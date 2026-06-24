Bài toán cản trở doanh nghiệp bảo hiểm nâng cao trải nghiệm khách hàng

Dữ liệu nhiều nhưng chưa liền mạch

Sự phát triển của các kênh digital khiến hành trình khách hàng trong ngành bảo hiểm trải rộng trên nhiều điểm chạm, từ mạng xã hội, website, Zalo OA, tổng đài đến tư vấn viên và đối tác phân phối. Sau khi phát sinh hợp đồng, hành trình còn tiếp tục qua các giai đoạn đóng phí, tái tục, bổ sung hồ sơ, hỗ trợ và bồi thường, khiến dữ liệu khách hàng phân tán giữa nhiều bộ phận và hệ thống.

Tại nhiều doanh nghiệp bảo hiểm, dữ liệu khách hàng vẫn được quản lý rời rạc theo từng bộ phận và hệ thống. Marketing nắm thông tin chiến dịch và nguồn lead; Telesales lưu lịch sử tư vấn; bộ phận nghiệp vụ quản lý hợp đồng, đóng phí và bồi thường; còn CSKH tiếp nhận phản hồi, khiếu nại và yêu cầu hỗ trợ sau bán.

Sự phân tách dữ liệu khiến mỗi bộ phận chỉ nhìn thấy một phần trong bức tranh khách hàng. Nhân viên kinh doanh có thể tư vấn mà không biết khách vừa phản ánh vấn đề; bộ phận CSKH phải hỏi lại thông tin đã cung cấp; hoặc hợp đồng sắp tái tục bị bỏ lỡ do thiếu cảnh báo kịp thời.

Bài toán không nằm ở việc doanh nghiệp thiếu dữ liệu, mà ở chỗ dữ liệu chưa được kết nối đủ tốt để phục vụ toàn bộ hành trình khách hàng.

Doanh nghiệp bảo hiểm cần nhìn thấy toàn bộ hành trình khách hàng

Trong ngành bảo hiểm, một hồ sơ khách hàng có giá trị không chỉ dừng lại ở họ tên, số điện thoại hay sản phẩm đã mua. Để phục vụ hiệu quả hơn, doanh nghiệp cần có cái nhìn đầy đủ về khách hàng trong suốt vòng đời bảo hiểm, từ giao dịch, tương tác đến hành vi.

Dữ liệu giao dịch bao gồm hợp đồng, sản phẩm đã tham gia, thời hạn hiệu lực, tình trạng đóng phí, lịch sử tái tục, hủy hợp đồng hoặc yêu cầu bồi thường. Lớp dữ liệu này giúp doanh nghiệp xác định khách hàng đang ở giai đoạn nào, sắp đến kỳ tái tục hay có nhu cầu cần hỗ trợ.

Dữ liệu tương tác gồm lịch sử cuộc gọi, nội dung tư vấn, tin nhắn, email, phản hồi và khiếu nại. Nhờ đó, đội ngũ kinh doanh và chăm sóc khách hàng có thể nắm được quá trình trao đổi, những vấn đề đã xử lý và tiếp tục hỗ trợ trên cùng một mạch thông tin.

Ở lớp sâu hơn, dữ liệu hành vi giúp doanh nghiệp nhận diện thói quen tương tác, mức độ quan tâm và những nhu cầu bảo hiểm có thể phát sinh. Khi kết nối với dữ liệu giao dịch và tương tác, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn khách hàng cần được phục vụ như thế nào và vào thời điểm nào.

Khi các lớp dữ liệu được liên thông, nhân viên tư vấn có thể nắm được khách hàng đã quan tâm sản phẩm nào, từng được hỗ trợ ra sao và nên tiếp tục trao đổi theo hướng nào. Bộ phận chăm sóc khách hàng cũng phản hồi nhanh hơn, trong khi cấp quản lý có thêm cơ sở để đánh giá trải nghiệm khách hàng.

Nền tảng dữ liệu khách hàng toàn trình vì vậy không chỉ giúp doanh nghiệp hiểu khách hàng đầy đủ hơn, mà còn tạo điều kiện để các bộ phận phối hợp nhất quán trong suốt quá trình phục vụ.

