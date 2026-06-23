Biwase giải thể 4 công ty con chỉ sau hơn 1 tháng thành lập

Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, MCK: BWE, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc giải thể 4 công ty con do doanh nghiệp sở hữu 100% vốn điều lệ.

Cụ thể, các doanh nghiệp bị giải thể gồm Công ty TNHH MTV Nước KLH Bình Dương Biwase, Công ty TNHH MTV Nước Tân Uyên Biwase, Công ty TNHH MTV Nước Bàu Bàng Biwase và Công ty TNHH MTV Nước Dĩ An Biwase.

Lý do giải thể là vì sau khi hoàn tất việc thành lập các công ty con, trong quá trình triển khai hoạt động, có phát sinh vấn đề liên quan đến việc hoàn thiện thủ tục pháp lý, trong đó có thỏa thuận dịch vụ cấp nước và các chính sách ưu đãi hiện Biwase đang được hưởng theo quy định. Do đó, các công ty này hiện chưa thể triển khai hoạt động kinh doanh theo định hướng, kế hoạch ban đầu.

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Các doanh nghiệp nêu trên đều được thành lập trong tháng 5/2026, với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh TP.HCM cấp ngày 15/5/2026.

Trước đó, hồi tháng 4/2026, Biwase đã thông qua việc thực hiện phương án tách công ty và thành lập 4 công ty mới trên cơ sở tách công ty.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Nước KLH Bình Dương Biwase được hình thành do chuyển giao tài sản từ các chi nhánh cấp nước Khu Liên Hợp và Thủ Dầu Một, vốn điều lệ 730 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Nước Tân Uyên Biwase có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, được hình thành từ tài sản của các chi nhánh cấp nước Tân Uyên và Phú Giáo.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Nước Bàu Bàng Biwase được thành lập từ việc chuyển giao tài sản của các chi nhánh cấp nước Bàu Bàng và Dầu Tiếng, vốn điều lệ 110 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Nước Dĩ An Biwase được hình thành trên cơ sở chuyển giao tài sản từ các chi nhánh cấp nước Dĩ An và Thuận An, vốn điều lệ 210 tỷ đồng.

Về cơ cấu vốn, việc tách công ty không làm thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp mẹ, vẫn giữ nguyên ở mức hơn 2.199 tỷ đồng. Thay vào đó, doanh nghiệp thực hiện chuyển một phần tài sản tương ứng với giá trị các chi nhánh (được xác định tại thời điểm 30/4/2026) sang các công ty mới để hình thành vốn điều lệ.

Về cơ cấu cổ đông, số lượng cổ đông của Biwase vẫn giữ nguyên ở mức 3.669 cổ đông, danh sách cổ đông đã được ghi nhận đầy đủ theo quy định của pháp luật.



