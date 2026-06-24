Marriott bổ nhiệm lãnh đạo mới tại Việt Nam, chuẩn bị phát triển thêm hơn 50 dự án

Marriott International vừa bổ nhiệm ông Sander Looijen làm Phó chủ tịch phụ trách thị trường Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 22/6/2026.

Trên cương vị mới, ông Sander Looijen sẽ phụ trách hoạt động vận hành và kế hoạch mở rộng hệ thống của Marriott tại Việt Nam. Tập đoàn hiện quản lý 32 khách sạn và khu nghỉ dưỡng với hơn 9.900 phòng, thuộc 11 thương hiệu tại 10 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh danh mục hiện hữu, Marriott cho biết đang có hơn 50 dự án trong giai đoạn phát triển. Số dự án trong kế hoạch lớn hơn số cơ sở đang vận hành, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất của tập đoàn trên toàn cầu.

Vai trò của thị trường Việt Nam còn thể hiện qua kết quả kinh doanh. Trong Q1.26, tỷ lệ lấp đầy phòng của các khách sạn Marriott quản lý tại Việt Nam đạt 73,7%, tăng 10 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Giá phòng bình quân hằng ngày tăng 17,5%, trong khi doanh thu trên mỗi phòng có sẵn tăng 19,2%. Để so sánh, RevPAR toàn hệ thống Marriott trên thế giới trong cùng kỳ tăng 4,2%, còn các thị trường quốc tế tăng 4,6%.

Khách nội địa đóng góp 25,1% tổng số đêm phòng của Marriott tại Việt Nam. Các thị trường tiếp theo gồm Hàn Quốc với 17,3%, Mỹ 13,2% và Trung Quốc 11%.

Quá trình mở rộng được thúc đẩy bởi loạt thỏa thuận với các doanh nghiệp bất động sản trong nước. Tháng 3/2026, Marriott và Sun Group công bố kế hoạch phát triển 10 khách sạn và khu nghỉ dưỡng với gần 4.500 phòng tại Phú Quốc và Vũng Tàu trong giai đoạn 2026-2030.

Marriott cũng ký thỏa thuận với Masterise Group để quản lý bốn khách sạn và một khu căn hộ mang thương hiệu, bổ sung gần 1.900 phòng tại TP.HCM, Cần Giờ và Hà Nội. Danh mục này có sự góp mặt của các thương hiệu The Ritz-Carlton, JW Marriott, Marriott Hotels và Four Points by Sheraton.

Tại khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, Marriott đạt thỏa thuận phát triển hai khách sạn mang thương hiệu The Ritz-Carlton và Marriott Hotel, với tổng cộng khoảng 700 phòng.

Ông Sander Looijen có hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành khách sạn tại châu Á - Thái Bình Dương. Trước khi đến Việt Nam, ông phụ trách 22 khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Marriott tại Bali, nơi ông tham gia đưa tám cơ sở mới vào hoạt động.

Ông gia nhập Marriott từ năm 2001 và từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tại Hàn Quốc, Phuket, Hong Kong và Bali. Ông sẽ làm việc tại văn phòng Marriott International ở TP.HCM.