Bảo hiểm BSH tiếp cận bài toán theo hướng kết nối dữ liệu toàn trình

Một trong những doanh nghiệp đang tiếp cận bài toán dữ liệu phân mảnh theo hướng xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH). Khi dữ liệu khách hàng ngày càng gia tăng từ website, mạng xã hội, Zalo OA, tổng đài, đối tác và tư vấn trực tiếp, BSH đặt ra yêu cầu kết nối các nguồn thông tin thành hồ sơ thống nhất, phục vụ xuyên suốt hành trình bảo hiểm.

Thay vì triển khai phần mềm riêng lẻ cho từng bộ phận, BSH hợp tác cùng Bizfly VCCorp xây dựng hạ tầng dữ liệu liên thông với bộ giải pháp gồm BizCRM, BizLoyalty, BizChatAI, BizMail và VoIP Call Center. Qua đó, dữ liệu từ các điểm chạm trong suốt quá trình tư vấn, quản lý hợp đồng và chăm sóc sau bán được quy tụ vào cùng một hồ sơ khách hàng.

Chuyển đổi số là một trong những định hướng chiến lược của BSH trong giai đoạn phát triển mới. Cùng với mục tiêu xây dựng trải nghiệm bảo hiểm thuận tiện, minh bạch và cá nhân hóa hơn cho khách hàng, doanh nghiệp cũng đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả vận hành trên toàn hệ thống. Việc đầu tư vào nền tảng dữ liệu tập trung vì vậy trở thành bước đi quan trọng để kết nối các điểm chạm, chuẩn hóa thông tin và tạo nền tảng cho các quyết định phục vụ khách hàng chính xác hơn.

Với hướng triển khai này, dữ liệu trở thành nền tảng vận hành chung cho toàn bộ hành trình khách hàng. Khi thông tin về tương tác, tư vấn, hợp đồng và chăm sóc được liên thông, BSH có thể giảm sự phụ thuộc vào thao tác thủ công, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp cải thiện chất lượng dịch vụ và mang đến trải nghiệm khách hàng liền mạch hơn.

Ông Mạc Quang Sơn, Giám đốc Ban Công nghệ Thông tin BSH, chia sẻ: "Tại BSH, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là chiến lược dài hạn nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Chúng tôi kỳ vọng việc đầu tư nền tảng dữ liệu tập trung sẽ giúp rút ngắn thời gian phục vụ, cá nhân hóa dịch vụ và tạo ra những trải nghiệm thuận tiện hơn cho khách hàng trên toàn bộ hành trình bảo hiểm. Với định hướng đó, BSH lựa chọn hợp tác cùng Bizfly VCCorp nhờ năng lực tích hợp đa hệ thống, hạ tầng đáp ứng quy mô enterprise và tư duy đồng hành dài hạn trong quá trình triển khai."

Lợi thế cạnh tranh khi doanh nghiệp bảo hiểm nhìn thấy toàn bộ hành trình khách hàng

Với doanh nghiệp bảo hiểm, chuyển đổi số nên bắt đầu từ việc xác định các điểm đứt gãy trong hành trình khách hàng, thay vì chỉ tập trung bổ sung công cụ. Doanh nghiệp cần làm rõ khách hàng đã tương tác qua đâu, dữ liệu nằm ở hệ thống nào và bộ phận nào còn thiếu thông tin trước khi triển khai tự động hóa sâu hơn.

Nếu dữ liệu còn phân mảnh, tự động hóa chỉ giúp đẩy nhanh một quy trình chưa tối ưu. Khi dữ liệu được kết nối, doanh nghiệp mới có thể phân bổ đúng khách hàng, nhắc đúng thời điểm và cá nhân hóa hoạt động chăm sóc. Vì vậy, tích hợp dữ liệu cần đi trước tự động hóa trong bán hàng, chăm sóc và tái tục hợp đồng.

Hiệu quả chuyển đổi số trong ngành bảo hiểm cũng cần được đánh giá qua các chỉ số gắn với hoạt động kinh doanh, thay vì số lượng công cụ đã triển khai. Những chỉ số quan trọng có thể gồm tỷ lệ tái tục, thời gian xử lý yêu cầu, tốc độ phản hồi lead, hiệu suất tư vấn, tỷ lệ chuyển đổi và số lần khách hàng phải cung cấp lại thông tin.

Khi khách hàng ngày càng kỳ vọng dịch vụ nhanh chóng, minh bạch và nhất quán, kết nối dữ liệu toàn trình không chỉ tạo lợi thế cạnh tranh mà còn giúp doanh nghiệp bảo hiểm giữ chân khách hàng, tối ưu vận hành và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

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