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Vietnam Airlines được cam kết "rót" tối đa 2,9 tỷ USD

| | Doanh nghiệp

Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được EXIM cấp bảo lãnh tín dụng xuất khẩu cho các khoản vay mua tàu bay, bao gồm các dự án đầu tư đội bay Boeing 777 và Boeing 787 Dreamliner trước đây.

Vietnam Airlines đã nhận Cam kết bảo lãnh sơ bộ (Preliminary Commitment) từ Ngân hàng Xuất – Nhập khẩu Hoa Kỳ (EXIM) với hạn mức bảo lãnh tối đa hơn 2,9 tỷ USD cho khoản vay của dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737 MAX 8.

Đến nay, Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được EXIM cấp bảo lãnh tín dụng xuất khẩu cho các khoản vay mua tàu bay, bao gồm các dự án đầu tư đội bay Boeing 777 và Boeing 787 Dreamliner trước đây.

Trước đó, vào tháng 2/2026, Vietnam Airlines đã ký kết thỏa thuận mua 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737 MAX 8 tại Washington D.C. (Hoa Kỳ). Theo kế hoạch, các tàu bay này sẽ được bàn giao cho Vietnam Airlines trong giai đoạn 2030–2032.

Dòng tàu bay Boeing 737 MAX 8 dự kiến phục vụ trên các đường bay nội địa và khu vực châu Á. Đây là một phần trong kế hoạch phát triển dài hạn của Vietnam Airlines nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hai con số trong 5 năm tới, hướng tới tổng lưu lượng vận chuyển khoảng 168 triệu lượt hành khách và hơn 2,25 triệu tấn hàng hóa.

Bên cạnh việc hỗ trợ dự án đầu tư 50 tàu bay Boeing 737 MAX 8, EXIM cũng có thể đồng hành cùng Vietnam Airlines trong việc nghiên cứu các giải pháp tài chính cho những dự án chiến lược khác có sử dụng hàng hóa và dịch vụ từ Hoa Kỳ, như động cơ tàu bay, đầu tư cơ sở bảo dưỡng sửa chữa tàu bay (MRO) và các lĩnh vực liên quan.

Để bảo đảm nguồn lực cho các dự án đầu tư quy mô lớn, Vietnam Airlines đang làm việc với các ngân hàng trong nước và các tổ chức tài chính quốc tế để xây dựng cấu trúc tài trợ vốn phù hợp, tối ưu hiệu quả đầu tư và tăng cường năng lực quản trị rủi ro tài chính.

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PV

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