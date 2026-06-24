Liên minh 3 Chủ tịch họ Trần: Từ siêu dự án Sông Hồng đến mạng lưới nghìn tỷ ngành năng lượng và mỏ sắt 5 triệu tấn

Từ cuối năm 2025 đến nay, chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, chủ tịch THACO Trần Bá Dương cùng doanh nhân kín tiếng Trần Đăng Khoa đã liên tục đồng hành trong một loạt dự án đầy tham vọng.

Không chỉ là những thành viên cuối cùng còn lại của liên danh thực hiện siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng, 3 doanh nhân họ Trần này còn đang chung tay trong một loạt lĩnh vực khác.

Doanh nghiệp mới nhất được khai sinh vào ngày 20/6/2026 là CTCP Điện gió ngoài khơi Sông Hậu , có vốn điều 2.000 tỷ đồng do ông Trần Đăng Khoa giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Cơ cấu 4 cổ đông sáng lập của công ty cho thấy sự kết hợp chặt chẽ giữa Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long và ông Trần Đăng Khoa: Tập đoàn Hòa Phát và CTCP Đầu tư KVS cùng góp 600 tỷ đồng (mỗi bên sở hữu 30% vốn), trong khi ông Trần Đình Long và ông Trần Đăng Khoa mỗi người trực tiếp góp 400 tỷ đồng (tương ứng 20% vốn).

Vài ngày trước đó, vào 16/06/2026, một doanh nghiệp khác cũng được hình thành với sự góp mặt của cả 3 người. Đó là CTCP Đầu tư đô thị đa mục tiêu Lĩnh Nam , hoạt động trong ngành kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. Tại đây, cơ cấu cổ đông được phân chia với tỷ lệ: ông Trần Đăng Khoa nắm 40% (giữ vai trò Chủ tịch HĐQT), ông Trần Bá Dương nắm 30% và ông Trần Đình Long nắm 30%.

Hai sự kiện thành lập doanh nghiệp liên tiếp trong tháng 6/2026 trở thành mảnh ghép trong một chuỗi các hoạt động hợp tác chiến lược, ngày càng khăng khít giữa 3 vị doanh nhân này thời gian qua.

Mục tiêu thành lập công ty đô thị Lĩnh Nam gắn liền với sự kiện diễn ra vào đầu tháng 6/2026. Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, liên danh nhà đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã chính thức được phê duyệt, bao gồm 3 đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát. Trong đó, Đại Quang Minh là công ty con của THACO.

Siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha, tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới 736.963 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào năm 2038. Hiện tại, Địa ốc Đại Quang Minh giữ vai trò đại diện liên danh, và ông Trần Đăng Khoa với tư cách Chủ tịch HĐQT công ty cũng chính là người đại diện của liên danh này.

Trong cơ cấu 17 dự án thành phần của đại dự án, dự án thành phần số 17 chính là Đầu tư xây dựng Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam (định hướng là khu đô thị đa mục tiêu tích hợp nhà ở, thương mại và hạ tầng) với quy mô 280,55 ha và tổng vốn đầu tư 51.945 tỷ đồng. Công ty đô thị Lĩnh Nam mới được 3 tỷ phú thành lập nhiều khả năng là pháp nhân được chuẩn bị để hiện thực hóa dự án thành phần quy mô tỷ đô này.

Ngược dòng thời gian, trước khi các dự án bất động sản và điện gió được công bố trong tháng 6, sự hợp tác giữa ông Trần Đăng Khoa và ông Trần Đình Long còn hiện diện trong lĩnh vực khai khoáng.

Vào tháng 4/2026, CTCP Khai thác và Chế biến kim loại Thủ đô đã chính thức tham gia đầu tư Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung - doanh nghiệp vận hành mỏ sắt Quý Xa (Lào Cai) sau khi đối tác Trung Quốc thoái vốn.

Đây là một trong những mỏ quặng sắt lớn nhất Việt Nam với công suất dự kiến 5 triệu tấn/năm trong hơn 15 năm. Tại doanh nghiệp tiếp quản này, nhóm liên quan Hòa Phát nắm 55% vốn (Công ty Gang thép Hòa Phát sở hữu 40%, ông Trần Đình Long 10%), ông Trần Đăng Khoa nắm 25% và KVS nắm 10%.

Song song với đó, mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa ông Trần Bá Dương và ông Trần Đình Long cũng đã được thiết lập chặt chẽ trong lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng giao thông từ năm 2025.

Tháng 2/2025, khi Thủ tướng Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp lớn tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trị giá 67 tỷ USD, THACO và Hòa Phát đã thể hiện sự phân công bài bản. Ông Trần Bá Dương khẳng định THACO sẽ tập trung nghiên cứu, sản xuất toa tàu và các cấu kiện thép. Trong khi đó, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, ông Trần Đình Long cho biết Hòa Phát sẽ cung cấp sắt, thép làm đường ray, ga tàu, hầm chui và nhường phần sản xuất toa tàu cho THACO.

Ông Trần Đình Long cũng công khai bày tỏ sự đồng thuận với quan điểm của ông Trần Bá Dương, đánh giá dự án đường sắt cao tốc là "thời cơ nghìn năm có một để xây dựng ngành công nghiệp đường sắt".

Minh chứng cho sự quyết tâm này, cuối năm 2025, Hòa Phát đã khởi công Dự án Nhà máy Sản xuất Ray và Thép đặc biệt tại Dung Quất với vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, dự kiến ra sản phẩm thép ray vào quý II/2027.

Vào đầu năm 2026, khi THACO được chọn làm nhà thầu EPC cho tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương (hơn 55.000 tỷ đồng), Hòa Phát được giới chuyên môn đánh giá có nhiều cơ hội góp mặt ở vai trò cung ứng vật liệu xây dựng và cấu phần hạ tầng cho dự án này.

Thực tế, ông Trần Đăng Khoa và ông Trần Bá Dương đã có mối quan hệ lâu năm. Ông Khoa (sinh năm 1970, từng được biết đến với tên gọi "Khoa khàn" hay "Khoa Keangnam") là nhà sáng lập và Chủ tịch đầu tiên của Địa ốc Đại Quang Minh vào năm 2011, thời điểm ông Trần Bá Dương giữ vai trò Tổng Giám đốc.

Từ năm 2016 đến 2025, ông Dương tiếp quản vị trí Chủ tịch HĐQT từ ông Khoa. Đến đầu năm 2025, THACO sở hữu 77,5% cổ phần Đại Quang Minh, còn ông Dương và gia đình nắm 22,5%. Ông Khoa hiện tại tái xuất giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh để đại diện liên danh dự án Sông Hồng.

Từ những bước đi chiến lược trải dài từ khai thác khoáng sản, công nghiệp hạ tầng cho đến năng lượng và siêu dự án đô thị, sự kết hợp của 3 doanh nhân họ Trần đang tạo ra một liên minh doanh nghiệp quy mô, có sức ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực.