5 triệu người dùng VETC và bài toán tối ưu hiệu suất trạm sạc

Thực trạng thị trường xe điện Việt Nam thời gian qua giống như một bức tranh ghép hình chưa hoàn thiện. Sự xuất hiện của hàng loạt đơn vị phát triển trạm sạc với những hệ thống độc lập, ứng dụng riêng lẻ và cổng thanh toán biệt lập đã vô tình tạo ra rào cản tâm lý cực lớn cho chủ xe.

Thị trường trạm sạc đơn lẻ có rất nhiều ứng dụng khác nhau khiến người dùng lúng túng.

Thực tế, với mỗi thương hiệu trạm sạc, người dùng lại phải cài đặt một App riêng, tạo tài khoản mới và quan trọng nhất là "giam" tiền của mình vào đó. Đây không chỉ là sự phiền toái về thao tác, mà là sự lãng phí tài chính thực tế. Việc phải nạp tiền vào 3-4 ví điện tử khác nhau để dự phòng khiến người dùng vô tình tạo ra những khoản "tài sản chết" không thể rút ra, kèm theo đó là áp lực quản lý số dư lẻ tẻ. Trải nghiệm di chuyển đáng lẽ phải liền mạch lại bị xé vụn bởi tư duy "ốc đảo" của các đơn vị vận hành.

Thị trường Việt Nam đang rất cần những nền tảng trung gian – những "siêu ứng dụng" đóng vai trò là cầu nối, hợp nhất mọi mạng lưới trạm sạc đơn lẻ vào một điểm chạm duy nhất. Khi việc tìm, dẫn đường, kích hoạt và thanh toán được chuẩn hóa trên một nền tảng, đó không chỉ là sự tiện lợi cho người dùng, mà còn là bước ngoặt sống còn để ngành xe điện Việt Nam.

Trước nỗi đau của thị trường, VETC Trạm sạc - 1 tính năng đặc biệt trên "siêu ứng dụng" VETC đã ra đời. Ứng dụng VETC với gần 5 triệu người dùng trong đó Ví VETC hiện là đơn vị trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép, hoạt động theo các tiêu chuẩn về an toàn và bảo mật giao dịch tài chính.

Ứng dụng này tích hợp các tính năng phục vụ việc sạc xe điện, bao gồm: tìm kiếm trạm sạc, dẫn đường, kích hoạt phiên sạc, giám sát lượng điện tiêu thụ theo thời gian thực, thanh toán và nhận hóa đơn VAT điện tử. Thông qua hệ thống ngân hàng liên kết, người dùng có thể thực hiện nạp hoặc rút tiền để phục vụ việc thanh toán phí sạc, thay vì phải sử dụng ứng dụng riêng lẻ của từng đơn vị vận hành trạm sạc.

VETC đóng vai trò như một nền tảng kết nối, hỗ trợ các đơn vị vận hành trạm sạc đơn lẻ và các hãng xe điện mới trong việc chuẩn hóa dịch vụ. Bằng cách hợp nhất quy trình từ tìm kiếm đến thanh toán tại một điểm chạm duy nhất, giải pháp này là một bước ngoặt giúp đồng bộ hóa trải nghiệm người dùng trên hạ tầng sạc điện tại Việt Nam.

VETC Trạm sạc hiện đã tập hợp các mạng lưới trạm sạc như Tasco Smart Charge, Ford Việt Nam, ESKY, Rabbit EVC, dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng với các đối tác khác trong tương lai vào một hệ sinh thái duy nhất.

Bài toán chi phí và thu hút người dùng của các trạm sạc đơn lẻ sẽ được giải quyết khi gia nhập vào mạng lưới của VETC.

Đối với bất kỳ doanh nghiệp vận hành trạm sạc đơn lẻ nào, việc tự mình tìm kiếm và thuyết phục người dùng cài đặt ứng dụng riêng là một bài toán chi phí khổng lồ và hiệu quả thấp giữa một "ma trận" các ứng dụng.

Trong khi đó, khi gia nhập vào mạng lưới của VETC, đòn bẩy quan trọng nhất mà VETC mang lại cho các đối tác trạm sạc chính là tệp khách hàng gần 5 triệu người dùng thực tế, các đơn vị này ngay lập tức tiếp cận được tệp khách hàng tiềm năng khổng lồ đã quen thuộc với ứng dụng VETC.

Vấn đề đáng nói đây không chỉ là lưu lượng người dùng đơn thuần, mà là tệp khách hàng chất lượng, những người đã có sẵn ví VETC và thói quen thanh toán tự động. Việc ưu tiên hiển thị trên bản đồ ứng dụng và các hoạt động truyền thông chung từ VETC còn giúp các trạm sạc đối tác gia tăng tỷ lệ khai thác, giải quyết nỗi lo về công suất chờ của các trụ sạc, từ đó tối ưu hóa doanh thu và hiệu quả đầu tư hạ tầng.

Mô hình "Grab trạm sạc" của VETC còn mang lại những giá trị thặng dư về quản trị mà các đơn vị đầu tư trạm sạc thường bỏ qua. Thông thường, một nhà đầu tư trạm sạc sẽ phải tốn kém nguồn lực để xây dựng hệ thống thanh toán, đối soát tài chính, xử lý hóa đơn VAT và quản trị kỹ thuật từ xa. Nhưng khi bắt tay với VETC, toàn bộ các "nỗi đau" sẽ được giải quyết thông qua hệ thống đã được kiểm chứng với 3 tỷ giao dịch ETC.

Với chuẩn Open API, việc tích hợp trạm sạc của các đối tác vào nền tảng VETC trở nên nhanh chóng và tinh gọn, giảm thiểu thời gian triển khai cũng như chi phí kỹ thuật. Đối tác không còn phải lo lắng về rủi ro tài chính hay các vấn đề đối soát phức tạp, bởi VETC đảm nhận vai trò trung gian, thực hiện thu tiền, đối soát và thanh toán định kỳ. Ví VETC đã được cấp phép ví điện tử và phải đáp ứng toàn bộ các tiêu chuẩn về bảo mật, vận hành tài chính và chịu sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

Không chỉ thế, tính minh bạch trong vận hành là một yếu tố then chốt giúp gia tăng uy tín của các đối tác trạm sạc. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể theo dõi lượng điện tiêu thụ, thời gian sạc và chi phí theo thời gian thực. Sự minh bạch này không chỉ tạo niềm tin cho người dùng cuối mà còn là dữ liệu quý giá giúp các doanh nghiệp phát triển trạm sạc hiểu rõ hành vi khách hàng, từ đó đưa ra các chính sách giá linh hoạt hoặc kế hoạch bảo trì tối ưu.

Chính sách miễn phí nền tảng trong 6 tháng đầu tiên mà VETC áp dụng cho các đối tác mới cũng là một lời mời gọi đầy sức nặng, giảm bớt rào cản chi phí gia nhập thị trường và tạo cơ hội để các doanh nghiệp trạm sạc làm quen với mô hình vận hành tập trung trước khi tiến tới các cam kết doanh thu dài hạn.

Có thể nói, VETC Trạm sạc không đơn thuần là một dịch vụ gia tăng, mà là một bước đi chiến lược mang tính định hình thị trường. Nó biến những trạm sạc đứng lẻ loi thành một mạng lưới kết nối thông minh, biến khách hàng rời rạc thành một tệp người dùng gắn kết và biến những thách thức vận hành thành cơ hội tối ưu hóa doanh thu.