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Huy động hơn 3.000 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2024, vì sao Gemadept còn giữ gần 1.000 tỷ chưa giải ngân?

| | Doanh nghiệp

Huy động hơn 3.000 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2024, vì sao Gemadept còn giữ gần 1.000 tỷ chưa giải ngân?

Theo kế hoạch, số vốn này sẽ được dùng để đầu tư hai tàu container có trọng tải 1.800 TEU cùng hai sà lan sức chở 248 TEU nhằm tăng cường năng lực vận tải.

CTCP Gemadept (mã chứng khoán: GMD) vừa công bố báo cáo tiến độ sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoàn tất vào tháng 12/2024. Theo đó, doanh nghiệp đã phát hành gần 103,5 triệu cổ phiếu, huy động thành công hơn 3.014 tỷ đồng.

Tính đến ngày 12/6/2026, Gemadept đã giải ngân 2.037 tỷ đồng huy động được cho các hoạt động đầu tư và mở rộng kinh doanh và còn 976 tỷ đồng chưa được giải ngân.

Cụ thể, công ty chi gần 148,4 tỷ đồng để mua sắm tài sản cố định, hơn 230,6 tỷ đồng thanh toán nợ vay ngân hàng và 540 tỷ đồng tăng vốn tại CTCP Cảng Nam Đình Vũ - công ty con do Gemadept sở hữu 60% vốn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã rót thêm 115 tỷ đồng vào Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Hàng hải Thái Bình Dương, 273 tỷ đồng vào Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Tổng hợp V.N.M, đều là các công ty con do Gemadept nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ.

Ở mảng đầu tư, Gemadept dành gần 76,4 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Dịch vụ Cảng Hải Minh, 80 tỷ đồng góp thêm vốn vào CTCP ICD Nam Hải và hơn 172,7 tỷ đồng tăng vốn tại các đơn vị liên doanh, liên kết. Đáng chú ý, doanh nghiệp đã sử dụng hơn 401,8 tỷ đồng cho các thương vụ M&A nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Sau các khoản giải ngân trên, Gemadept vẫn còn hơn 976 tỷ đồng chưa sử dụng. Theo kế hoạch, số vốn này sẽ được dùng để đầu tư hai tàu container có trọng tải 1.800 TEU cùng hai sà lan sức chở 248 TEU nhằm tăng cường năng lực vận tải.

Góp 300 tỷ đồng thành lập công ty Dịch vụ Nam Đình Vũ (NDS)﻿

Liên quan đến chiến lược mở rộng hệ sinh thái logistics, cuối tháng 5 vừa qua, HĐQT Gemadept đã thông qua chủ trương góp vốn thành lập CTCP Dịch vụ Nam Đình Vũ (NDS). Doanh nghiệp mới dự kiến đặt trụ sở tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, TP Hải Phòng, với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Trong đó, Gemadept góp 300 tỷ đồng, tương đương 60% vốn điều lệ, đồng thời cử ông Nguyễn Mạnh Hà làm người đại diện quản lý phần vốn góp.

Trước đó, Gemadept cũng ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept để nhận chuyển nhượng 14,7 triệu cổ phần, tương ứng 49% vốn điều lệ tại CTCP Mekong Logistics. Tính đến cuối quý I/2026, Mekong Logistics là công ty liên doanh, liên kết của Gemadept với tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết 25,02%. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2015, hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy.

Lợi nhuận quý 1/2026 tăng 23%﻿

Về kết quả kinh doanh, quý I/2026 Gemadept ghi nhận doanh thu 1.452 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 716 tỷ đồng, tăng lần lượt 14% và 23% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp doanh nghiệp hoàn thành khoảng 22% kế hoạch doanh thu và gần 26% mục tiêu lợi nhuận năm theo kịch bản cơ sở.

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Gemadept đạt hơn 20.181 tỷ đồng, tăng hơn 355 tỷ đồng so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tài sản cố định đạt 5.706 tỷ đồng, chiếm 28,3%, trong khi tiền và các khoản tương đương tiền ở mức gần 1.890 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả giảm 6% so với đầu năm xuống còn 4.612,6 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay và nợ thuê tài chính hơn 2.401 tỷ đồng, tương đương 52,1% tổng nợ phải trả.

Yên Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
gemadept

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