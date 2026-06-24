Green SM có mặt tại Kazakhstan

Trong giai đoạn đầu, Green SM triển khai dịch vụ tại thành phố Almaty với đội xe VinFast VF 6 Eco, mẫu SUV thuần điện phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Bên cạnh đội xe điện, Green SM tiếp tục phát triển đội ngũ "Bác tài xanh" thông qua các chương trình đào tạo toàn diện về vận hành, an toàn và dịch vụ khách hàng.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Tổng Giám đốc GSM Toàn cầu (thứ 5 từ trái sang) - chụp ảnh lưu niệm cùng các đại diện đối tác chiến lược của Green SM tại Kazakhstan

Nhân dịp khai trương, Green SM triển khai chương trình ưu đãi 26%, tối đa 2.626 KZT dành cho khách hàng đặt xe qua ứng dụng. Khách hàng tại Kazakhstan có thể đặt xe thông qua ứng dụng Green SM trên App Store và Google Play.

Song song với việc ra mắt dịch vụ, Green SM thiết lập hợp tác với năm đối tác chiến lược trong các lĩnh vực vận tải, du lịch, công nghệ và dịch vụ thông qua Green Alliance Frontier.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Tổng Giám đốc GSM Toàn cầu, chia sẻ: "Kazakhstan là thị trường giàu tiềm năng với tốc độ phát triển năng động và những kỳ vọng ngày càng cao của người dân đối với các dịch vụ hiện đại. Chúng tôi đến Kazakhstan với sự tôn trọng dành cho thị trường, cam kết đầu tư lâu dài và mong muốn đồng hành với các đối tác địa phương trong quá trình xây dựng những giải pháp di chuyển chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân".

Lãnh đạo Green SM cùng đại diện chính quyền thành phố Almaty, Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan và các khách mời nhấn nút khai trương dịch vụ taxi điện Green SM tại Kazakhstan

Được thành lập tại Việt Nam vào năm 2023, Green SM hiện vận hành hệ sinh thái di chuyển xanh tại Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Kazakhstan. Với đội xe thuần điện, nền tảng công nghệ và các tiêu chuẩn vận hành được xây dựng nhất quán, Green SM đang từng bước phát triển hệ sinh thái di chuyển xanh tại nhiều quốc gia.