượt giải tỏa 30% sau năm đầu tiên, 30% sau năm thứ hai và 40% sau năm thứ ba.

Trước đó, trong quý I/2026, REE ghi nhận doanh thu thuần khoảng 2.471 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 939 tỷ đồng, tăng 15%. Công ty đặt kế hoạch cả năm đạt 12.230 tỷ đồng doanh thu và 2.814 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.