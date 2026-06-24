ROX Key Holdings nhận chuyển nhượng vốn góp từ Công ty Kim Sa

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Công ty CP ROX Key Holdings (MCK: TN1) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Thương mại & Tư vấn Đấu thầu, Thẩm định giá (TNPA).

Cụ thể, ROX Key Holdings dự kiến nhận chuyển nhượng toàn bộ 244.750 cổ phần, chiếm 48,95% vốn điều lệ TNPA từ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thương mại Kim Sa (Công ty Kim Sa).

HĐQT TN1 cũng thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của công ty tại TNPA từ ông Mai Thành Chung sang ông Nguyễn Văn Hiệp kể từ ngày 23/6/2026.

Ông Nguyễn Văn Hiệp có quyền nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của TN1 với tư cách cổ đông tại TNPA, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyền dự họp, xem xét, thảo luận, quyết định việc biểu quyết đối với các vấn đề tại các cuộc họp ĐHĐCĐ TNPA sau khi xin ý kiến của công ty và được công ty chấp thuận.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu hợp nhất quý I/2026 ở mức hơn 291,5 tỷ đồng, tăng 53,9% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng với tỷ lệ tăng doanh thu.

Trong khi đó, Doanh thu hoạt động tài chính giảm 89,05 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước do quý I/2025 có lãi đến từ chuyển nhượng các khoản đầu tư và bán chứng khoán kinh doanh.

Các khoản chi phí bán hành, quản lý doanh nghiệp cũng được tiết giảm do TN1 giảm số dư gốc vay và trái phiểu; đồng thời đẩy mạnh tối ưu chi phí bán hàng.

Do gia tăng các chi phí quản lý phục vụ cho các dự án quản lý vận hành mới trong quý 1/2026 so với quý I/2025 và chi phí quản lý của công ty con mới mua quý III/2025, chỉ phí quản lý doanh nghiệp trong quý đầu năm 2026 tăng hơn 29,5 tỷ đồng so với cùng năm trước đó.

Khấu trừ các khoản thuế, phí, doanh nghiệp báo lãi quý đầu năm 2026 hơn 10 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước có lãi hơn 76,7 tỷ đồng, tương ứng giảm tới 87%.



