Sở hữu “hạm đội” chuyên đào kho báu ngoài khơi, DN được dự báo lãi tăng hơn 43%, hưởng lợi từ loạt đại dự án, làm không hết việc

Trong báo cáo cập nhật mới đây, VNDirect dự báo, giai đoạn 2026-2027, lợi nhuận ròng của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling - PVD) sẽ tiếp tục tăng lần lượt 43,5% và 17,8%. Động lực tăng trưởng chính đền từ nhu cầu khoan gia tăng, đóng góp từ các giàn khoan mới cũng như hiệu quả khai thác của đội giàn tự nâng hiện hữu.

Giàn khoan mới là động lực tăng trưởng﻿

Trong đó, việc đưa thêm các giàn khoan mới vào hoạt động được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính của doanh nghiệp trong những năm tới.

VNDirect cho biết sau khi đưa vào vận hành hai giàn khoan tự nâng PVD VIII và PVD IX trong giai đoạn 2025-2026, PV Drilling đang tiếp tục theo đuổi chiến lược mở rộng đội giàn thông qua hoạt động mua lại các giàn khoan cũ.

Trong những năm gần đây, PV Drilling liên tục mở rộng đội giàn khoan. Tháng 3/2026, doanh nghiệp tổ chức lễ đặt tên giàn khoan tự nâng đa năng PV Drilling IX và đưa giàn vào hoạt động thương mại từ tháng 4/2026 sau quá trình tái khởi động.

Mới đây, PV Drilling tiếp tục ký hợp đồng mua thêm một giàn khoan tự nâng, dự kiến đặt tên PV Drilling X. Theo kế hoạch, giàn khoan này sẽ được đưa về Việt Nam vào tháng 10/2026 để thực hiện các công tác kiểm định, nâng cấp và chuẩn bị vận hành thương mại từ quý II/2027.

Hiện nay, doanh nghiệp sở hữu 8 giàn khoan, gồm các giàn khoan tự nâng PV Drilling I, II, III, VI, VIII, IX, một giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm PV Drilling V và một giàn khoan tự nâng mới đang trong quá trình tiếp nhận, dự kiến mang tên PV Drilling X.

“Các giàn khoan mới sẽ đóng góp khoảng 31% tăng trưởng doanh thu khoan của PVD trong giai đoạn 2026-2027”, báo cáo của VNDirect nêu.

﻿Chu kỳ "làm không hết việc" của PVD

Bên cạnh động lực từ việc mở rộng đội giàn khoan, VNDirect cho rằng PVD đang bước vào giai đoạn hưởng lợi từ chu kỳ đầu tư thượng nguồn dầu khí mới tại Việt Nam.

Theo đơn vị phân tích, giai đoạn 2026-2027 có thể là cao điểm triển khai nhiều dự án dầu khí trọng điểm như Lạc Đà Vàng và Lô B, trong khi một số dự án mới như Sư Tử Trắng 2B hay Khánh Mỹ - Đầm Dơi cũng được kỳ vọng sớm khởi động. Môi trường giá dầu duy trì ở mức cao cùng nhu cầu đảm bảo an ninh năng lượng được cho là sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động thăm dò và khai thác trong những năm tới, qua đó tạo thêm việc làm và nhu cầu dịch vụ cho các doanh nghiệp trong chuỗi dầu khí.

Ngoài mảng khoan cốt lõi, VNDirect cũng đánh giá tích cực triển vọng của mảng dịch vụ giếng khoan, lĩnh vực được dự báo hưởng lợi trực tiếp từ sự gia tăng hoạt động thăm dò và phát triển mỏ. Công ty chứng khoán này ước tính doanh thu dịch vụ giếng khoan của PVD có thể tăng trưởng bình quân khoảng 15% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2027.