Một công ty con do Novaland (NVL) sở hữu 100% vốn chậm trả gần nghìn tỷ đồng trái phiếu

Theo thông tin công bố gửi gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 17/06/2026, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal đã không thanh toán theo kế hoạch gốc lô trái phiếu NSRCH2223001.

Cụ thể, lô trái phiếu NSRCH2223001 có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối ngày thống kê là hơn 918,5 tỷ đồng, lãi suất trả lãi trong kỳ là 10,5%/năm. Tổng số tiền mà công ty phải thanh toán là hơn 921,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty mới chỉ thanh toán được hơn 2,6 tỷ đồng, số tiền chưa thanh toán đúng hạn là hơn 918,5 tỷ đồng, với lý do “TCPH chưa thu xếp được nguồn tiền”.

Được biết, lô trái phiếu NSRCH222301 có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng được Nova Saigon Royal phát hành vào 17/3/2022, lô trái phiếu kỳ hạn 18 tháng.

Lô trái phiếu này có tài sản đảm bảo là 21,8 triệu cổ phiếu NVL và cam kết thanh toán của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland).

Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu này là CTCP Chứng khoán VietinBank (HoSE: CTS).

Nguồn: HNX

Theo tìm hiểu, Nova Saigon Royal là công ty con do Novaland nắm tỷ lệ sở hữu 100%. Đơn vị này được thành lập vào tháng 8/2012 với tên gọi Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Cồn Ấu. Tháng 9/2016, đơn vị này đổi tên thành Nova Saigon Royal như hiện tại.

Vào tháng 7/2016, doanh nghiệp này đã hoàn tất việc thương vụ chi hơn 917 tỷ đồng để mua 99,97% lợi ích vốn chủ sở hữu tại CTCP Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng, chủ đầu tư dự án Saigon Royal Residence, qua đó gián tiếp sở hữu dự án này.

Saigon Royal Residence là dự án khu phức hợp căn hộ - officetel - thương mại, có quy mô gần 0,7 ha với 774 sản phẩm, nằm tại đường Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TP.HCM.

Về tình hình kinh doanh, năm tài chính 2025, Nova Saigon Royal báo lãi sau thuế 142,8 tỷ đồng, “bốc hơi” hơn 50% so với khoản lãi 304,2 tỷ đồng ở năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của công ty là 4.469 tỷ đồng, tăng hơn 142 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu không thay đổi so với đầu năm, ở mức 3.527 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh từ 799,5 tỷ đồng hồi đầu năm, lên 942,3 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Nova Saigon Royal tính đến cuối năm 2025, là 1.422 tỷ đồng, giảm hơn 400 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ vay từ phát hành trái phiếu là 926 tỷ đồng và nợ phải trả khác là 495,8 tỷ đồng.

Nhờ đó, hệ số phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty giảm từ 0,37 lần hồi đầu năm, xuống 0,32 lần vào thời điểm kết thúc năm tài chính 2025.

Dù bức tranh tài chính được đánh giá khả quan hơn nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn với trái phiếu, kiểm toán viên vẫn lưu ý tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 rằng, tại thời điểm ngày 31/12/2025, công ty vẫn tồn tại các khoản nợ gốc và lãi trái phiếu quá hạn chưa thanh toán.

Theo đơn vị kiểm toán, Nova Saigon Royal đang tiếp tục đàm phán với các trái chủ nhằm xử lý các nghĩa vụ nợ quá hạn.