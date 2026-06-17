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Chân dung Tổng giám đốc mới SN 1977 của Green SM

| | Doanh nghiệp

Chân dung Tổng giám đốc mới SN 1977 của Green SM

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - người mới được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM hiện là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup phụ trách Đầu tư và Quan hệ quốc tế. Trước khi gia nhập Vingroup, ông có kinh nghiệm lãnh đạo nhiều năm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển kinh doanh và nghiên cứu thị trường.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1977) là nhà quản lý giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển kinh doanh và nghiên cứu thị trường, với gần hai thập kỷ đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại nhiều tổ chức hàng đầu trong và ngoài nước.

Trước khi gia nhập Tập đoàn Vingroup, ông Tuấn có 4 năm giữ vai trò Phó Giám đốc phụ trách Nghiên cứu thị trường và Tư vấn đầu tư tại CB Richard Ellis (CBRE) Việt Nam. Tại đây, ông phụ trách các hoạt động nghiên cứu thị trường, đánh giá tính khả thi của dự án và tư vấn đầu tư cho nhiều khách hàng trong nước cũng như quốc tế.

Sau đó, ông có gần 10 năm công tác tại Indochina Capital - một trong những quỹ đầu tư nước ngoài tiên phong tại Việt Nam. Với vai trò Giám đốc, ông trực tiếp tham gia phát triển các dự án, thẩm định cơ hội đầu tư và triển khai các sáng kiến đầu tư chiến lược của quỹ.

Năm 2022, ông Nguyễn Quốc Tuấn gia nhập Vingroup với vai trò Trợ lý cao cấp Chủ tịch Tập đoàn. Sau đó, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, phụ trách các hoạt động đầu tư và phát triển kinh doanh tại các thị trường quốc tế.

Về học vấn, ông Tuấn tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân và sở hữu bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Học viện Công nghệ Dublin (Ireland).

Ông Nguyễn Quốc Tuấn được kỳ vọng sẽ dẫn dắt GSM bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái di chuyển xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Đầu tháng 6/2026, Green SM đã khai trương dịch vụ Green SM Limo tại New Delhi (Ấn Độ), chính thức mở rộng hoạt động tại quốc gia thứ 5 trên toàn cầu. Song song đó, thương hiệu tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tại các thị trường cốt lõi gồm Việt Nam, Philippines, Indonesia, Lào và sẽ tiếp tục mở rộng tới các thị trường mới trong tương lai.

Yên Chi

Nhịp sống thị trường

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