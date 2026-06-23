VinEnergo hợp tác với nhà phân phối điện lớn nhất Philippines nghiên cứu phát triển 5GW điện nền với giá bán 17 cent/kwh

Ngày 23/06/2026, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo - thành viên hệ sinh thái xanh của Tập đoàn Vingroup, công bố ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) với Manila Electric Company (Meralco), nhà phân phối điện lớn nhất Philippines, và Meralco PowerGen Corporation (MGEN), đơn vị phát triển nguồn điện thuộc Meralco, nhằm phát triển 5 GW điện nền từ năng lượng tái tạo để bán cho Meralco cùng các nhà phân phối - bán lẻ điện với mức giá mục tiêu khoảng 17 cent/kWh.

Theo MOU, các bên sẽ cùng phối hợp tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ cho sự phát triển dài hạn của hệ thống điện Philippines, đồng thời trao đổi về lĩnh vực hợp tác tiềm năng như phát triển nguồn điện, an ninh năng lượng, bảo đảm cân bằng hệ thống và ứng dụng công nghệ năng lượng mới.

Trọng tâm của hợp tác là việc VinEnergo và MGEN sẽ cùng nghiên cứu phát triển các dự án năng lượng tái tạo có khả năng cung cấp tới 5 GW công suất điện nền cho hệ thống năng lượng Philippines. Để thực hiện mục tiêu này, các bên có thể triển khai khoảng 25 GW công suất năng lượng tái tạo tích hợp hệ thống lưu trữ.

Thông qua hợp tác, VinEnergo có thể tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển hệ thống năng lượng của Philippines với vai trò đối tác chiến lược, góp phần phát triển giải pháp cung cấp điện đáng tin cậy, giúp tăng cường an ninh năng lượng, nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống và đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng sạch của quốc gia này. Hợp tác giữa VinEnergo, Meralco, và MGEN còn góp phần khẳng định tiềm năng của năng lượng tái tạo như một nguồn điện nền ổn định và bền vững, có thể đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của Philippines.

Cũng theo thỏa thuận, các bên sẽ xem xét hợp tác trong việc phát triển hạ tầng sạc xe điện, bao gồm giải pháp sạc cho hộ gia đình, thương mại và đội xe, cùng các mô hình vận hành và kinh doanh có thể hỗ trợ phổ cập xe điện tại Philippines.

Trước đó, VinEnergo và Bộ Năng lượng Philippines đã ký MOU về định hướng phát triển nguồn năng lượng sạch, qua đó khẳng định uy tín và năng lực của doanh nghiệp, đồng thời tạo nền tảng cho các hợp tác chiến lược tiếp theo với những đối tác đầu ngành như Meralco và MGEN.

Đầu năm 2026, VinEnergo cũng công bố loạt thỏa thuận hợp tác với đối tác địa phương nhằm phát triển tổng cộng 4,8 GW dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn tại các khu vực Luzon, Visayas và Mindanao. Những sáng kiến này là một phần trong kế hoạch tổng thể của VinEnergo nhằm phát triển 50 GW công suất năng lượng tái tạo tại các thị trường quốc tế cốt lõi trong vòng ba năm tới.

Về Meralco PowerGen Corporation (MGEN)

Meralco PowerGen Corporation (MGEN) hoạt động thông qua các công ty thành viên chủ chốt gồm MGEN Thermal Energy, Inc. (MGEN Thermal), MGEN Renewable Energy, Inc. (MGEN Renewables) và MGEN Gas Energy Holdings, Inc. (MGEN Natural Gas). Công ty cũng sở hữu cổ phần tại PacificLight Power (PLP), cơ sở LNG tại Singapore, SP New Energy Corporation (SPNEC) và nắm giữ 40,2% cổ phần tại tổ hợp LNG tích hợp ở Batangas, Philippines. Tính đến tháng 5/2026, danh mục nguồn điện của MGEN có tổng công suất thương mại thuần đạt 5.069,7 MW từ cả các nguồn năng lượng truyền thống và năng lượng tái tạo, cùng các hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) có tổng dung lượng 56,4 MWh.

Về Manila Electric Company (Meralco)

Meralco là công ty phân phối điện lớn nhất và cũng là doanh nghiệp tiện ích tư nhân lớn nhất tại Philippines. Thông qua Giấy chứng nhận hợp nhất về quyền cung cấp dịch vụ công ích, Meralco cung cấp dịch vụ điện trong phạm vi nhượng quyền được cấp. Các công ty thành viên của Meralco hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan đến ngành điện, bao gồm phát điện, tư vấn và kỹ thuật, xây dựng, thanh toán hóa đơn và các dịch vụ điện lực khác.