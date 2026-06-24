Đại gia Trần Đăng Khoa đứng sau đại dự án Sông Hồng liên tục lập ra hàng loạt công ty, có DN tăng vốn gấp 8 lần lên 12.800 tỷ

CTCP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng vừa nâng vốn điều lệ từ 9.200 tỷ đồng lên 12.800 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 3.600 tỷ đồng. Nguồn vốn bổ sung được góp hoàn toàn bằng tiền từ các nhà đầu tư tư nhân trong nước.

Đây là lần tăng vốn thứ hai của doanh nghiệp kể từ đầu năm 2026. Trước đó, vào tháng 2/2026, công ty đã thực hiện đợt tăng vốn quy mô lớn từ 1.500 tỷ đồng lên 9.200 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng, vốn điều lệ của Tương Lai Sông Hồng đã tăng thêm tổng cộng 11.300 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần so với thời điểm thành lập.

Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng được thành lập ngày 14/11/2025 với vốn điều lệ ban đầu 1.500 tỷ đồng, hoạt động tập trung trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng giao thông ...

Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm ông Phạm Đức Anh nắm 15% vốn, bà Lê Thị Minh Châu sở hữu 20%, ông Trần Đăng Khoa nắm 40%, ông Trần Hữu Trung sở hữu 15% và ông Trần Hữu Pháp nắm 10%. Sau các đợt tăng vốn liên tiếp, doanh nghiệp chưa công bố danh sách cổ đông hiện hữu.

Hiện ông Trần Đăng Khoa giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bao gồm CTCP đầu tư đô thị đa mục tiêu Lĩnh Nam và CTCP điện gió ngoài khơi Sông Hậu.

Ông Khoa đồng thời là Chủ tịch HĐQT Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, đơn vị phát triển nhiều dự án hạ tầng và bất động sản trong hệ sinh thái THACO.

﻿CTCP đầu tư đô thị đa mục tiêu Lĩnh Nam được thành lập ngày 16/06/2026, vốn điều lệ là 450 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập bao gồm ông Trần Đăng Khoa (40%), ông Trần Bá Dương (30%) và ông Trần Đình Long (30%). Chủ tịch HĐQT là ông Trần Đăng Khoa. Công ty này được coi là đơn vị triển khai 1 trong 17 dự án thành phần của dự án Trục đại lộ sông Hồng do Đại Quang Minh đứng đầu liên danh nhà đầu tư.

Còn CTCP điện gió ngoài khơi Sông Hậu được thành lập ngày 20/6/2026, vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, 4 cổ đông sáng lập bao gồm: Tập đoàn Hòa Phát và CTCP Đầu tư KVS cùng góp 600 tỷ đồng, mỗi bên sở hữu 30% vốn; 2 cổ đông cá nhân là ông Trần Đình Long và ông Trần Đăng Khoa mỗi người góp 400 tỷ đồng, tương ứng 20% vốn điều lệ.

Ông Trần Đăng Khoa sinh năm 1970, là gương mặt quen thuộc trên thị trường bất động sản. Với chất giọng khàn đặc trưng nên ông còn có tên gọi khác là “Khoa khàn” hay “Khoa Keangnam”. Ông Khoa là nhà sáng lập và Chủ tịch đầu tiên của Đại Quang Minh, trước khi chuyển giao vị trí này cho ông Trần Bá Dương vào năm 2016 và quay trở lại vào năm 2025.

Tháng 2/2026, Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng gây chú ý khi khởi công dự án Khu đô thị đa chức năng tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh, Hà Nội. Đây cũng được coi là một trong những khu tái định cư cho dự án Trục đại lộ sông Hồng.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 60.000 tỷ đồng, quy mô gần 696 ha, được quy hoạch trên ba khu đất thuộc các phân khu đô thị khác nhau và dự kiến đáp ứng chỗ ở cho khoảng 200.000 cư dân.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai từ quý I/2026 đến quý III/2029. Công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng được thực hiện song song nhằm đẩy nhanh tiến độ tái định cư cho người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển khu đô thị trong những năm tới.