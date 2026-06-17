Một tín hiệu mang lại tin vui cho hàng triệu khách hàng của Vietnam Airlines, Vietjet

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), dữ liệu giá mới nhất từ nhà cung cấp thông tin năng lượng Platts cho biết, ﻿giá nhiên liệu máy bay trung bình toàn cầu tuần trước đã giảm 5,1% so với tuần trước đó, xuống còn 138,86 USD/thùng.

Tại thị trường Châu Á và Châu Đại Dương, mức giá nhiên liệu máy bay trung bình tuần trước là ﻿139,09 USD/thùng, giảm 1,9% so với tuần trước đó.

So với giá trung bình của tuần 15/5, giá nhiên liệu bay đã giảm khoảng 15%.

Với các hãng hàng không Việt Nam, giá nhiên liệu chiếm tỷ trọng rất lớn trong chi phí vận hành. Số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, nhiên liệu hiện chiếm khoảng 35-40% tổng chi phí của các hãng bay.

Vậy nên giá nhiên liệu giảm là tin vui đối với các hãng hàng không Việt Nam như Vietjet, Vietnam Airlines... Giá nhiên liệu sụt giảm mạnh cũng là tin vui với hàng triệu hành khách khi mà giá vé máy bay có thể sẽ hạ nhiệt đáng kể sau thời gian dài neo cao theo giá dầu.

Việc này cũng phần nào phản ánh vào giá cổ phiếu.﻿ Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/6, cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã tăng kịch trần lên 24.150 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 6,86%. Thanh khoản của công ty cũng tăng cao với hơn 4,22 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.

Đây là phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp của HVN. Cổ phiếu này đã tăng 14% trong 2 phiên giao dịch.

Cổ phiếu VJC ngược lại giảm 2,34% trong phiên giao dịch ngày 16/6 xuống mức giá 138.000 đồng/cp, nếu tính từ đầu tháng, cổ phiếu này đã tăng 4%.

Vietjet và Vietnam Airlines đều có kết quả kinh doanh ﻿khả quan trong quý 1

Vietnam Airlines vừa thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 28/6/2026 tại trụ sở công ty ở phường Bồ Đề, Hà Nội.

Theo báo cáo thường niên 2025, tính đến cuối năm ngoái, Vietnam Airlines có 27.203 cổ đông.

Về hoạt động kinh doanh, quý 1/2026, Vietnam Airlines ghi nhận tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 36.946 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ và là mức cao kỷ lục. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4.514 tỷ đồng, tăng gần 30%.

Về tình hình kinh doanh trong quý I/2026 của Vietjet, ghi nhận doanh thu hợp nhất 21.021 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.142 tỷ đồng, tăng 36,5%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.023 tỷ đồng, tăng mạnh 59,6%.