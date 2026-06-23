Đằng sau quyết định chỉnh mí là tầm nhìn lãnh đạo của nam doanh nhân

Phong độ của người lãnh đạo bắt đầu từ ánh nhìn

Theo ghi nhận ngày càng nhiều nam doanh nhân tìm đến các giải pháp chỉnh mí mắt không phải để thay đổi diện mạo, mà để cải thiện những bất tiện do tình trạng sụp mí gây ra. Vùng mí sa trễ khiến đôi mắt luôn trong trạng thái mệt mỏi, thiếu sinh khí, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn và sự tự tin trong các hoạt động kinh doanh, gặp gỡ đối tác hay điều hành công việc hằng ngày.

Ngày càng nhiều nam doanh nhân lựa chọn làm đẹp như một cách đầu tư cho phong độ và hình ảnh cá nhân.

Theo ThS.BS Kim In Chul – chuyên gia thẩm mỹ đến từ Hàn Quốc 17 năm làm việc tại phòng khám Thanh Hằng Beauty Medi với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình và trẻ hóa vùng mắt, sụp mí là một trong những dấu hiệu lão hóa phổ biến ở nam giới sau tuổi trung niên.

Không chỉ khiến gương mặt trở nên nặng nề và già nua hơn tuổi thật, phần da mí chùng xuống còn làm thu hẹp trường nhìn, gây cảm giác nặng mắt, mỏi mắt và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Với bề dày kinh nghiệm điều trị cho hàng nghìn khách hàng quốc tế, bác sĩ Kim cho biết nhu cầu chỉnh mí ở nam giới hiện nay không đơn thuần xuất phát từ yếu tố thẩm mỹ, mà còn là mong muốn duy trì phong độ, sự sắc sảo và hình ảnh chuyên nghiệp của người lãnh đạo.

Ths. Bs Kim In Chul 30 năm kinh nghiệm phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Xu hướng làm đẹp "không dấu vết" của doanh nhân nam

Khác với xu hướng tạo mắt sắc hoặc thay đổi quá nhiều đường nét, nhiều doanh nhân nam hiện nay ưu tiên các phương pháp tự nhiên, kín đáo và hồi phục nhanh. Theo chia sẻ từ Phòng khám Thanh Hằng Beauty Medi, sau khoảng 1 tuần, vùng mắt giảm sưng rõ rệt và sau khoảng 1 tháng sẽ tự nhiên hơn theo từng ngày.

Hình ảnh đôi mắt của nam khách hàng sau khi cắt mí chỉnh cơ mắt lờ đờ

Nhiều khách hàng nam đến với phòng khám Thanh Hằng Beauty Medi lựa chọn thực hiện kết hợp nâng cơ trán, cắt mắt và nâng chỉ collagen để sau khi hồi phục, tổng thể gương mặt hài hòa và trẻ trung hơn mà vẫn giữ được thần thái riêng.

Khi chuyên gia Hàn Quốc trở thành lựa chọn của giới doanh nhân

Một trong những yếu tố được nhiều khách hàng quan tâm là bác sĩ Kim In Chul trực tiếp sang Việt Nam làm việc định kỳ mỗi tháng để thăm khám, tư vấn và thực hiện các ca điều trị. Nhờ đó, khách hàng có cơ hội tiếp cận chuyên gia thẩm mỹ Hàn Quốc giàu kinh nghiệm ngay tại Việt Nam, tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí và công sức so với việc ra nước ngoài làm đẹp.

Bên cạnh đó, quá trình theo dõi hậu điều trị, tái khám và đánh giá kết quả cũng được thực hiện định kỳ, giúp khách hàng an tâm hơn trong suốt hành trình làm đẹp. Với lịch làm việc giới hạn mỗi tháng, nhiều khách hàng thường chủ động đặt lịch từ sớm để được bác sĩ trực tiếp thăm khám và tư vấn phương án phù hợp.

Ths.Bs Kim In Chul là diễn giả tham gia nhiều hội thảo quốc tế y khoa

Sự chuẩn mực trong y khoa, yếu tố an toàn và quy trình thăm khám kỹ lưỡng là một trong những lý do giúp nhiều khách hàng doanh nhân lựa chọn Phòng khám Thanh Hằng Beauty Medi.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật vùng mắt, bác sĩ Kim được nhiều khách hàng đánh giá cao bởi phong cách làm tự nhiên, nhẹ nhàng và chú trọng sự hài hòa tổng thể thay vì tạo vẻ đẹp "quá khác biệt".

Phòng khám Chuyên khoa thẩm mỹ Thanh Hằng Beauty Medi - Trực thuộc Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang

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Thời gian hoạt động: Từ 08h30 đến 21h00 trong ngày (tất cả các ngày trong tuần)

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Ngày cấp: 10/06/2020

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