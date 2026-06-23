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Green SM ra mắt thị trường quốc tế thứ 6 tại một quốc gia Trung Á

| | Doanh nghiệp

Green SM ra mắt thị trường quốc tế thứ 6 tại một quốc gia Trung Á

Trong giai đoạn đầu, Green SM triển khai dịch vụ tại thành phố Almaty với đội xe VinFast VF 6 Eco, mẫu SUV thuần điện phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Ngày 23/06/2026, Green SM chính thức ra mắt dịch vụ gọi xe thuần điện tại Kazakhstan, đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp hiện diện tại khu vực Trung Á. Như vậy, Green SM mở rộng hiện diện sang thị trường thứ 6 trên toàn cầu, tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển quốc tế của doanh nghiệp.

Lễ ra mắt được tổ chức tại thành phố Almaty với sự tham dự của ông Nguyễn Thành Lê, Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan; ông Berikbol Shatabayevich Mandibayev, Giám đốc Sở Doanh nghiệp và Đầu tư thành phố Almaty cùng đại diện các cơ quan Chính phủ Kazakhstan, Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan, các đối tác chiến lược, doanh nghiệp, tổ chức trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, công nghệ, tài chính, hạ tầng và dịch vụ.

Trong giai đoạn đầu, Green SM triển khai dịch vụ tại thành phố Almaty với đội xe VinFast VF 6 Eco, mẫu SUV thuần điện phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Bên cạnh đội xe điện hiện đại, Green SM tiếp tục phát triển đội ngũ Bác Tài Xanh thông qua các chương trình đào tạo toàn diện về vận hành, an toàn và dịch vụ khách hàng.

Nhân dịp khai trương, Green SM triển khai chương trình ưu đãi 26%, tối đa 2.626 KZT dành cho khách hàng đặt xe qua ứng dụng. Khách hàng tại Kazakhstan có thể đặt xe thông qua ứng dụng Green SM trên App Store và Google Play.

Song song với việc ra mắt dịch vụ, Green SM thiết lập hợp tác với năm đối tác chiến lược trong các lĩnh vực vận tải, du lịch, công nghệ và dịch vụ thông qua Green Alliance Frontier.

Được thành lập tại Việt Nam vào năm 2023, Green SM hiện vận hành hệ sinh thái di chuyển xanh tại Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Kazakhstan.

Chân dung Tổng giám đốc mới SN 1977 của Green SM

Yên Chi

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