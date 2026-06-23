“Gánh” lãi suất 15%/năm, một doanh nghiệp bất động sản chậm trả gần 131 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy Công ty TNHH Phát triển Kinh doanh Xây dựng 3 vừa công bố tình hình thanh toán đối với lô trái phiếu XD3CH2328001.

Theo đó, lô trái phiếu này có giá trị phát hành 2.250 tỷ đồng. Tính đến ngày 19/6/2026, dư nợ gốc theo mệnh giá còn 2.210 tỷ đồng. Lãi suất áp dụng trong kỳ ở mức 15%/năm.

Doanh nghiệp cho biết chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán nên phát sinh khoản chậm trả gần 131 tỷ đồng, bao gồm gần 91 tỷ đồng tiền lãi và 40 tỷ đồng tiền gốc.

Phía Xây dựng 3 cho biết đang tiến hành đàm phán với các trái chủ nhằm tìm phương án xử lý nghĩa vụ thanh toán.

Nguồn: HNX

Trước đó, theo nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản và ban hành ngày 16/6/2026, doanh nghiệp đã quyết định điều chỉnh cơ chế xác định lãi suất của lô trái phiếu XD3CH2328001.

Cụ thể, lãi suất kỳ đầu tiên được giữ nguyên ở mức 14%/năm. Đối với các kỳ tiếp theo, lãi suất sẽ được điều chỉnh định kỳ 3 tháng/lần theo công thức lãi suất cơ sở cộng biên độ tối thiểu 4%/năm. Mức lãi suất cơ sở được xác định theo lãi suất do Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) công bố tại từng thời điểm.

Theo dữ liệu từ HNX, ngày 20/06/2023, lô trái phiếu XD3CH2328001 được phát hành trong nước với khối lượng 22.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 2.250 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm.

Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu gồm quyền tài sản liên quan đến 735 nền đất cùng giá trị quyền phát sinh từ 160 nền đất tại Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại An Sinh (Happy Home Cà Mau) theo Hợp đồng nguyên tắc số 01/2023/HĐNT/CIT-XD3 ký ngày 25/5/2023. Ngoài ra, toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng này và các phụ lục liên quan cũng được dùng làm tài sản bảo đảm.

Tổ chức lưu ký của lô trái phiếu là CTCP Chứng khoán Dầu khí, trong khi Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) là tổ chức liên quan.

Công ty TNHH Phát triển Kinh doanh Xây dựng 3 được thành lập vào tháng 6/2019, có trụ sở tại tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng, Hà Nội. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ 252 tỷ đồng. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa hiện là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Bức tranh tài chính của doanh nghiệp tiếp tục kém tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Xây dựng 3 ghi nhận khoản lỗ sau thuế 153 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức lỗ 164 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trước đó, doanh nghiệp đã lỗ 176,5 tỷ đồng trong năm 2023 và tiếp tục lỗ 321,2 tỷ đồng trong năm 2024.

Tính đến ngày 30/6/2025, lỗ lũy kế của Xây dựng 3 đã lên tới 650,8 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm 398,8 tỷ đồng. Trong khi vốn góp của chủ sở hữu ở mức 252 tỷ đồng, khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lại âm tới 650,8 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 2.901 tỷ đồng, tăng gần 300 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu 2.250 tỷ đồng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nợ.