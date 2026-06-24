Vinasoy và Renova Cloud tiên phong ứng dụng AI trong đánh giá trưng bày

Đây là kết quả từ dự án chấm hình ảnh trưng bày bằng trí tuệ nhân tạo (AI) mà Vinasoy triển khai cùng Renova Cloud Việt Nam trên nền tảng điện toán đám mây AWS. Giải pháp giúp rút ngắn thời gian xử lý dữ liệu, nâng cao độ chính xác và tính minh bạch trong đánh giá hoạt động trưng bày, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu hoạt động bán hàng trên toàn hệ thống theo định hướng lấy khách hàng làm trung tâm.

AI giải bài toán đánh giá trưng bày tại điểm bán

Trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), việc đánh giá hoạt động trưng bày tại điểm bán đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo sản phẩm hiện diện đúng tiêu chuẩn, gia tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả bán hàng. Trước đây, sau khi nhân viên bán hàng hoàn tất việc trưng bày và chụp hình tại cửa hàng, hình ảnh sẽ được tải lên hệ thống để đội ngũ chuyên trách tiến hành đánh giá thủ công theo các tiêu chí đã quy định. Quy trình này đòi hỏi nhiều nguồn lực và thời gian xử lý, đặc biệt khi số lượng điểm bán ngày càng mở rộng.

Nhằm giải quyết bài toán trên, Vinasoy đã hợp tác cùng Renova Cloud Việt Nam triển khai hệ thống chấm hình ảnh trưng bày bằng AI trên nền tảng AWS (Amazon Web Services). Thông qua việc kết hợp công nghệ AI, Machine Learning, Generative AI và hạ tầng điện toán đám mây, hệ thống có khả năng tự động nhận diện sản phẩm, phân tích hình ảnh trưng bày, đánh giá mức độ tuân thủ theo các tiêu chí đã thiết lập và tự động tính điểm.

Từ một quy trình vốn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công, hoạt động đánh giá giờ đây được thực hiện nhanh chóng, chính xác và nhất quán hơn. Đồng thời, thời gian từ lúc nhân viên bán hàng chụp hình đến khi nhận được kết quả đánh giá cũng được rút ngắn đáng kể, tạo nền tảng để tiến tới quản trị hoạt động trưng bày gần theo thời gian thực.

Bên cạnh lợi thế về tốc độ, việc áp dụng cùng một bộ tiêu chuẩn đánh giá còn giúp hạn chế các yếu tố chủ quan từ con người, nâng cao tính công bằng và minh bạch cho cửa hàng, nhân viên bán hàng và các cấp quản lý, góp phần chuẩn hóa hình ảnh trưng bày trên toàn hệ thống.

Giải pháp AI có khả năng xử lý tới 22 hình ảnh mỗi giây, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và quản trị điểm bán.

Từ hiệu quả vận hành đến trải nghiệm khách hàng

Không chỉ góp phần tối ưu hiệu suất vận hành, hệ thống AI còn giúp nâng cao chất lượng hiện diện sản phẩm tại điểm bán thông qua việc theo dõi và đánh giá hoạt động trưng bày nhanh chóng, chính xác và nhất quán. Nhờ đó, sản phẩm được sắp xếp đúng tiêu chuẩn, dễ nhận diện và luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Với khách hàng, điều này đồng nghĩa với việc dễ dàng tìm thấy sản phẩm mong muốn hơn, tiết kiệm thời gian lựa chọn và có trải nghiệm mua sắm thuận tiện hơn. Đây cũng là cách Vinasoy chuyển hóa các ứng dụng công nghệ thành những giá trị thiết thực, hướng đến mục tiêu phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Việc ứng dụng AI trong quản trị điểm bán góp phần nâng cao chất lượng hiện diện sản phẩm, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm của Vinasoy.

Việc ứng dụng AI trong đánh giá hoạt động trưng bày góp phần nâng cao chất lượng hiện diện sản phẩm và trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng.

Công nghệ đồng hành cùng hành trình kiến tạo dưỡng chất lành

Theo đại diện Vinasoy, dự án AI chấm hình ảnh trưng bày không chỉ đơn thuần là một sáng kiến công nghệ mà còn là một phần trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của doanh nghiệp.

Trong những năm gần đây, Vinasoy liên tục đầu tư vào các nền tảng công nghệ, dữ liệu và tự động hóa nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu vận hành và tăng cường khả năng phục vụ khách hàng. Việc ứng dụng AI vào hoạt động chấm trưng bày là một bước tiến mới trong hành trình xây dựng mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn.

Đại diện Vinasoy - Ông Lê Bá Bé, Giám đốc bán hàng toàn quốc chia sẻ: "Tại Vinasoy, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mới mà là hành trình liên tục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng. Việc triển khai AI trong chấm trưng bày là một bước đi cụ thể giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng quản trị dựa trên dữ liệu, nâng cao tính minh bạch trong vận hành và tối ưu hiệu quả hoạt động bán hàng. Quan trọng hơn, mọi nỗ lực chuyển đổi số của Vinasoy đều hướng tới mục tiêu phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn."

Dự án AI chấm hình ảnh trưng bày là một trong những bước đi của Vinasoy trong hành trình chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị dựa trên dữ liệu.

Trên hành trình kiến tạo dưỡng chất lành từ đậu nành và hạt, Vinasoy không ngừng đầu tư cho nghiên cứu, phát triển sản phẩm và đổi mới hoạt động vận hành. Bên cạnh năng lực chuyên môn về dinh dưỡng thực vật, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu trải nghiệm khách hàng và đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Trong thời gian tới, Vinasoy và Renova Cloud Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng ứng dụng các giải pháp AI hiện đại, hướng tới triển khai Trí tuệ nhân tạo tác tử (Agentic AI) trong hoạt động phân phối, marketing và dịch vụ khách hàng. Đây cũng là một phần trong hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp nhằm phục vụ người tiêu dùng ngày càng tốt hơn, đồng thời tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn kiến tạo và dẫn dắt hệ sinh thái dinh dưỡng thực vật đẳng cấp thế giới.

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