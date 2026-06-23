Động thổ DA điện gió 2.500 tỷ tại Cà Mau, 1,5 năm nữa sẽ hoàn thành

Ngày 20/6, tại ấp Trường Điền, xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Năng lượng Nhật Bản - Bạc Liêu cùng nhà đầu tư là Tập đoàn Công nghệ T-TECH Việt Nam và Công ty Cổ phần U&I Advísory Service (Nhật Bản) đã tổ chức lễ động thổ dự án Nhà máy Điện gió Nhật Bản - Bạc Liêu.

Dự án Nhà máy Điện gió Nhật Bản - Bạc Liêu có công suất thiết kế 50 MW, diện tích 834 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2027. Khi đi vào vận hành, Nhà máy sẽ cung cấp điện sạch cho lưới điện quốc gia, tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương và đóng góp vào ngân sách tỉnh trong suốt vòng đời hoạt động 49 năm.



Phát biểu tại lễ động thổ, bà Trần Thị Bích Phương - đại diện chủ đầu tư cho biết: Cà Mau là vùng biển ba mặt giáp biển, tốc độ gió ven bờ đạt 6,3 - 7 m/s quanh năm, tổng tiềm năng điện gió toàn tỉnh ước tính trên 12.000 MW. “Đây không phải cơ hội ngẫu nhiên mà là kết quả của sự quan sát, nghiên cứu và gắn bó lâu dài với địa phương” - bà Trần Thị Bích Phương khẳng định.﻿

Được thành lập hơn 20 năm, T-TECH là tập đoàn công nghệ môi trường có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý chất thải và thiết bị môi trường, với hàng trăm dự án đã triển khai trên khắp cả nước. Dự án Nhà máy Điện gió Nhật Bản - Bạc Liêu đánh dấu bước chuyển dịch chiến lược của T-TECH sang lĩnh vực năng lượng tái tạo, mở rộng hệ sinh thái xanh từ xử lý rác thải sang sản xuất điện sạch.﻿