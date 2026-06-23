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Sun PhuQuoc Airways mở ngày hội tuyển tiếp viên hàng không, thu nhập khởi điểm 24 triệu đồng/tháng

| | Doanh nghiệp

Sun PhuQuoc Airways mở ngày hội tuyển tiếp viên hàng không, thu nhập khởi điểm 24 triệu đồng/tháng

Chiến dịch tuyển dụng tiếp viên quy mô lớn "Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026" của Sun PhuQuoc Airways đang tạo nên cơn sốt trong cộng đồng nhân sự hàng không. Đây không chỉ là một đợt chiêu mộ nhân sự thông thường, mà là bước đi chiến lược nhằm chuẩn bị nguồn lực cho kế hoạch vươn ra thế giới của hãng.

Lộ trình thăng tiến gắn với đà tăng trưởng của hãng

Dự kiến đến cuối năm 2026, Sun PhuQuoc Airways sẽ vận hành khoảng 32 tàu bay và tiếp tục mở rộng hiện diện tại các thị trường trọng điểm châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Trung Quốc, Malaysia và Ấn Độ.

Bước phát triển tiếp theo sẽ được đánh dấu bằng việc tiếp nhận bốn tàu bay thân rộng Airbus A330 đầu tiên, tạo nền tảng khai thác các đường bay tầm xa kết nối trực tiếp Phú Quốc với Kazakhstan, Nga, Uzbekistan, Úc, Mông Cổ, Oman, Séc và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong dài hạn, thỏa thuận đầu tư 40 tàu Boeing 787-9 Dreamliner cùng mục tiêu sở hữu 100 tàu bay vào năm 2030 cho thấy tầm nhìn phát triển của hãng trong những năm tới.

Đáng chú ý, Sun PhuQuoc Airways lần đầu tiên mở rộng tuyển dụng đối với công dân mọi quốc gia, thể hiện định hướng xây dựng đội ngũ nhân sự đa quốc tịch và chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Chiến dịch Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026 sẽ được tổ chức tại TP.HCM và Hà Nội, tạo điều kiện cho cả ứng viên trong nước lẫn quốc tế tiếp cận cơ hội nghề nghiệp tại hãng.

Sun PhuQuoc Airways mở ngày hội tuyển tiếp viên hàng không, thu nhập khởi điểm 24 triệu đồng/tháng- Ảnh 1.

Trải nghiệm ứng tuyển bằng ngày hội nghề nghiệp

Sun PhuQuoc Airways xây dựng Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026 theo mô hình Career Festival, kết hợp giữa tuyển dụng, định hướng nghề nghiệp và trải nghiệm văn hóa doanh nghiệp, thay cho quy trình phỏng vấn truyền thống một chiều.
Tại sự kiện, ứng viên không chỉ tham gia phỏng vấn trực tiếp mà còn có cơ hội gặp gỡ các chuyên gia trong ngành, tìm hiểu về tiêu chuẩn dịch vụ, môi trường làm việc và con đường phát triển nghề nghiệp tại hãng. Các hoạt động tương tác, minigame và quà tặng độc quyền góp phần tạo nên không khí cởi mở, giúp người tham gia tự tin thể hiện bản thân và hiểu rõ hơn về nghề tiếp viên hàng không.

Sự kiện tuyển dụng tại TP.HCM và Hà Nội tạo điều kiện tối đa cho cả ứng viên trong nước và quốc tế.

Sun PhuQuoc Airways mở ngày hội tuyển tiếp viên hàng không, thu nhập khởi điểm 24 triệu đồng/tháng- Ảnh 2.

Hãng công bố mức thu nhập khởi điểm từ 24 triệu đồng/tháng dành cho tiếp viên mới, cùng hệ thống phúc lợi toàn diện về nhà ở, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm và nghỉ dưỡng trong hệ sinh thái Sun Group. Chi phí đào tạo, đồng phục và các khoản trợ cấp trong giai đoạn huấn luyện cũng được hỗ trợ đầy đủ, góp phần giảm bớt rào cản cho những người trẻ theo đuổi nghề nghiệp này.

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PV

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