Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Marriott bổ nhiệm lãnh đạo mới tại Việt Nam, chuẩn bị phát triển thêm hơn 50 dự án

| | Doanh nghiệp

Marriott hiện quản lý 32 cơ sở lưu trú với hơn 9.900 phòng tại Việt Nam. Tập đoàn còn có hơn 50 dự án trong kế hoạch phát triển, trong đó có các thỏa thuận quy mô hàng nghìn phòng với Sun Group, Masterise Group và Vinhomes.

Marriott International vừa bổ nhiệm ông Sander Looijen làm Phó chủ tịch phụ trách thị trường Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 22/6/2026.

Trên cương vị mới, ông Sander Looijen sẽ phụ trách hoạt động vận hành và kế hoạch mở rộng hệ thống của Marriott tại Việt Nam. Tập đoàn hiện quản lý 32 khách sạn và khu nghỉ dưỡng với hơn 9.900 phòng, thuộc 11 thương hiệu tại 10 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh danh mục hiện hữu, Marriott cho biết đang có hơn 50 dự án trong giai đoạn phát triển. Số dự án trong kế hoạch lớn hơn số cơ sở đang vận hành, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất của tập đoàn trên toàn cầu.

Vai trò của thị trường Việt Nam còn thể hiện qua kết quả kinh doanh. Trong Q1.26, tỷ lệ lấp đầy phòng của các khách sạn Marriott quản lý tại Việt Nam đạt 73,7%, tăng 10 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Giá phòng bình quân hằng ngày tăng 17,5%, trong khi doanh thu trên mỗi phòng có sẵn tăng 19,2%. Để so sánh, RevPAR toàn hệ thống Marriott trên thế giới trong cùng kỳ tăng 4,2%, còn các thị trường quốc tế tăng 4,6%.

Khách nội địa đóng góp 25,1% tổng số đêm phòng của Marriott tại Việt Nam. Các thị trường tiếp theo gồm Hàn Quốc với 17,3%, Mỹ 13,2% và Trung Quốc 11%.

Quá trình mở rộng được thúc đẩy bởi loạt thỏa thuận với các doanh nghiệp bất động sản trong nước. Tháng 3/2026, Marriott và Sun Group công bố kế hoạch phát triển 10 khách sạn và khu nghỉ dưỡng với gần 4.500 phòng tại Phú Quốc và Vũng Tàu trong giai đoạn 2026-2030.

Marriott cũng ký thỏa thuận với Masterise Group để quản lý bốn khách sạn và một khu căn hộ mang thương hiệu, bổ sung gần 1.900 phòng tại TP.HCM, Cần Giờ và Hà Nội. Danh mục này có sự góp mặt của các thương hiệu The Ritz-Carlton, JW Marriott, Marriott Hotels và Four Points by Sheraton.

Tại khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, Marriott đạt thỏa thuận phát triển hai khách sạn mang thương hiệu The Ritz-Carlton và Marriott Hotel, với tổng cộng khoảng 700 phòng.

Ông Sander Looijen có hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành khách sạn tại châu Á - Thái Bình Dương. Trước khi đến Việt Nam, ông phụ trách 22 khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Marriott tại Bali, nơi ông tham gia đưa tám cơ sở mới vào hoạt động.

Ông gia nhập Marriott từ năm 2001 và từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tại Hàn Quốc, Phuket, Hong Kong và Bali. Ông sẽ làm việc tại văn phòng Marriott International ở TP.HCM.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Liên minh 3 Chủ tịch họ Trần: Từ siêu dự án Sông Hồng đến mạng lưới nghìn tỷ ngành năng lượng và mỏ sắt 5 triệu tấn

Liên minh 3 Chủ tịch họ Trần: Từ siêu dự án Sông Hồng đến mạng lưới nghìn tỷ ngành năng lượng và mỏ sắt 5 triệu tấn Nổi bật

"Mỏ vàng" 214.000 tỷ đồng và cú đổi ngôi chưa từng có trong lịch sử ngành bán lẻ dược phẩm Việt Nam

"Mỏ vàng" 214.000 tỷ đồng và cú đổi ngôi chưa từng có trong lịch sử ngành bán lẻ dược phẩm Việt Nam Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng không còn là Tổng giám đốc của VinFast

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng không còn là Tổng giám đốc của VinFast

14:04 , 24/06/2026
Đại gia đào vàng lớn nhất Việt Nam sắp trả cổ tức tỷ lệ 90,5%

Đại gia đào vàng lớn nhất Việt Nam sắp trả cổ tức tỷ lệ 90,5%

14:00 , 24/06/2026
Tăng gấp đôi quy mô, chuyển mình từ thua lỗ sang có lãi: Hành trình 7 năm của WinCommerce

Tăng gấp đôi quy mô, chuyển mình từ thua lỗ sang có lãi: Hành trình 7 năm của WinCommerce

13:30 , 24/06/2026
Quyết định của Trung Quốc giáng đòn "khai tử" vào các nhà máy cũ, một doanh nghiệp Việt "đứng ngồi không yên"

Quyết định của Trung Quốc giáng đòn "khai tử" vào các nhà máy cũ, một doanh nghiệp Việt "đứng ngồi không yên"

11:32 , 24/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên