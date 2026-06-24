CK Thiên Việt tăng trần sau tin nóng của Momo: Danh mục 400 tỷ còn những 'món hàng' nào?

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/6, cổ phiếu TVS của Chứng khoán Thiên Việt tăng kịch trần 6,98%, lên 13.800 đồng/cổ phiếu, xác lập mức vốn hoá trên 3.000 tỷ đồng.

Diễn biến này xuất hiện sau khi DealStreetAsia đưa tin khoảng 50% cổ phần của CTCP Dịch vụ Di động Trực tuyến, đơn vị vận hành ví điện tử MoMo, đang được chào bán. Blackstone và Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) nằm trong nhóm 5 nhà đầu tư đang thẩm định thương vụ.

Thương vụ có thể tạo cơ hội thoái vốn cho một số cổ đông hiện hữu của MoMo. Quá trình đàm phán vẫn đang diễn ra và chưa có giao dịch chính thức được công bố.

TVS là một trong những nhà đầu tư sớm của MoMo. Theo thông tin được công bố cuối năm 2025, công ty chứng khoán này nắm khoảng 6% cổ phần MoMo với giá trị đầu tư gốc gần 28 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của TVS ghi nhận khoản đầu tư vào CTCP Dịch vụ Di động Trực tuyến có giá gốc hơn 27,8 tỷ đồng. Do cổ phiếu MoMo chưa niêm yết, giá trị thị trường của khoản đầu tư này chưa được xác định.

Ngoài MoMo, TVS còn đầu tư vào nhiều doanh nghiệp chưa niêm yết. Cuối năm 2025, tổng giá gốc danh mục này đạt hơn 407 tỷ đồng, tăng gần 31% so với cuối năm 2024.

Các khoản đầu tư lớn gồm Finhay gần 126,9 tỷ đồng, Công nghệ NAM 59,7 tỷ đồng, Galaxy Education 51 tỷ đồng, chuỗi nhà hàng 4P’s 47,3 tỷ đồng, Parkway Holdings (sở hữu chuỗi nha khoa Parkway) 40 tỷ đồng và Galaxy 33,3 tỷ đồng.

Riêng khoản đầu tư vào MoMo có giá gốc 27,85 tỷ đồng. Nếu TVS vẫn sở hữu khoảng 6% vốn và MoMo được định giá 2 tỷ USD, số cổ phần này có giá trị tham chiếu khoảng 120 triệu USD, tương đương hơn 3.100 tỷ đồng, gấp khoảng 112 lần giá gốc.

Đây chỉ là giá trị ước tính theo mức định giá năm 2021, không phải giá trị giao dịch hiện tại.