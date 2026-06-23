Một công ty Đức đầu tư gần 1.200 tỉ đồng vào Nhà máy dệt nhuộm Ninh Thuận

Ngày 23-6, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa vừa chấp thuận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án Nhà máy Dệt nhuộm Ninh Thuận, cho phép Công ty TNHH Dệt nhuộm Ninh Thuận triển khai giai đoạn 2 với số vốn bổ sung 657,5 tỉ đồng.

Sau điều chỉnh, tổng vốn đầu tư của toàn dự án đạt hơn 1.176 tỉ đồng, tương đương hơn 46 triệu USD.

Dự án do Công ty TNHH Dệt nhuộm Ninh Thuận - thành viên của Tập đoàn Südwolle Group (Đức) - đầu tư tại Khu công nghiệp Du Long.

Đây là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất sợi chải kỹ từ lông cừu nguyên chất và lông cừu pha, cung cấp nguyên liệu cho nhiều thương hiệu thời trang quốc tế.

Dự án Nhà máy Dệt nhuộm Ninh Thuận đã đi vào hoạt động tại KCN Du Long.

Trước đó, giai đoạn 1 của nhà máy đã được khánh thành và đưa vào vận hành trong năm 2025 với tổng vốn đầu tư hơn 21 triệu USD, công suất khoảng 1.450 tấn sản phẩm mỗi năm.

Nhà máy được đầu tư dây chuyền nhuộm hiện đại, ứng dụng công nghệ nhuộm Pulsar theo tiêu chuẩn châu Âu, đồng thời áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tài nguyên nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về phát triển bền vững trong ngành dệt may.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2 được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước và quốc tế đối với sản phẩm sợi len, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất, tăng sức cạnh tranh và từng bước hoàn thiện chuỗi cung ứng tích hợp của Tập đoàn Südwolle tại Việt Nam.

Sau khi hoàn thành mở rộng, công suất của nhà máy dự kiến đạt khoảng 4.000 tấn sản phẩm mỗi năm, gần gấp 3 lần so với hiện nay.

Các hạng mục đầu tư mới gồm xây dựng thêm nhà máy kéo sợi cùng hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại được nhập khẩu từ nhiều quốc gia như Ý, Pháp, Mỹ, Đức, Thụy Sĩ và Trung Quốc.

Khai trương nhà máy dệt nhuộm 21 triệu USD của Đức tại tỉnh Ninh Thuận

Dự án cũng dự kiến tuyển dụng thêm 140 lao động cho giai đoạn 2, nâng tổng số việc làm được tạo ra lên khoảng 300 lao động cho cả hai giai đoạn. Nhà máy dự kiến hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt thiết bị và đưa vào hoạt động trong tháng 6-2027.