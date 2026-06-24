VinEnergo rót thêm 2.600 tỷ đồng vào Gia Lai

CTCP Năng lượng VinEnergo tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư năng lượng tái tạo tại Gia Lai khi vừa được chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện hai dự án điện gió với tổng công suất 80 MW, tổng vốn đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng.

Theo quyết định của UBND tỉnh Gia Lai, VinEnergo sẽ triển khai Nhà máy điện gió Thăng Hưng trên diện tích 27,3 ha (tại các xã Bàu Cạn và Chư Prông). Dự án có công suất thiết kế 42 MW, tổng vốn đầu tư hơn 1.385 tỷ đồng.

VinEnergo tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư năng lượng tái tạo tại Gia Lai.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng được chấp thuận đầu tư Nhà máy điện gió Thăng Hưng - giai đoạn 2 (tại xã Bàu Cạn) với diện tích khoảng 24,7 ha, công suất 38 MW và tổng vốn đầu tư hơn 1.230 tỷ đồng.

Đối với hai dự án này, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư chiếm 20% tổng vốn đầu tư, phần còn lại được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Các dự án có thời hạn hoạt động 50 năm; dự kiến khởi công vào tháng 12/2026 và hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại từ tháng 3/2028.

Việc được chấp thuận đầu tư hai dự án mới tiếp tục củng cố vị thế của Gia Lai trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của VinEnergo - doanh nghiệp năng lượng do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập.

Trước đó, CTCP Năng lượng VinEnergo đã ký bản ghi nhớ hợp tác đầu tư các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn Gia Lai, tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 210.000 tỷ đồng.

Tại Gia Lai, ngoài hai dự án Thăng Hưng, VinEnergo còn làm nhà đầu tư dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu và Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận.

Theo VinEnergo, trên phạm vi cả nước, doanh nghiệp này đang đầu tư hàng loạt dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn tại các địa phương, như: Nhà máy Điện gió Kỳ Anh (Hà Tĩnh, công suất thiết kế 400 MW), Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh (Hà Tĩnh, 498 MW), Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 (Điện Biên, 300 MW), Nhà máy điện mặt trời nổi Bản Chát 1 (Lai Châu, 250 MW), Nhà máy điện mặt trời nổi Bản Chát 2 (Lai Châu, 300 MW).

Với định hướng mở rộng hoạt động ra toàn cầu, doanh nghiệp đã công bố mục tiêu phát triển 100 GW năng lượng tái tạo trong 3 năm tới tại các thị trường quốc tế cốt lõi, như: Bắc Mỹ, Bắc Âu, Địa Trung Hải, Đông Nam Á; đồng thời nghiên cứu các thị trường tiềm năng khác như Trung Á và châu Phi. Doanh nghiệp hiện đã đạt thỏa thuận triển khai các danh mục dự án quốc tế đầu tiên tại Đan Mạch, Thụy Điển, Philippines với tổng công suất 10GW.

Gia Lai trở thành điểm đến của loạt dự án năng lượng nghìn tỷ đồng

Không chỉ thu hút VinEnergo, Gia Lai đang nổi lên như một trong những điểm đến hấp dẫn của dòng vốn năng lượng tái tạo khi liên tiếp đón nhận các dự án điện gió, điện mặt trời và thủy điện quy mô lớn được chấp thuận đầu tư.

Trong lĩnh vực điện gió, Nhà máy điện gió Chư Pưh 1.1 do CTCP Năng lượng xanh Chư Pưh Vượng Phát làm chủ đầu tư hiện là dự án có quy mô vốn lớn nhất với tổng mức đầu tư 1.852 tỷ đồng, công suất thiết kế 45 MW, triển khai tại các xã Chư Pưh và Ia Le.

Bên cạnh đó, hàng loạt dự án điện gió khác cũng đã được phê duyệt như Nhà máy điện gió TNE 1 của CTCP Đầu tư điện gió TNE 1 với tổng vốn 1.840 tỷ đồng, Nhà máy điện gió TNE 3 của CTCP Năng lượng tái tạo TNE với vốn đầu tư 1.830 tỷ đồng, Nhà máy điện gió TNE 2 của CTCP Đầu tư năng lượng TNE 2 với tổng vốn 1.828 tỷ đồng và Nhà máy điện gió Chư Pưh 1.2 của CTCP Điện gió Hưng Thịnh có tổng vốn 1.811 tỷ đồng. Các dự án đều được thiết kế với công suất 45 MW.

Ở mảng điện mặt trời, Nhà máy điện mặt trời Ia Blứ A do CTCP Nông lâm nghiệp Trang Đức đầu tư có tổng vốn hơn 704 tỷ đồng và công suất 40 MW.

Trong khi đó, lĩnh vực thủy điện cũng ghi nhận thêm nhiều dự án mới. Nổi bật là Nhà máy thủy điện Ia Grai Thượng do CTCP Thủy điện Ia Grai Thượng làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 343 tỷ đồng. Cùng với đó, dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Ry Ninh II của CTCP Thủy điện Cần Đơn có tổng vốn đầu tư gần 195 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, phần lớn các dự án năng lượng này sẽ được khởi công từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027 và dự kiến đi vào vận hành trong năm 2028, qua đó tiếp tục củng cố vị thế của Gia Lai như một trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực Tây Nguyên.

Sức hút của Gia Lai với các nhà đầu tư năng lượng

Gia Lai từ lâu được xem là một trong những địa phương có tiềm năng điện gió lớn nhất khu vực Tây Nguyên. Nằm trên cao nguyên ở độ cao trung bình 600-800 m so với mực nước biển, tỉnh sở hữu địa hình cao, thoáng cùng điều kiện gió tương đối ổn định quanh năm. Tại nhiều khu vực như Chư Prông, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Pưh hay Mang Yang, tốc độ gió trung bình đạt khoảng 6-8 m/s ở độ cao khai thác, phù hợp để phát triển các dự án điện gió quy mô lớn.

Bên cạnh lợi thế về nguồn gió, Gia Lai còn có quỹ đất rộng với diện tích hơn 15.500 km², thuộc nhóm địa phương có diện tích lớn nhất cả nước. Nhiều khu vực đất đồi và đất nông nghiệp quy mô lớn có thể bố trí các tua-bin gió mà không ảnh hưởng đáng kể đến khu dân cư, qua đó giúp giảm chi phí giải phóng mặt bằng và tạo thuận lợi cho quá trình triển khai dự án.

Không chỉ phát triển điện gió, Gia Lai còn là một trong những trung tâm năng lượng tái tạo của Tây Nguyên với sự hiện diện của nhiều dự án điện mặt trời và thủy điện. Hệ sinh thái năng lượng ngày càng hoàn thiện đã tạo nền tảng thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, xây dựng và vận hành dự án.

Ngoài ra, địa phương này còn có lợi thế về hạ tầng truyền tải khi sở hữu nhiều trạm biến áp và tuyến đường dây kết nối với hệ thống điện quốc gia. Đây cũng là một trong những lý do khiến nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo như Nam Trung Group, TTC Group hay BIM Group lựa chọn khu vực Tây Nguyên để phát triển các dự án điện gió trong những năm qua.