Hóa chất Đức Giang triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2026

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC, sàn HoSE) vừa thông báo ngày 14/7 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026.



Đại hội dự kiến diễn ra sáng 13/8/2026. Nội dung đại hội thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

Hóa chất Đức Giang triệu tập ĐHĐCĐ ngay sau khi công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Tại báo cáo này, UHY đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Theo UHY, do được bổ nhiệm làm kiểm toán viên sau thời điểm kết thúc năm tài chính 31/12/2025, đơn vị kiểm toán không thể tham gia chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho đang ghi nhận trên báo cáo tài chính thời điểm 31/12/2025 là 950,9 tỷ đồng.

Các thủ tục thay thế không đem lại cho đơn vị kiểm toán bằng chứng đáng tin cậy để đưa ra ý kiến kiểm toán về tính hiện hữu, tính đầy đủ, tính chính xác và tính giá trị của khoản mục này trên báo cáo tài chính hợp nhất.

"Chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh số dư hàng tồn kho được trình bày trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025 hay không, cũng như ảnh hưởng có thể có của vấn đề này đến các chỉ tiêu liên quan trên báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo," UHY nêu trong phần ý kiến ngoại trừ.

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cũng đề cập đến sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính. Đó là việc một số lãnh đạo chủ chốt của Hóa chất Đức Giang bị khởi tố vào tháng 3/2026 và đang trong quá trình phục vụ công tác điều tra, liên quan đến các vi phạm về kế toán, khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.

Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền nên tại thời điểm phát hành báo cáo, UHY chưa thể xác định vấn đề này có dẫn đến sai sót trọng yếu nào với báo cáo tài chính của Hóa chất Đức Giang hay không.

Giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, Hóa chất Đức Giang cho biết việc kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2025 đã được thực hiện đúng quy định và có sự chứng kiến của kiểm toán viên PwC Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội, đơn vị được chỉ định kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của doanh nghiệp tại thời điểm kiểm kê.

"Tuy nhiên sau đó PwC được thay thế bằng UHY để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. Do không trực tiếp tham gia chứng kiến quá trình kiểm kê cuối năm, UHY đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với giá trị hàng tồn kho hơn 950,9 tỷ đồng trên báo cáo tài chính hợp nhất và 30,2 tỷ đồng trên báo cáo tài chính riêng tại ngày 31/12/2025," báo cáo giải trình của DGC nêu.

Về ý kiến ngoại trừ liên quan đến vụ án đang được điều tra tại doanh nghiệp, Hóa chất Đức Giang cho biết công ty và các cá nhân liên quan đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ quá trình điều tra. Do đến nay cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành kết luận chính thức nên kiểm toán chưa có cơ sở để xác định các điều chỉnh cần thiết đối với các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2025. Theo doanh nghiệp, việc điều chỉnh (nếu có) chỉ được thực hiện sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng. Vì vậy, UHY đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với nội dung này.

Bên cạnh ý kiến ngoại trừ, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của DGC cũng sụt giảm 35 tỷ đồng sau kiểm toán, từ 3.189 tỷ đồng về gần 3.154 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu thuần hợp nhất vẫn được giữ nguyên so với báo cáo tự lập, đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước.



