Mitsubishi Corporation ra mắt tháp Detox 2, tiếp tục mô hình Urban Hydrotherapy City tại Monrei Saigon

Được xác lập kỷ lục "Thành phố Nước – Thuỷ liệu đầu tiên tại Việt Nam"

Tọa lạc ngay giữa trung tâm FDI của TP.HCM, Monrei Saigon gồm 3 toà cao tầng, có quy mô khoảng 1,8ha, gồm 2.684 sản phẩm căn hộ, mang đến cho cư dân trải nghiệm sống với hàng loạt tiện ích trị liệu chăm sóc sức khoẻ. Thay vì bị bao quanh bởi những khối bê tông và khói bụi, cư dân Monrei Saigon được tận hưởng không gian sống giữa mảng xanh rộng lớn, hồ nước, suối cảnh quan và những khoảng mở thoáng đãng.

Nhờ mô hình tiên phong này, Mitsubishi Corporation đã chính thức đón nhận xác lập từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cho dự án Monrei Saigon, với danh hiệu "Thành phố Nước – Thuỷ liệu đầu tiên tại Việt Nam. Theo đó, Hội đồng xác lập Kỷ lục Việt đã xem xét và đánh giá cao dấu ấn tiên phong của dự án Monrei Saigon khi được quy hoạch và phát triển theo mô hình Urban Hydrotherapy City.

"Đây là một hướng tiếp cận mới trong phát triển nhà ở tại Việt Nam. Trong đó hệ thống nước không chỉ là yếu tố cảnh quan mà còn được xem là hạ tầng chức năng cốt lõi, định hình tổ chức không gian và hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe." – Bà Võ Lưu Lan Uyên, Phó Tổng Thư ký Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đại diện chia sẻ.

Theo ông Bampo Tezuka (CEO, MC Urban Development, Mitsubishi Corporation), Urban Hydrotherapy City đến từ một sự thiếu hụt rất rõ trong đời sống: cư dân đô thị đang mệt hơn, căng thẳng hơn, ít thời gian chăm sóc sức khỏe hơn, nhưng vẫn muốn sống trong khu vực kết nối thuận tiện.

"Đó là chuẩn sống lấy con người làm trung tâm: sống khỏe hơn, riêng tư hơn, an tâm hơn và có giá trị dài hạn hơn. Monrei Saigon kết hợp tinh thần Made in Japan, mô hình Urban Hydrotherapy City và trải nghiệm Luxury Compound Resort để tạo ra một môi trường sống khác biệt giữa đô thị." – Ông Bampo Tezuka chia sẻ thêm

Đưa bí quyết sống thọ của người Nhật về thành phố Nước

Người Nhật xem nước là yếu tố chữa lành. Một dòng nước nhỏ cũng có thể thay đổi cảm xúc và không gian sống. Âm thanh nước chảy giúp giảm cảm giác căng thẳng, che tiếng ồn đô thị, tạo cảm giác chữa lành như ở resort.

Từ cảm hứng ấy, Mitsubishi Corporation phát triển Monrei Saigon phong cách "Water Resort in Home" với phần lớn diện tích cảnh quan được dành cho cây xanh và tổ hợp mặt nước có thể bơi dưới chân nhà, tạo nên một hệ sinh thái hiếm có giữa lòng đô thị.

Với hệ thống phun sương tự động giúp giảm bụi mịn và hạ nhiệt độ khoảng 2 -3°C, cư dân thư thái tận hưởng các không gian xanh được bao trùm bởi mặt nước như chèo thuyền kayak trên dòng sông lười dài 88m, cùng gia đình dạo bộ trên cầu lửng lơ, cho trẻ nô đùa tại thác nước mây mưa và khu vui chơi nước Kodomo, hay chỉ đơn giản là những giây phút nghỉ ngơi thư giãn bên hồ cá.

Hydrotherapy Treatment – Nước hiện diện trong trị liệu và phục hồi sức khoẻ

Tại khu vực phát triển năng động với mật độ và áp lực đô thị hóa cao, Mitsubishi Corporaiotn đưa hệ trải nghiệm thủy liệu đa tầng vào đời sống hằng ngày của cư dân Monrei Saigon. Sau một ngày dài căng thẳng, cư dân có thể thư giãn với hệ tiện ích chuẩn resort như hồ Onsen phong cách Nhật, Jacuzzi thủy lực, bể sục nước ấm Sento, Sauna, Steam, Aqua Gym và Aquatonic Pool. Đây đều là những liệu pháp thường thấy ở các khu nghỉ dưỡng cao cấp, nay được tích hợp ngay trong không gian sống hằng ngày.

Đặc biệt, mỗi tòa tháp tại Monrei Saigon được phát triển như một điểm chạm phục hồi riêng biệt.

Tháp Onsen Hub - liệu pháp suối khoáng nóng nghìn năm của người Nhật, tác động hài hòa lên cả thể chất, tinh thần và làn da. Dưới làn nước khoáng ấm khoảng 38 - 42°C, cơ thể được thư giãn sâu, hỗ trợ giảm căng thẳng và lưu thông tuần hoàn. Nguồn nước khoáng chứa lưu huỳnh, magie và natri còn giúp làn da có cảm giác mềm mại, sáng khỏe hơn. Sau quá trình ngâm khoáng, cơ thể được thả lỏng nhẹ nhàng, hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn và phục hồi năng lượng hiệu quả.

Tại tháp Detox, tổ hợp 5 phòng xông hơi mang đến không gian chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, giúp cơ thể được thư giãn, thanh lọc và tái tạo năng lượng. Liệu pháp này hỗ trợ quá trình làm sạch cơ thể, tăng cảm giác thư giãn và giảm căng cơ sau những giờ làm việc hoặc vận động. Hơi nóng nhẹ nhàng còn giúp làn da thông thoáng, mịn màng và khỏe khoắn hơn. Đồng thời, trải nghiệm xông hơi cũng góp phần giảm stress, cải thiện chất lượng nghỉ ngơi và giúp cư dân cân bằng lại thể chất lẫn tinh thần.

Tại tháp Detox 2 vừa được ra mắt, tổ hợp Aquatonic Complex mang đến trải nghiệm trị liệu bằng nước, kết hợp giữa yếu tố Aqua - nước và Tonic - phục hồi năng lượng, trị liệu, cân bằng và thư giãn. Với các tiện ích như vòi phun massage chân, lưng, ghế thủy lực dưới nước cùng hệ thống tia nước tác động nhẹ nhàng lên vùng vai, gáy, cư dân có thể thả lỏng cơ thể, giảm cảm giác căng cứng và hỗ trợ lưu thông tuần hoàn. Aquatonic còn giúp thư giãn các vùng khớp, tạo cảm giác dễ chịu sau ngày dài vận động, đồng thời mang lại sự cân bằng tinh thần và tái tạo trạng thái thư thái cho cơ thể.

Mô hình Urban Hydrotherapy City của Monrei Saigon còn tạo nên cảm giác tách biệt với sự ngột ngạt thường thấy ở các đô thị lớn, giảm nhiệt và sức nóng thường thấy ở lõi đô thị FDI. Đó cũng là lý do ngày càng nhiều chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại Đông Bắc TP.HCM quan tâm đến các dự án theo xu hướng "wellness living". Và đặc biệt tại Monrei Saigon, xu hướng này còn được nâng tầm thành một resort trị liệu ngay nhà, nơi mà cư dân có thể tận hưởng lối sống như nghỉ dưỡng và phục hồi sức khoẻ mỗi ngày tại gia.