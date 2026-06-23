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Cổ đông Phát Đạt thông qua thương vụ đầu tư vào Lotte Properties HCMC

| | Doanh nghiệp

Cổ đông Phát Đạt thông qua chủ trương mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC giá trị giao dịch dự kiến 10.400 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến văn bản về kế hoạch đầu tư vào Công ty TNHH Lotte Properties HCMC.

Theo đó, cổ đông Phát Đạt thông qua việc mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC với tổng giá trị giao dịch dự kiến từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Phát Đạt.

Tổng giá trị giao dịch dự kiến 10.400 tỷ đồng. Thời gian triển khai trong tháng 6/2026 hoặc thời gian khác phụ thuộc vào tiến độ thương lượng giữa các bên liên quan, chấp thuận nội bộ và phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

ĐHĐCĐ công ty cũng thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và cho phép HĐQT tiếp tục ủy quyền cho chủ tịch HĐQT hoặc tổng giám đốc quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai giao dịch.

Cổ đông Phát Đạt thông qua thương vụ đầu tư vào Lotte Properties HCMC - Ảnh 1.

Trước đó, vào ngày 27/5/2026, Phát Đạt và Lotte Properties HCMC đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược liên quan đến dự án Thu Thiem Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP HCM.

Ngay sau lễ ký kết (ngày 28/6/2026), Phát Đạt cho biết đã chuyển khoản tiền đặt cọc 900 tỷ đồng theo các nội dung được hai bên thống nhất trong MoU.

Dự án Thu Thiem Eco Smart City được định vị là một trong những khu phức hợp đô thị biểu tượng tại Thủ Thiêm, với quy mô lớn, tích hợp trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp và các tiện ích đô thị thông minh, góp phần thúc đẩy quá trình hình thành trung tâm tài chính - thương mại quốc tế mới của TP.HCM.

Trong diễn biến ngược lại, gần đây Phát Đạt liên tiếp thực hiện một loạt thương vụ chuyển nhượng cổ phần tại các đơn vị thành viên nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư, tối ưu hóa nguồn vốn.

Trong đó, HĐQT PDR thông qua thông qua chủ trương cho công ty con là Công ty Cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Bình Dương (Cao Ốc Bình Dương) chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Hòa Phú (Cao Ốc Hòa Phú).

Theo đó, Cao Ốc Bình Dương dự kiến thực hiện chuyển nhượng toàn bộ 136,863 triệu cổ phần, tương đương 99,9% tổng vốn điều lệ của Cao Ốc Hòa Phú, với giá chuyển nhượng không thấp hơn 3.000 tỷ đồng.

Được biết, Cao Ốc Bình Dương là chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2.

PV

An ninh tiền tệ

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