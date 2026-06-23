Khoản vay cho loạt dự án hạ tầng trọng điểm hơn 752.000 tỷ của Vingroup, Sun Group và Masterise được loại trừ khi tính tăng trưởng tín dụng

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi các ngân hàng thương mại về việc cấp tín dụng đối với các dự án theo kiến nghị của Tập đoàn Vingroup, CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) và CTCP Hạ tầng hàng không Masterise (MAI).

Theo văn bản, trường hợp ngân hàng thương mại cấp tín dụng cho ba doanh nghiệp để triển khai các dự án thuộc danh mục kèm theo, dư nợ cấp tín dụng, cho vay phát sinh mới hằng năm sẽ được loại trừ khi tính mức tăng trưởng tín dụng của ngân hàng.

Các ngân hàng phải theo dõi riêng dư nợ phát sinh và báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo mẫu. Trước khi cấp tín dụng, ngân hàng có trách nhiệm yêu cầu doanh nghiệp quản lý chặt tổng nhu cầu vốn, xác nhận mục đích sử dụng khoản vay và bảo đảm tổng dư nợ tại từng dự án không vượt nhu cầu vốn đã báo cáo.

Danh mục gồm 18 dự án và hạng mục, với tổng nhu cầu vốn huy động khoảng 752.138 tỷ đồng. Theo kế hoạch do các doanh nghiệp báo cáo, nhu cầu huy động đạt 210.047 tỷ đồng năm 2026, 244.188 tỷ đồng năm 2027 và 187.018 tỷ đồng năm 2028.

Đối với Sun Group, các dự án phục vụ Hội nghị APEC có tổng nhu cầu vốn huy động 169.724 tỷ đồng. Danh mục gồm Trung tâm tổ chức hội nghị APEC với 20.024 tỷ đồng; mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc 50.448 tỷ đồng; Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ 81.120 tỷ đồng; Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán 15.453 tỷ đồng và tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 với 2.679 tỷ đồng.

Nhóm dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư có nhu cầu huy động 162.302 tỷ đồng. Trong đó, Khu liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc cần huy động 116.503 tỷ đồng. Hai đoạn đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội có nhu cầu lần lượt 24.475 tỷ đồng và 21.324 tỷ đồng.

Danh mục theo đề xuất của Vingroup gồm hai dự án đường sắt tốc độ cao, với tổng mức đầu tư dự kiến 249.800 tỷ đồng và nhu cầu vốn huy động 212.330 tỷ đồng.

Cụ thể, đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có tổng mức đầu tư 102.430 tỷ đồng, gồm 15.364 tỷ đồng vốn tự có và 87.066 tỷ đồng vốn huy động. Đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh có tổng mức đầu tư 147.370 tỷ đồng, trong đó vốn tự có 22.105 tỷ đồng và vốn huy động 125.265 tỷ đồng.

Đối với CTCP Hạ tầng hàng không Masterise, các dự án tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng nhu cầu vốn huy động 207.782 tỷ đồng. Riêng dự án sân bay Gia Bình cần huy động 112.998 tỷ đồng. Phần còn lại gồm đài kiểm soát không lưu, đường kết nối sân bay, khu tái định cư, công trình hoàn trả hạ tầng và các dự án đối ứng.

Ngân hàng Nhà nước nhận định nhu cầu vay vốn để triển khai các dự án trên rất lớn, đồng thời khuyến khích các ngân hàng thương mại phối hợp cấp tín dụng hợp vốn.

Trường hợp mức cấp tín dụng của từng ngân hàng vượt giới hạn đối với một khách hàng hoặc khách hàng và người có liên quan, ngân hàng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước để trình Thủ tướng xem xét, quyết định theo quy định.

Việc loại trừ dư nợ phát sinh mới khi tính tăng trưởng tín dụng không đồng nghĩa các khoản vay đã được phê duyệt. Ngân hàng thương mại vẫn phải thẩm định tính khả thi, hiệu quả của dự án, khả năng trả nợ của khách hàng và tự chịu trách nhiệm về quyết định cấp tín dụng.