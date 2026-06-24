Tăng gấp đôi quy mô, chuyển mình từ thua lỗ sang có lãi: Hành trình 7 năm của WinCommerce

Năm 2019, ít nhà đầu tư nào tin rằng WinCommerce – khi đó vẫn là VinCommerce – có thể trở thành một trong những câu chuyện tái cấu trúc thành công nhất của ngành bán lẻ Việt Nam. Thời điểm đó, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ khoảng 3.700 - 4.000 tỷ đồng mỗi năm, trong khi hiệu quả hoạt động chưa tương xứng với quy mô mạng lưới.

Doanh nghiệp mạnh tay đóng những cửa hàng không đạt yêu cầu về hiệu quả, tinh gọn danh mục đầu tư, tối ưu vận hành và thiết kế lại mô hình kinh doanh. Chỉ riêng năm 2021, hàng trăm cửa hàng hoạt động kém hiệu quả đã được đóng hoặc chuyển đổi mô hình, đặt nền móng cho quá trình cải thiện lợi nhuận những năm sau.

Song song đó, WinCommerce tập trung xây dựng mô hình vận hành có khả năng sinh lời bền vững cho cả thành thị và nông thôn. Kết quả, doanh nghiệp đạt điểm hòa vốn vào năm 2024, ghi nhận gần 500 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2025 và đang hướng tới mục tiêu vượt mốc 1.000 tỷ đồng trong năm 2026. Điều đáng chú ý là quá trình cải thiện lợi nhuận diễn ra đồng thời với việc mở rộng quy mô hệ thống từ gần 2.500 cửa hàng WinMart+ cuối năm 2019 lên 5.000 cửa hàng vào tháng 6/2026.

Từ bài toán thua lỗ đến mô hình kinh doanh hiệu quả

Theo bà Phương Nguyễn, Tổng Giám đốc WinCommerce, mục tiêu lớn nhất trong giai đoạn tái cấu trúc không phải là mở thêm cửa hàng mà là tìm ra mô hình vận hành có khả năng sinh lời bền vững.

Nếu như trước đây doanh nghiệp gần như vận hành một mô hình chung cho toàn hệ thống, thì hiện nay WinCommerce đã phát triển các mô hình riêng cho thành thị, nông thôn. Việc tìm ra công thức phù hợp cho từng thị trường giúp doanh nghiệp vừa mở rộng quy mô vừa cải thiện hiệu quả tài chính. Chi phí đầu tư trên mỗi cửa hàng hiện đã giảm khoảng 30% so với năm 2020. Song song với đó, việc số hóa và đơn giản hóa quy trình vận hành giúp giảm thêm khoảng 30% chi phí vận hành hằng ngày.

Hơn 60% hàng hóa hiện được luân chuyển qua hệ thống trung tâm phân phối thay vì giao trực tiếp từ nhà cung cấp tới từng cửa hàng như trước đây. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí logistics, nâng tỷ lệ sẵn có hàng hóa lên khoảng 90% và cải thiện đáng kể biên lợi nhuận.

Cùng với đó, các giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản trị tồn kho, tự động hóa đặt hàng và tối ưu danh mục sản phẩm đã giúp WinCommerce giảm 17 ngày tồn kho chỉ trong vòng hai năm. "Khi đã tìm ra mô hình vận hành hiệu quả, tăng trưởng không còn là bài toán đánh đổi với lợi nhuận", bà Nguyễn Thị Phương chia sẻ.

98% cửa hàng mới tạo EBITDA dương

Một trong những chỉ số được giới đầu tư đặc biệt quan tâm là hiệu quả của các cửa hàng mở mới. Theo cập nhật kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2026, hơn 98% cửa hàng mở mới của WinCommerce đạt EBITDA dương ở cấp độ cửa hàng. Đây là tín hiệu quan trọng bởi trong ngành bán lẻ, khả năng mở rộng quy mô chỉ thực sự bền vững khi các điểm bán mới tạo ra lợi nhuận thay vì làm gia tăng gánh nặng chi phí.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, WinCommerce mở mới ròng 464 cửa hàng, nâng tổng số điểm bán lên hơn 5.000 cửa hàng trên toàn quốc. Doanh thu thuần đạt 18.911 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ, vượt đáng kể kế hoạch tăng trưởng cả năm từ 15% đến 21%.

Đáng chú ý, khoảng 81% số cửa hàng mở mới nằm tại khu vực nông thôn. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, đây là thị trường còn dư địa rất lớn và WinCommerce hiện sở hữu một trong những mô hình bán lẻ có điểm hòa vốn thấp nhất châu Á. Khoảng 90% cửa hàng mới hiện có lãi ngay trong năm đầu tiên hoạt động. Điều này cho thấy doanh nghiệp không còn tăng trưởng bằng mọi giá mà đang bước vào giai đoạn mở rộng dựa trên nền tảng hiệu quả đã được kiểm chứng.

Nếu như năm 2020 câu hỏi lớn nhất là "làm sao để WinCommerce có lãi", thì hiện nay câu hỏi đã chuyển thành "WinCommerce có thể tăng trưởng nhanh đến đâu".

Nhà đầu tư bắt đầu định giá lại WinCommerce

Sự thay đổi lớn nhất có lẽ nằm ở cách thị trường nhìn nhận doanh nghiệp. Trong nhiều năm, WinCommerce thường được nhìn nhận như một tài sản tiêu tốn vốn với bài toán lợi nhuận chưa có lời giải. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp liên tục ghi nhận các quý có lãi và chứng minh được hiệu quả của mô hình vận hành, góc nhìn này đang dần thay đổi.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Masan cho biết WinCommerce đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô mới với mục tiêu đạt khoảng 6.100 cửa hàng vào cuối năm nay và hướng tới 13.000 cửa hàng vào năm 2030.

Con số này càng trở nên đáng chú ý nếu đặt trong bối cảnh khu vực. Indomaret của Indonesia mất khoảng 35 năm để xây dựng mạng lưới hơn 20.000 cửa hàng. Alfamart cần khoảng 26 năm để đạt quy mô tương tự. Trong khi đó, WinCommerce dự kiến cán mốc 12.000-13.000 cửa hàng chỉ sau khoảng 15 năm phát triển.

Với tốc độ mở mới trung bình khoảng 1.500 cửa hàng mỗi năm, tương đương hơn 4 cửa hàng mỗi ngày, WinCommerce đang nổi lên như một trong những chuỗi bán lẻ mở rộng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.Nhưng điều khiến câu chuyện này trở nên khác biệt không nằm ở tốc độ mở rộng. Điều đáng chú ý là doanh nghiệp đang tăng trưởng trên nền tảng lợi nhuận.

Từ khoản lỗ gần 4.000 tỷ đồng năm 2020 đến mục tiêu lợi nhuận 1.000 tỷ đồng năm 2026, WinCommerce đang chứng minh rằng doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể xây dựng một mô hình bán lẻ hiện đại quy mô lớn, vận hành hiệu quả và đủ sức cạnh tranh với các chuỗi hàng đầu trong khu vực. Đó không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp, mà còn là minh chứng cho năng lực xây dựng những nền tảng bán lẻ hiện đại mang dấu ấn Việt Nam.